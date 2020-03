Premier Evelyn Wever-Croes:

INNOVACION TA E YABI PA DESAROYO DI ARUBA DEN FUTURO

Tecnologia ta cambiando hopi y hopi lihe. Y no ta cuestion SI e cambionan aki lo bin, pasobra nan LO bin, ta mas bien cuestion di KI DIA e cambionan aki ta bin. Y CON nos ta preparando pa nan. Gobierno ta trahando riba 3 proyecto pa prepara pa e cambionan aki.

E-GOVERNMENT

e-Government ta un trayecto importante, den cual nos lo digitalisa e servicionan di Gobierno, pa asina mehora e servicio di Gobierno na e ciudadano, haci e proceduranan mas lihe y mas transparente. esaki lo mehora e calidad di bida di e cuidadano.

“Imagina bo si bo no mester warda hopi mas pa servicio di Gobierno, of para den rij, ta cuanto tempo bo ta spaar. Y awendia, ta ken no tin mester di mas tempo? Ta cuanto di nos no ta desea pa nos tin mas ora den un dia pa por haci mas cos? P’esey mi ta hopi contento cu e aña aki nos a haya un dia extra, 29 febr. e-Government lo trece cu ne cu bo ta bay resta oranan den bo dia of bo siman, cu bo por dedica na bo mes, na bo famia, of na bo hobby”, Prome Minister Evelyn Wever-Croes a expresa.

100 INNOVATIONS

Pero e-Government so no ta bay yuda nos. Nos mester enfoca tambe riba crea e oportunidadnan, e ambiente apropia pa innovacion y entrepreneurship florece. Caminda entrepreneurs por haya oportunidad pa purba, pa faya y pa purba atrobe y atrobe, te ora nan haya nan caminda. Esaki ta exigi cu nos sistemanan no tin burocracia mas y asina ta fomenta ideanan innovativo. Gobierno di Aruba ta comprometi na esaki.

“Mi ta sigur cu entrepreneurs cu curashi, lo bin cu solucionnan creativo y innovativo, si nos no stroba nan. Y ta UN idea innovativo grandi nos mester na Aruba, pa boost nos economia.

Den e cuadro aki nos a lansa e proyecto di 100 INNOVATIONS, un competencia cu ta habri pa tur hende, di sector publico, sector priva, educacion, academia, NGO’s, pa stimula tur hende pa crea ideanan innovative”.

Lo scoge 100 idea innovativo e aña aki y e ganadonan lo haya e sosten pa realisa nan solucion innovativo. Otro aña ken sa, talves ta 1000 ideanan innovativo. Aki bo mester pensa riba cualkier tipo di solucion pa problemanan existente. Un otro forma, un forma nobo pa atende cu problemanan, pues no digitalisacion so. Asina Gobierno kier stimula hendenan pa traha pa yega na solucion y no enfoca solamente riba e problemanan.

STEM THE GAP

E di tres proyecto di innovacion ta ‘Stem the gap”. Nos sa cu mundo ta cambiando hopi lihe, nos sa cu dentro di poco lo tin trabounan cu awe ainda no ta existi. Nos no sa kico tur e cambionan lo ta, pero loke SI nos sa ta cu nos mester prepara nos muchanan y nos hobennan pa nan por adapta na cambionan, pa explora nan creatividad. Y nos sa cu e materianan / vaknan tecnico lo bira mas y mas importante. E materianan: Natuurkunde / science, Technologia, enginieering / ingenieria, matematica, ta forma e abreviacion STEM. Di naturalesa mucha hombernan tin mas interes den e materianan aki y den e profesionnan a base di e materianan aki, cu mucha muhenan. Y ya caba nos ta mira un GAP grandi entre hende homber y hende muhe den e area aki.

“Si nos no haci nada, e GAP aki lo bira mas grandi, y nos hende muhenan den futuro lo exclui nan mes di e profesionnan aki. Tur locual cu nos a bin ta logrando como hende muhe, por bay perdi. P’esey nos ta enfoca hopi den stimula nos mucha muhenan den e direccion di STEM. Nos ta convenci cu STEM lo cera e GAP entre hende homber y hende muhe, p’esey nos ta bisa STEM THE GAP”, Prome Minister a indica.

Recientemente a bin cu e concepto di Girls Lounge, cu ta un luga cu mucha muhenan por bin hunto y ta stimula nan den direccion di tecnologia. Aña pasa na oktober durante e siman di innovacion, a trece tambe hende muhenan cu ta specialisa den STEM pa papia cu mucha muhenan y hobennan, pa stimula nan mas.

“Awe mi kier pidi boso, urgi boso, pa nos stimula nos mucha muhenan den e direccion aki. E tres proyecto cu nos ta trahando riba dje aki, e-Government, 100 Innovations, stem the Gap, tur pa yuda nos adapta y innova pa asina enfrenta e retonan nos dilanti. Crucial den esaki ta curashi y creatividad. Ta tuma curashi y creatividad pa nos purba, faya, bolbe purba.

Thomas Edison a bise bon “I have not failed. I’ve just found 10,000 ways that won’t work.”

Mi no a faya, mi a simplemente haya 10 mil forma cu no ta traha.

Ta tuma hopi curashi y creatividad no solamente pa purba y faya, sino pa lanta bek y purba atrobe. Pasobra Aruba ta conta cu bo”, Prome Minister a duna di conoce.