Diskurso di Gobernador di Kòrsou Dia di Rei 2020 / Toespraak Gouverneur van Curaçao Koningsdag 2020

Diskurso di Gobernador di Kòrsou Dia di Rei 2020

DISKURSO DI GOBERNADOR DI KÒRSOU

SU EKSELENSIA LUCILLE GEORGE-WOUT

NA OKASHON DI DIA DI REI 2020

Djaluna 27 di aprel, 20:00 or

Kerido ko-siudadanonan di Kòrsou, bon nochi.

Awe ta dia di Rei! Pero no manera nos a kustumbrá selebrá esaki na Kòrsou. E biaha akí no ku marshe liber gezellig den Punda, fiesta alegre riba kaya i aktuashon ku smak di nos artistanan. Nos tur mester a keda kas; i mas ainda, tene distansia un di otro. Normalmente esei no ta nos estilo di selebrá fiesta na Kòrsou. Pero e sirkunstansia ku nos tur, i rònt mundu, a bin haña nos aden debí na Corona-vírùs, no a laga nos ku otro opshon.

E fèrdrit i e agitashon ku e vírùs akí a trese pa mundu hinté, no ta imaginabel. Nos tur konosé e imágennan di otro pais kaminda trahadónan den kuido humanitario ta hasi tur loke ta na nan alkanse pa brinda e mihó atenshon posibel bou di e sirkunstansianan aktual, pero sin embargo hopi be kos ta sali fo’i man. Nos ta ‘biba’ ku tur e hendenan ku e vírùs a afektá, tur kaminda na mundu i tambe aki serka nos. Ya sea afektá den sentido físiko o afektá den nan bida diario.

E medidanan drástiko ku e gabinete akí a tuma ku gran diligensia tabata i ta nesesario. Esakinan ta evitá tantu posibel mas infekshon ku e vírùs. Afortunadamente, serka nos e strategia akí tabatin éksito den e periodo tras di lomba. Prinsipalmente komo gran mayoria di boso a sigui fielmente e instrukshon- i e konsehonan den e konteksto di ‘Keda Kas’, esta … nos reglanan nobo di biba.

Pero nos tur huntu ta paga un preis haltu pa esaki. Ta inevitabel. Ekonomia ta stanká; bida sosial ta limitá i sektor kultural a empobresé. No ta posibel tampoko pa nos reuní i biba nos fe huntu, miéntras ta nèt na momentunan manera esaki ta loke mas nos ta sinti tantu nesesidat di hasi. No opstante …, ta importante pa nos mantené speransa i konfiansa den futuro.

Pasobra ounke tin punto di lus den e lucha kontra e vírùs i den e kontròl di e kantidat di kasonan di enfermedat, nos sa tambe ku nos ta leu di a skapa di dje.

Nos mester tene debido kuenta ku e vírùs akí lo sigui ta presente durante basta tempu ainda tur kaminda na mundu; i ku esaki lo afektá nos bida di tur dia tambe pa basta tempu. Nos forma di ta huntu, traha huntu i dibertí huntu, lo ta suheto na restrikshon durante un tempu largu. Por lo pronto nos lo tin di biba asina kolektivamente, pa nos propio bienestar. Ke men ku nos lo mester haña un manera pa lidia ku e sirkunstansia akí. Mayoria di nos a logra bon den e periodo nos tras. Pero nos lo tin di wanta duru tambe durante e periodo nos dilanti.

Mi ta impreshoná pa e inisiativanan ku entretantu a surgi pa brinda apoyo na nos ko-siudadanonan na Kòrsou ku mas ta rekerí yudansa. For di Banko di Alimento te Krus Kòrá, i di personanan individual te empresarionan, hopi hende ta realmente komprometé pa huntu nos pasa e periodo difísil akí. Ta konmovedor.

Gobièrnu tambe ta hasiendo loke por denter di e posibilidatnan finansiero limitá di nos pais. Esaki ta sosodé a traves di e apoyo finansiero na siudadano- i empresanan; i a traves di apoyo sosial i konseho pa superá e periodo difísil akí.

