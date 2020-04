YAMADA RIBA KÒRSOU SU SOLIDARIDAT KU E TÉLETÒN #MITADUNA

A CALL FOR SOLIDARITY IN CURAÇAO WITH THE TELETHON #MITADUNA

WILLEMSTAD, CURAÇAO – In an effort to share more with our fellow, in Curaçao, they are organizing an emergency telethon titled #MiTaDuna. It is a call for national solidarity at a time of global crisis.

The telethon is a fundraising media campaign especially for the Curaçao Aid Foundation better known as the ‘Voedselbank Curaçao’. For many years the ‘Voedselbank Curaçao’ has been distributing grocery packages to the underprivileged families in the community.

Saturday, May 2, 2020, the telethon will take place with a special program to listen to those in need, accompany our fellows, and entertain our community in these difficult times caused by COVID-19 (Coronavirus). With much emphasis on different aspects of the world situation in which we are living in right now.

It will be broadcasted through different media, local television channels, radio stations, and Facebook Mi Ta Duna.

Contributing and helping is essential with our #MiTaDuna heart donation. Together we can alleviate the situation with solidarity towards the most affected children, youth, adults, and families during the period. We will overcome this fight together, that’s why #MiTaDuna.

EEN OPROEP TOT SOLIDARITEIT IN CURAÇAO MET DE TELETHON #MITADUNA

WILLEMSTAD, CURAÇAO – In een poging om meer te delen met onze naasten, organiseren ze op Curaçao een nood-telethon met de titel #MiTaDuna. Het is een oproep tot nationale solidariteit in een tijd van wereldwijde crisis.

De telethon is een fondsenwervende mediacampagne speciaal voor de Stichting Hulp aan Curaçao beter bekend als ‘Voedselbank Curaçao’. De ‘Voedselbank Curaçao’ verdeelt al jaren boodschappenpakketten aan kansarme gezinnen in de gemeenschap.

Zaterdag 2 mei 2020 vindt de telethon plaats met een speciaal programma om naar behoeftige te luisteren, onze medemensen te vergezellen en onze gemeenschap te vermaken in deze moeilijke tijden veroorzaakt door COVID-19 (Corona-virus). Met veel nadruk op verschillende aspecten van de wereldsituatie waarin we nu leven.

Het wordt uitgezonden via verschillende media, lokale televisiekanalen, radiostations en Facebook Mi Ta Duna.

Bijdragen en helpen is essentieel met onze # MiTaDuna-hartdonatie. Samen kunnen wij de situatie met solidariteit voor de meest getroffen kinderen, jongeren, volwassenen en gezinnen gedurende deze periode verlichten. We zullen dit gevecht samen overwinnen, daarom #MiTaDuna.

YAMADA RIBA KÒRSOU SU SOLIDARIDAT KU E TÉLETÒN #MITADUNA

WILLEMSTAD, CURAÇAO – Den e afan pa kompartí mas ku nos próhimo ta organisando un téletòn di emergensia titulá #MiTaDuna. Un yamada riba nos solidaridat nashonal na momentunan di emergensia mundial.

E téletòn ta un kampaña mediátiko ku ta rekoudá fondo spesialmente pa Fundashon Yudansa pa Kòrsou mihó konosí den komunidat komo ‘Voedselbank Curaçao’. Pa añanan kaba Voedselbank Curaçao a bini ta distribuí paketenan di kuminda tur luna pa e famianan ménos privilegiá den nos komunidat.

Durante e téletòn riba djasabra 2 di Mei, 2020 ta preparando un programa spesial pa skuchabo, kompañábo, i entretené bo den e momentu di krísis mundial COVID-19 (Coronavírùs). Lo pone énfasis riba diferente aspekto di e situashon ku nos ta aden.

E transmishon lo bai ta via diferente medio di komunikashon: nos kanalnan lokal, radionan i facebook.

Ban yuda ku nos donashon di kurason #MiTaDuna. Huntu lo duna e mucha-, hóben-, grandi- i famianan mas afektá durante di e periodo aki ku e aporte solidario nos por surpasá tur kos. Nos tur mester di otro, p’esei #MiTaDuna.