Minister Xiomara Maduro:

Relaciona cu filanan largo na companianan di transferencia:

Gobierno tin atencion y Banco Central ta monitoria e situacion si mester bin cu restrincion pa transferencia di placa

Oranjestad – Gobierno a haya hopi pregunta y comentario riba e filanan largo cu tin na diferente compania di transferencia di placa. Nos tin atencion pa esaki y ta den contacto cu Banco Central kende ta monitoria e situacion pa wak si mester bin cu cualkier restrincion. Pero ta bon pa nos tene cuenta cu algun aspecto.

Distancia social y sistema informal

COVID19 ta trece cune cu tur compania mester aplica distancia social y esaki ta crea rijnan mas largo cu normal na compania di transferencia di placa. Banda di esaki tur esnan cu tabata haci uso di e sistema informal pa manda placa den exterior manera, por ehempel, cu ‘encomiendas’ via barco of avion, awor ta obliga di haci uso di e sistema financiero formal via banconan comercial y negoshi di transferencia di placa. Ainda tin hopi hende cu no tin un cuenta di banco y esaki ta pone cu nan no por usa banconan comercial pa manda placa afor y mester haci uso di companianan di transferencia di placa.

Limita suma di transferencia pa dia of pa luna

Banco Central ta monitoria e companianan di transferencia di placa. COVID19 ta trece cune cu mas yudansa ta wordo manda y ricibi for di exterior. No solamente estranhero ta manda placa afor, pero localnan tambe ta haci uso di companianan di transferencia di placa pa manda placa pa famia y studiante den exterior. Pa e motibo aki no por djies tuma decision di stop tur transferencia pa exterior. Locual si ta wordo evalua ta pa limita e suma di placa cu por wordo transferi pa dia of pa luna. Gobierno ta den espera di un conseho di Banco Central riba e limitacion aki.

Pago cu bon di cuminda enves di placa

E filanan largo a trece cune hopi inquietud den Pueblo. A bin varios keho dilanti indicando cu no lo ta husto cu Aruba ta haya placa fia pa yuda esnan na Aruba y e placa aki ta wordo saca fo’i Aruba pa bay yuda otro Pais. Por ehempel, e 950 florin di FASE ta un yudansa cu Pueblo ta desea di mira keda den Aruba su economia. Si dado caso por comproba cu e fondonan aki no ta wordo usa pa consumo local, Gobierno lo por bay over na duna yudansa den forma di “bon di cuminda” en bes di den placa. Lo evalua e situacion pa wak si mester tuma e paso aki.