Desafortunadamente, bou di e sirkunstansia sosio-ekonómiko den kua nos pais ta awor akí, e rekursonan no ta sufisiente pa nos por sigui biba na e nivel di kustumber. Nos lo mester rema ku e remanan ku nos tin, nabegá ku poko bientu. Ta asina ku hopi hende ya tabata luchando den kondishonnan sosio-ekonómiko prekario na nos pais. P’esei awor ta sumamente importante pa nos ta solidario ku otro. Lo pidi nos tur pa hasi sakrifisio pa asina krea e posibilidat ku nos tur ta surpasá e krísis akí di un forma digno. Esei ta inevitabel. Nos tur lo mester kontribuí na fortalesé nos sektor di kuido, rekobrá nos ekonomia i mantené nos servisionan sosial; ku poko palabra, kontribuí na logra ku bida por sigui dignamente den nos komunidat. Esaki ta nos realidat. Nos lo mester prepará nos pa un komienso nobo, un komienso diferente.

Afortunadamente nos no ta nos so na Kòrsou; i nos ta risibí sosten di Reino. Tambe den e krísis akí e paisnan den Reino ta sostené otro trahando huntu. Esei ta sosodé den kuadro di konsulta entre e kuater paisnan. I ounke komo pais outónomo nos lo tin di karga e krísis prinsipalmente nos mes, manera hopi otro pais na mundu tin di hasi den e periodo duru akí, nos por konta tambe ku asistensia di Hulanda den vários forma. Apesar ku Hulanda mes tambe ta

gravemente afektá, tòg e ta ofresé yudansa riba tereno médiko, mediante oferta di fasilidat i medisina, kompromiso di personal médiko i tambe den otro forma di sosten, manera Defensa. E apoyo di likides ku Hulanda ta ofresé ta hasi posibel tambe ku gobièrnu di Kòrsou independientemente por tuma medida di yudansa pa siudadano- i empresanan. Pero ta di komprondé ku esaki ta pidi adaptashon di nos propio gastunan, tantu komo pais i famia, komo kada hende, e mes. Nos lo mester siña gasta sin lubidá mañan. Nos lo mester karga e gastunan huntu. E krísis akí ta pidi sakrifisio di nos tur.

No ta tur bataya kontra e krísis lo bai bon mesora. Nos lo tin di tene kuenta ku mas ahuste ta nesesario den e programa di servisio públiko aki na Kòrsou. I lo mester di pasenshi i perseveransia pa kos kana debidamente, di moda ku e yudansa ta yega na e lugánan korekto; serka e personanan ku efektivamente ta den mas nesesidat. Di importansia ta ku e ahustenan ta balansá, di moda ku henter pueblo huntu por karga i komprondé nan. Nos tur lo tin di aportá segun nos fortalesa pa haña solushon pa e retonan enorme den nos pais. Finalmente, ta kumbiní nos tur pa superá e krísis akí huntu. Aki, solidaridat ta e palabra klave.

Laga nos spera ku den e periodo nos dilanti nos lo por reanudá nos bida diario gradualmente atrobe. Esaki lo mester sosodé ku kuidou sí, pasobra nos ke evitá ku nos ta bai haña nos ku un brote na gran eskala na Kòrsou. Pero te hasta si e krísis médiko pasa mes, ainda nos lo tin di enfrentá retonan enorme. Niun hende no sa eksaktamente kuantu tempu mas e vírùs lo sigui raza mundu i finalmente kon grandi e daño na nos ekonomia i nos servisionan sosial lo ta. Mashá esfuerso ta nesesario pa huntu nos pone nos pais bèk riba pia. P’esei nos mesté di otro. P’esei nos ta un komunidat.

No opstante e konsternashon di e dianan akí, nos no por lubidá ku na okashon di Dia di Rei ta honra siudadanonan kende a traha di un forma komprometí pa nos sosiedat. E aña akí atrobe a galardoná un kantidat di kompatriota ku un kondekorashon real. E aña akí 22 persona na tur. Laga nan ta un fuente di inspirashon pa e aporte ku huntu nos ta duna pa superá Corona-vírùs.

(…)

Resientemente den un kòmbersashon na vidio mi por a felisitá nos Rei, WillemAlexander, na nòmber di pueblo di Kòrsou ku motibu di su aña, e momentu ei e no a hasi aña ainda. Mi mester a bisa Rei ku lamentablemente nos lo no por

selebrá su aña manera ta nos kustumber na Kòrsou. Su Mahestat a laga nos sa ku e ta biba intensamente ku e víktimanan di e krísis di Corona i ku e ta deseá gobièrnu di Kòrsou hopi sabiduria den e periodo difísil akí.

Na nòmber di Rei mi ta ekstendé saludo kordial na tur siudadano di Kòrsou, tambe di parti di Reina Máxima. Nan tin nos tur den pensamentu.

