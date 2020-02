Otro aña eksitoso pa Boneiru na e ferianan na Oropa / Another successful year for Bonaire at the European Trade Shows / Weer een succesvol jaar voor Bonaire op de Europese beurzen

Otro aña eksitoso pa Boneiru na e ferianan na Oropa

Kralendijk (4 di februari 2020) – Boneiru atrobe tabata presente na diferente feria ku a tuma luga na Houten i Utrecht na Hulanda, i tambe na Düsseldorf na Alemania.

Vakantiebeurs

Durante Vakantiebeurs na Utrecht, Hulanda di 15 pa 19 di yanuari, Tourism Corporation Bonaire (TCB) tabata representa dor di Marketing Manager, Derchlien Vrolijk. Durante e ‘Vakdag’, Derchlien Vrolijk a presenta e representante nobo di Oropa pa TCB, Ryan Hart. Huntu ku sr. Gilbert Isabella, ‘Burgemeester’ di Houten, a entrega e premio di ‘Gouden Flamingo’ na Patrick van Brienen, ken ta e organisado di e feria di sambuya anual Duikvaker, i e premio di ‘Roze Ei’ a bai pa Fleur Hilbrands pa su inisiativa di krea un buki ku ta mustra e miho areanan di Boneiru. TCB, Courtyard by Marriott Bonaire Dive Resort i Plaza Beach Resort a partisipa na Vakantiebeurs e aña aki.

Boot

Boneiru tambe tabata presenta na Boot Show na Düsseldorf, Alemania, di 18 pa 26 di yanuari, Tourism Corporation Bonaire (TCB) huntu ku Bamboo Bali, Plaza Beach Resort, Resort Bonaire i VIP Diving a representa Boneiru. Durante Boot Show TCB tabata representa dor di Marketing Manager, Derchlien Vrolijk i representante di Oropa, Ryan Hart.

Duikvaker

Wikent ku a pasa Boneiru tabata presente na e anual Duikvaker na Houten, Hulanda ku a tuma luga di 31 di yanuari pa 2 di februari. Boneiru tabata representa dor di AB Dive, Courtyard by Marriott Bonaire Dive Resort, Dive Friends, Hillside Apartments, Plaza Beach Resort, Turtle Conservation Bonaire, Tourism Corporation Bonaire, VIP Diving i Wannadive Bonaire. TCB tabata representa dor di Business Manager, Marjolein Oleana i Director Interino, Delno Tromp. Durante Duikvaker, Gilbert Isabella a keda rekonose komo un Bonaire Ambassador.

Tourism Corporation Bonaire ke gradesi tur partner ku a partisipa un bes mas na e ferianan na Oropa.

Another successful year for Bonaire at the European Trade Shows

Kralendijk (February 4th, 2020) – Bonaire was once again present at different Trade Shows that took place in Houten and Utrecht in the Netherlands and Düsseldorf in Germany.

Vakantiebeurs

During Vakantiebeurs in Utrecht, Netherlands from January 15-19, Tourism Corporation Bonaire (TCB) was represented by Marketing Manager, Derchlien Vrolijk. During the trade day (Vakdag) Derchlien Vrolijk presented Ryan Hart as the new European Representative for TCB. Together with Mr. Gilbert Isabella, Mayor of Houten they presented the Golden Flamingo Award to Patrick van Brienen who is the organizer of the yearly trade show Duikvaker and the Pink Egg Award to Fleur Hilbrands for her self-initiative in creating a high-end glossy book highlighting the best spots of Bonaire. TCB, Courtyard by Marriott Bonaire Dive Resort and Plaza Beach Resort participated at the show this year.

Boot

Bonaire was represented at the Boot Show in Düsseldorf, Germany from January 18-26, by Tourism Corporation Bonaire (TCB) together with Bamboo Bali, Plaza Beach Resort, Resort Bonaire and VIP Diving. During the Boot Show TCB was represented by Marketing Manager, Derchlien Vrolijk and European Representative Ryan Hart.

Duikvaker

Bonaire was also present this weekend in Houten, Netherlands for the annual Duikvaker diving fair. Duikvaker took place from January 31st to February 2nd. Bonaire was represented by AB Dive, Courtyard by Marriott Bonaire Dive Resort, Dive Friends, Hillside Apartments, Plaza Beach Resort, Turtle Conservation Bonaire, Tourism Corporation Bonaire, VIP Diving and Wannadive Bonaire. TCB was represented by Business Manager, Marjolein Oleana and Interim Director, Delno Tromp. During Duikvaker Gilbert Isabella was recognized by TCB as a Bonaire Ambassador.

Tourism Corporation Bonaire wants to thank all the partners that participated again in the European Trade Shows.

Weer een succesvol jaar voor Bonaire op de Europese beurzen

Kralendijk (4 februari 2020) – Bonaire was opnieuw aanwezig op verschillende beurzen die plaatsvonden in Houten en Utrecht, Nederland en Düsseldorf, Duitsland.

Vakantiebeurs

Tijdens Vakantiebeurs in Utrecht, van 15 tot 19 januari, werd Tourism Corporation Bonaire (TCB) vertegenwoordigd door Marketing Manager, Derchlien Vrolijk. Tijdens de Vakdag presenteerde Derchlien Vrolijk, Ryan Hart als de nieuwe Europese vertegenwoordiger voor TCB. Samen met dhr. Gilbert Isabella, burgemeester van Houten reikten zij de Gouden Flamingo Award uit aan Patrick van Brienen, die de jaarlijkse Duikvaker beurs organiseert en de Roze Ei Award aan Fleur Hilbrands voor haar initiatief bij het creëren van een high-end glossy boek over de beste plekken van Bonaire. TCB, Courtyard by Marriott Bonaire Dive Resort en Plaza Beach Resort namen dit jaar deel aan de show.

Boot

Bonaire werd op de Boot Show in Düsseldorf, Duitsland van 18 tot 26 januari, vertegenwoordigd door Tourism Corporation Bonaire (TCB) samen met Bamboo Bali, Plaza Beach Resort, Resort Bonaire en VIP Diving. Tijdens de Boot Show werd TCB vertegenwoordigd door Marketing Manager, Derchlien Vrolijk en Europees vertegenwoordiger Ryan Hart.

Duikvaker

Bonaire was dit weekend ook aanwezig in Houten, Nederland voor de jaarlijkse Duikvaker-duikbeurs. Duikvaker vond plaats van 31 januari tot 2 februari. Bonaire werd vertegenwoordigd door AB Dive, Courtyard by Marriott Bonaire Dive Resort, Dive Friends, Hillside Apartments, Plaza Beach Resort, Turtle Conservation Bonaire, Tourism Corporation Bonaire, VIP Diving en Wannadive Bonaire. TCB werd vertegenwoordigd door Business Manager, Marjolein Oleana en interim-directeur, Delno Tromp. Tijdens Duikvaker werd Gilbert Isabella door TCB erkend als Bonaire Ambassador.

Tourism Corporation Bonaire wil alle partners bedanken die opnieuw hebben deelgenomen aan de Europese beurzen.