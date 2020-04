STATEMENT ACTIEGROEP Toeter naar Forti

Op 27 april heeft een onlangs tot het leven geroepen actiegroep een vraag gesteld op diverse social media pagina’s. Het was een vraag omtrent mee doen met een ludieke, geweldloos, maar vooral corona veilig protest. Zoals verwacht zijn er voor- en tegenstanders, waarbij de tegenstanders vaak hun emoties hoog laten oplopen en niet in de mogelijkheid zijn om gefundeerd zijn/ haar bezorgdheid te uiten m.b.t. de kern van het protest. Dat is een goedrecht, alleen niet van toegevoegde waarde. Mensen noemen het gevaarlijk, terwijl er nog geen enkel besluit is genomen en dat doen wij ook niet. Gevaarlijk i.v.m. het verspreiden van de besmettingen, wat onmogelijk zal zijn aangezien eenieder in zijn/haar auto zal blijven. Egoïstisch, terwijl het om elk huishouden gaat en ga zo maar door. Nergens in de vraag is er beweerd dat Dr. Gersenbluth slecht werk heeft verricht of iemand anders van de regering.

We zijn ook van mening dat er opzicht zeer adequaat is gehandeld en mede daardoor is het aantal besmettingen inmiddels wekenlang ongewijzigd is gebleven. Zoals velen hoop je dat Dr. Gersenbluth tijdens een persconferentie aangeeft dat de situatie wederom onveranderd is. Dat de cijfers ongewijzigd zijn gebleven is het fundament voor dit protest. In combinatie met het feit dat het land Curacao in financieel noodweer zit. Het is daarom belangrijk dat de economie zo snel mogelijk op gang wordt gezet. We hebben door de maatregelen bijna alleen maar negatieve ontwikkelingen meegemaakt, op één positief iets namelijk het aantal besmettingen. Wat geconcludeerd kan worden is dat er veel meer mensen geregistreerd bij de voedselbank zijn, armoede is toegenomen, zo blijkt dat huiselijk geweld is toegenomen met alle gevolgen van dien, zo blijkt het aantal zelfdodingen al hoger te liggen gedurende de Lock down ten opzichte van het aantal Corona slachtoffers en dan praten we “slechts” over een periode van paar weken. Overigens ook iets positiefs is dat er op dit moment mensen en bedrijven nog bereid zijn om te doneren aan de voedselbank, maar veel donateurs zitten straks ook zonder financiële middelen. Dit soort problematieken worden nergens zichtbaar aangekaart en de vragen van de pers worden zonder een duidelijk antwoord beantwoord. Natuurlijk zijn er nog steeds heel veel vragen, maar belangrijkste feit is: GELD IS OP en het geld wat we hebben “gekregen” is geleend geld. Dat betekent dat ook die gelden op een gegeven moment terugbetaald moet worden. Iets terugbetalen zonder een inkomen kan desastreuze gevolgen met zich meebrengen. Om te verduidelijken, wat zijn de gevolgen voor een persoon die zijn/ haar auto niet meer kan terugbetalen?

Alles zal een gok blijven, echter zal Corona altijd een grotere onzekerheidsfactor blijven, in tegenstelling tot de economie op gang brengen. Een zwakkere economie hebben is nog altijd beter dan geen economisch vooruitzicht hebben. En er is geen vooruitzicht op een economie tijdens de Lock down. Terwijl je nu met dezelfde Corona risico’s zit als over 4, 6, 8, 10 etc weken. Zeer spijtig voor het toerisme dat de grenzen nog dicht zijn, het enige positieve is dat we op die manier lokaal alles kunnen in eigen hand hebben. Mocht er nog een 2e golf komen (om zo de woorden van Dr. Gersenbluth te gebruiken), dan vermoeden wij dat zo’n golf beter kan komen bij een gesloten luchtruim dan wanneer alles weer opengaat. Want mocht alles gebeuren wat er gezegd werd, dan zal er zelfs dus een 3e golf komen die vermoedelijk zal komen wanneer de grenzen open zullen gaan. Gelukkig zijn er extra bedden en extra medische middelen op het eiland, dus die voorbereidingen zijn al getroffen. Vanzelfsprekend hopen wij dat er niet één persoon extra een beroep hoeft te doen op die faciliteiten.

Wij hopen dat de achterliggende gedachte iets duidelijker naar voren is gekomen. We begrijpen de angst wat heerst, maar ondanks dat er directe coronaslachtoffers zijn gevallen, zijn er gelukkig nog steeds meer genezingen en gevallen met milde symptomen. Wees behoedzaam en kritisch, maar laat angst niet onnodige beslissingen nemen of goedkeuren. En ondanks dat angst vaak gepaard gaat met respectloosheid, verzoeken wij toch vriendelijk om elke meningsverschil met respect te behandelen. En een heel simpel antwoord kan er gegeven worden op onze vraag, namelijk NEE.