Ku nos fé komo un nashon bou di Dios, ban konfia ku pronto nos por selebrá e echo ku nos a libra di e krísis akí i ku mihó tempu lo bini pa kada un di nos.

Un bon anochi.

Toespraak Gouverneur van Curaçao Koningsdag 2020

TOESPRAAK VAN DE GOUVERNEUR VAN CURACAO,

HARE EXCELLENTIE LUCILLE GEORGE-WOUT

TER GELEGENHEID VAN KONINGSDAG 2020

Maandag 27 april, 20:00 uur

Beste mede-burgers van Curaçao, goede avond.

Vandaag is het Koningsdag! Maar niet zoals we die gewend zijn te vieren op Curaçao. Deze keer geen gezellige vrijmarkten, geen vrolijke straatfeesten in onze wijken en geen uitbundige optredens van onze artiesten. We moesten allemaal thuisblijven; en sterker, afstand houden van elkaar. Zo vieren wij op Curaçao normaal gesproken geen feest. Maar de omstandigheden waarin wij met ons allen door het Corana-virus wereldwijd zijn beland, laat ons geen keuze.

Het verdriet en de ontreddering die het virus in de wereld heeft gebracht is onvoorstelbaar. We kennen allemaal de beelden uit andere landen van hulpverleners die er alles aan doen om de beste zorg te bieden die onder deze omstandigheden mogelijk is, maar bij wie desondanks het water vaak over de schoenen loopt. Wij leven mee met al degenen door het virus zijn getroffen, over de gehele wereld en ook op Curacao. Hetzij getroffen in fysieke zin, hetzij in getroffen in hun dagelijks bestaan.

De ingrijpende maatregelen zoals door het kabinet hier op Cuacao met grote voortvarendheid zijn genomen, waren en zijn nodig. Daarmee worden verdere besmettingen met het virus zo veel mogelijk voorkomen. Gelukkig heeft deze strategie op Curacao in de afgelopen periode succes gehad. Vooral ook doordat u allen in overgrote meerderheid getrouw opvolging heeft gegeven aan de voorschriften en adviezen in het kader van “Keda Kas”; onze nieuwe leefregels.

Maar we betalen er met ons allen een hoge prijs voor. Dat is onvermijdelijk. De economie ligt stil; het sociale leven is beperkt en de culturele sector is verarmd. Ook is het niet mogelijk om ons geloof in samenkomsten te beleven; terwijl we

dat juist in tijden als deze zo hard nodig hebben. Ondanks dat is het belangrijk dat we hoop en vertrouwen houden in de toekomst.

Want hoewel er lichtpunten zijn bij de bestrijding van het virus en de beheersing van het aantal ziektegevallen, weten we tegelijkertijd dat we er nog lang niet van verlost zijn. We moeten er ernstig rekening mee houden dat het virus nog geruime tijd op de wereld zal rondwaren; en nog geruime tijd effect zal hebben op ons dagelijks leven. Onze manier van samenzijn, samenwerken en samen spelen, zal nog lange tijd onderworpen zijn aan beperkingen. Daar moeten we voorlopig mee leven. En dus moeten we een manier vinden om daarmee om te gaan. De meesten van ons is dat in de afgelopen periode goed gelukt. Maar het zal nog veel van ons vragen om dat ook in de komende periode vol te houden.

Ik ben onder de indruk van de initiatieven die er inmiddels zijn ontstaan om hulp te bieden aan onze medeburgers op Curacao die hulp het meeste nodig hebben. Van voedselbank tot Rode Kruis, en van individuele particulieren tot ondernemers. Velen zetten zich in om met elkaar door deze moeilijke periode te komen. Dat is hartverwarmend.

Ook de overheid doet wat het kan binnen de beperkte financiële mogelijkheden van ons land. Door financiële steun aan burgers en bedrijven; en door maatschappelijke steun en adviezen om deze moeilijke periode door te komen. In de sociaal-economische omstandigheden waarin ons land nu verkeert, kan en zal dat helaas niet genoeg zijn om ons leven op dezelfde voet voort te zetten. We zullen moeten roeien met de riemen die wij hebben. En dit terwijl velen het al moeilijk hadden in de sociaal-economische omstandigheden van ons land. Daarom is het nu extra belangrijk dat we solidair zijn met elkaar. Er zullen aan ons allen offers gevraagd worden om het voor iedereen mogelijk te maken om op een waardige wijze door deze crisis te komen. Dat is onontkoombaar. We zullen allemaal moeten bijdragen aan het versterken van onze zorg, het herstel van onze economie en het in standhouden van maatschappelijke voorzieningen; kortom het leefbaar houden van onze samenleving. Het is niet anders. We zullen ons moeten voorbereiden op een nieuw begin.

