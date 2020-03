Parlamentario Yves Schoop: Ta nos disiplina i sentido síviko so por yuda nos

For di prinsipio tabata kla ku e Corona vírùs lo a yega Kòrsou un dia pero no tabata sa ki dia esei lo ta i e día a yega kua ta 13 di Mart 2020. Aunke nos ta papia di esaki komo e promé kaso di Corona vírùs detektá na Kòrsou, nos mester kòrda si ku awor tin 8 kaso registrá riba nòmber di nos pais, kontando e sinku nan ku nos a detektá riba e barku krusero MS Braemer. E registrashon aki lo keda nota te ora ku nos outoridatnan lokal bai den apelashon pa ku e kasonan riba e barku krusero, manera a hasi ku e kaso di sarampi riba MS Freewinds, mirando ku niun pasahero no a pisa tera di Kòrsou. E turista di edat di 69 aña prosedente di Hulanda, aparentemente a yega Kòrsou dia 5 di Mart 2020, pues ya tabata 8 dia presente na momento ku a detektá e vírùs serka dje. E pregunta nan ku ta surgi i ku ta di hopi balides ta si e turista a sali malu for di Hulanda, si e turista en kuestion por a kontaminá otro nan den su serkania riba vuelo, si e turista en kuestion a praktiká e medidanan di prevenshon ku Outoridat Internashonal di Salu i aerolíneanan ta rekomendá. Otro pregunta klave ta kon e turista a logra drenta na nos aeropuerto siendo malu òf un persona di riesgo i si el a kontaminá otro turistanan i persona nan lokal. Ademas ta di sumo importansia pa sa kua ta e itenirario ku e turista aki a mantené, esta kua sitionan públiko el a bishitá aki na Kòrsou, kua restorantnan el a kome na dje, si el a bishitá barnan, playa nan i otro sitionan kaminda mas hende ta frekuentá. Sin e informashon nan aki nos kada unu ta riba nos mes pa protegá nos mes i otro nan awor mas tantu al saber ku por tin mas persona kontaminá ta kana rònt sin sa i asina bo señalá síntomanan ku por ta kuadra ku e infekshon di Corona vírùs COVID-19 òf SARS-CoV-2 , esta kentura riba 38 oC plus tosamentu i/o rosea kòrtiku, lo mester yama su dòkter telefónikamente mesora, keda kas i no bai konsulta pa wak si personal di departamento di Salú Públiko ( G&GZ) lo mester bin hasi tèst na kas i tambe ki tipo di tratamentu lo bo mester haña. Esaki ta rekerí disiplina personal i un bon sentido síviko pa evitá plamamentu di un eventual infekshon.

E echo ku nos a haña e promé kasonan detektá, ta pone mas preshon riba nos disiplina pa praktiká e kustumbernan di hygiena ku labamentu i/o desinfektá nos mannan regularmente ( ku produktonan ku mínimo 60% di alkohòl) evitá di mishi ku otro, kontrali na loke nos a kustumbrá di ta kariñoso ku otro den nos kultura, tambe usa produktonan desechabel pa limpia nanishi i tapa e tosa i evitá tur evento di aglomerashon di hende. Ta rekerí disiplina tambe pa nos kuida nos grandinan , prinsipalmente esnan den kasnan di kuido, pa no bishitá nan ora tin síntomanan paresido na grip, prinsipalmente ku tosamentu aserka. Hasi bishitá na nos grandinan ora ta ègt inevitabel, komuniká i pone bo mes na altura di bo sernan kerí di edat avansá (65 plus) mas tantu posibel via telefòn i otro medionan pa sa di nan di distansia. Nos mester purba mas tantu posibel pa regla sitanan via komunikashon digital i elektróniko, manera por ehèmpel SVB a implementá pa diferente di su servisionan na komunidat (kual mi ta aploudí masha hopi mes), pa evitá aglomerashon di persona nan malu i protegá e propio empleadonan tambe, manera un doño di trabou kuerdo su deber ta. E medidanan aki tambe mester wòrdu implementá den sektor di gobièrnu, manera na bentana di informashon, Kranshi, kantor di reibeweis i tur otro tipo di servisio pa kual por traha sita i plania pa akudí di forma elektróniko.

Komo último pero no di ménos e disiplina den propio hogar ora mester drenta isolashon riba òrdu di departamento di Salú Públiko òf dòkter di kas i teniendo kuenta pa no kompartí artíkulonan di uso personal manera skeiru di djente, beker òf glas pa bebe kos, tayó i bestèk i sigui praktiká e medidanan di hygiena na un nivel altu.

Hasi pedido di kompra i kuminda prepará mas tantu posibel online pa servisio di delivery no mas leu ku porta di kas. Ekonomia lokal mester sigui drai. Tambe ta imperativo pa sigui tur notisia i informashonnan ofisial tokante e plamamentu di e Corona vírùs na Kòrsou i di e pandemia mundial, pa evitá movementu of biahenan den areanan di riesgo i tambe keda altanté di e último akontesimentu i medidanan di krísis.

Ta nos disiplina mes por yuda nos pa kontené e pandemia mundial den nos propio pais Kòrsou. Hasi bo parti ku disiplina propio i sentido altu di sivismo i ami lo sigui hasi dimi parti!