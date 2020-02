Notisia di polis di djaluna 17 di febrüari te ku djárason 19 di febrüari 2020/Politieberichten van maandag 17 februari tot en met woensdag 19 februari 2020

Notisia di polis di djaluna 17 di febrüari te ku djárason 19 di febrüari 2020

Entre 6 or i 6.30 or di atardi di djaluna 17 di febrüari, a tene un kontrol di tráfiko general na Kaya Korona, den kuadro di e Lei di Tráfiko nobo ku mester drenta na vigor promé di mart 2020. Durante di e kontrol a para 89 vehíkulo. A hala atenshon di e shofùrnan riba e puntonan riba kua lo bai kuminsá kontrolá entrante promé di mart i nan a haña un karchi riba kua tin e artíkulo bou di kua e violashon ta kai i tambe e suma di e but ku ta konta pa e violashon. A skirbi 5 prosès verbal tambe pa entre otro reibeweis i papelnan di seguro ku no tabata bálido.

Alrededor di 6 or di atardi di djaluna 17 di febrüari un aksidente entre un outo i un skuter a tuma lugá riba e krusada di Kaya Ir. R. Statius van Eps i Bulevar E.E.G. e skuter tabata biniendo for di direkshon sùit riba Bulevar E.E.G. e outo tabata biniendo for di direkshon kontrali riba Bulevar E.E.G. i tabata ke kita na su man robes pa subi Kaya Ir. R. Statius van Eps i hasiendo esaki no a mira e skuter ku konsekuensia ku ela dal den dje. Shofùr di e skuter tabatin heridanan na su man, kabes i pia i ambulans a transporte pa hospital pa tratamentu médiko.

Den oranan di anochi di djaluna 17 di febrüari a detené un hòmber di inisial C.A.C.V. di 52 aña nan un kas situá nan Kaya Pueblo en konekshon ku menasa ku un arma.

Pa mas o ménos 3.30 or di atardi di djamars 18 di febrüari a drenta keho di ladronisia for di un outo. Deskonosínan a bai ku algun tas ku kontenido for di den baki di un pikòp miéntras e doñonan tabata wak pinturanan na gròt Onima. Ta investigando e kaso.

Den oranan trempan di mainta di djamars 18 di febrüari, alrededor di 6or, tim di reshèrshi a realisá un entrada hudisial relashoná ku Lei di Opio BES, den un kas situá riba kaminda Gurubu. Durante di e entrada hudisial a konfiská entre otro un kantidat di droga i sèn efektivo. A detené un hòmber di inisial E.L.R, di 61 aña di edat, un hòmber di inisial R.D.N, di 19 aña di edat i un hòmber di inisial L.A.A, di 20 aña di edat, relashoná ku violashon di Lei di Opio BES. Tambe a detené un hòmber di inisial L.E.M.D, di 42 aña di edat pa motibu ku e la surpasá su estadia riba Bonaire.

E kaso ta bou di investigashon

Den oranan di anochi di djamars 18 di febrüari a drenta keho di kiebro den un kas situá na Kaminda Gurubu. Entre 8 or di mainta i 8 or di anochi, deskonosínan a drenta e kas via di un bentana na parti dilanti di e kas i a bai ku entre otro sèn kèsh. E kaso ta bou di investigashon.

Politieberichten van maandag 17 februari tot en met woensdag 19 februari 2020

Op maandag 17 februari werd tussen 18.00 en 18.30 uur een algemene verkeerscontrole gehouden aan de Kaya Korona, in het kader van de nieuwe verkeersverordening die per 1 maart 2020 in zal gaan. Hierbij werden 89 voertuigen gecontroleerd. De bestuurders zijn attent gemaakt op de punten waarop vanaf 1 maart gecontroleerd zal worden en kregen een kaart met het artikel waaronder de overtreding valt en het bedrag van de boete die voor de overtreding geldt. Verder werden er 5 processen verbaal uitgeschreven voor onder andere het rijden zonder geldig rijbewijs en geldige verzekeringspapieren.

Omstreeks 18.00 uur op maandag 17 februari vond een aanrijding tussen een scooter en een auto plaats op de kruising van de Kaya Ir. R. Statius van Eps en de Bulevar E.E.G. De scooter kwam op de Bulevar E.E.G. vanuit zuidelijke richting aanrijden. De auto kwam uit tegenovergestelde richting en wilde links afslaan om de Kaya Ir. R. Statius van Eps op te rijden en zag hierbij de scooter niet waardoor de auto de scooter aan reed. De chauffeur van de scooter had verwondingen aan zijn arm, hoofd en been en werd met de ambulance naar het ziekenhuis gebracht voor medische behandeling.

In de avonduren maandag 17 februari werd een man met initialen C.A.C.V. van 52 jaar bij een woning aan de Kaya Pueblo aangehouden wegens bedreiging met een wapen.

Omstreeks 14.30 uur op dinsdag 18 februari werd aangifte gedaan van diefstal vanuit een auto. Onbekenden hebben tassen met inhoud vanuit de bak van een pick-up weggenomen terwijl de eigenaren bij de grotten bij Onima aan het kijken waren. De zaak wordt onderzocht.

In de vroege ochtenduren van dinsdag 18 februari vond een huiszoeking plaats in een woning aan de Kaminda Gurubu. De huiszoeking was in het kader van de Opiumwet BES. Tijdens de huiszoeking werd een hoeveelheid contant geld en drugs in beslag genomen. Er is een man met initialen E.L.R. van 61 jaar, een man met initialen R.D.N. van 19 jaar en een man met initialen L.A.A. van 20 jaar aangehouden wegens overtreding van de Opiumwet BES. De man L.E.M.D. van 42 jaar aangehouden omdat zijn officiële verblijfsduur verstreken was. De zaak is in onderzoek.

In de avonduren van dinsdag 18 februari werd aangifte gedaan van inbraak in een woning aan de Kaminda Gurubu. Tussen 08.00 uur en 20.00 uur zijn onbekenden via een raam aan de voorkant van de woning binnengekomen en hebben onder andere een kleine hoeveelheid geld meegenomen. De zaak wordt onderzocht.