Gelukkig staan we er in Curacao niet alleen voor; en krijgen we steun vanuit het Koninkrijk. Ook in deze crisis staan de landen van het Koninkrijk elkaar bij door samen te werken. Dat gebeurt in het kader van de vierlanden-overleggen. En

hoewel we als autonoom land primair zelf de lasten van de crisis zullen moeten dragen, zoals vele andere landen op de wereld in deze moeilijke tijden, kunnen we er op rekenen dat we ook worden bijgestaan met diverse vormen van hulp vanuit het Nederland. Ondanks dat Nederland zelf ook zwaar wordt getroffen, wordt aan ons land hulp geboden op medisch gebied, door het aanbod van medische faciliteiten en middelen, en de inzet van medische personeel en ook door andere vormen van ondersteuning, zoals door de inzet van Defensie. Ook maakt Nederland het mogelijk, door het bieden van liquiditeitssteun, dat de regering van Curacao zelfstandig hulpmaatregelen voor burgers en bedrijven in het leven kan roepen. Maar het kan niet anders dan dat gepaard moet gaan met aanpassingen in onze eigen bestedingen, zowel als land en als gezinnen en individuen. We zullen de tering naar de nering moeten zetten.We zullen de lasten met elkaar moeten dragen. Deze crisis vraagt offers van ons allemaal.

Bij de bestrijding van de crisis zal niet alles in een keer goed gaan. We moeten er rekening mee houden dat verdere aanpassingen nodig zijn in de hulpprogramma’s hier op Curacao. En het vraagt geduld en doorzettingsvermogen om daar op een goede wijze vorm aan te geven, zodat de hulp op de juiste plaatsen terecht komt; bij de mensen die de hulp het meeste nodig hebben. Van belang is dat die aanpassingen evenwichtig zijn, zodat deze in gezamenlijkheid gedragen en begrepen kunnen worden. We zullen allemaal naar vermogen moeten bijdragen aan het vinden van oplossingen voor de grote uitdagingen in onze samenleving. Uiteindelijk hebben we er allemaal belang bij dat we gezamenlijk goed door deze crisis komen. Solidariteit is daarbij het sleutelwoord.

Hopelijk kunnen we in de komende periode ons dagelijks leven weer geleidelijk aan oppakken. Dat zal voorzichtig moeten gebeuren, omdat we willen voorkomen dat er alsnog op grote schaal een uitbraak van het virus plaatsvindt op Curacao. Maar ook als de medische crisis voorbij is zullen we nog voor grote uitdagingen staan. Niemand weet precies hoelang het virus nog zal rondwaren op de wereld en hoe groot de schade uiteindelijk zal zijn aan onze economie en aan onze maatschappelijke voorzieningen. Het zal een grote krachtinspanning vragen om het land gezamenlijk weer op te bouwen. Daarvoor hebben we elkaar nodig. Daarvoor zijn we een samenleving.

Ondanks de consternatie van dezer dagen mogen we niet vergeten dat bij gelegenheid van Koningsdag, burgers die zich voor onze samenleving hebben ingezet, worden geëerd. Ook dit jaar weer is aan een groot aantal landgenoten een Koninklijke onderscheiding toegekend. Dit jaar 22 in getal. Laat hen dezer dagen een bron van inspiratie zijn bij onze inzet om gezamenlijk door de Coronacrisis heen te komen.

(…)

Onlangs heb ik onze Koning, Willem-Alexander, in een video-gesprek, namens Curacao kunnen feliciteren met zijn toen aanstaande verjaardag. Ik heb de Koning helaas moeten vertellen dat wij door de Corona-crisis dit jaar zijn verjaardag niet zullen kunnen vieren, zoals we gewend zijn op Curacao. De Koning heeft mij bij die gelegenheid laten weten dat hij intens meeleeft met alle slachtoffers van de Corona-crisis. De Koning wenst de regering van Curacao veel wijsheid toe in deze moeilijke periode. Namens de Koning mag ik aan alle burgers van Curacao zijn hartelijke groeten overbrengen, mede namens Koningin Maxima. Hun gedachten zijn bij ons allen.

Met ons geloof, als natie onder God, laat ons vertrouwen dat we snel kunnen vieren dat we bevrijd zijn van de crisis en dat we snel ons leven weer kunnen oppakken.

Goede avond.