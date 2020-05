Kustwacht blijft met militaire bijstand de komende periode de grenzen en kusten

intensief bewaken

De afgelopen weken heeft de Kustwacht met bijstand door Defensie in het Caribisch Gebied de

bewaking van onze wateren en kustlijnen geïntensiveerd. Deze intensivering is het gevolg van

de coronacrisis die de wereld én de eilanden in haar greep houdt. Door de crisis zijn alle

maritieme grenzen van de eilanden voor niet regulier vaarverkeer afgesloten. Alleen

vrachtverkeer heeft toestemming om in de territoriale wateren van de eilanden te varen. Ook

lokale vissers met een vergunning hebben een ontheffing gekregen om in de territoriale wateren

te mogen vissen omdat zij een vitale functie hebben. De intensieve kustbewaking is met name

gericht op maritiem transport van goederen en personen dat illegaal de eilanden probeert te

bereiken en naast een crimineel risico, ook een COVID-19 risico voor onze eilanden vormt. De

succesvolle samenwerking werpt zijn vruchten af daar er de afgelopen weken geen illegale

transporten zijn waargenomen.

De Kustwacht blijft de komende periode de maritieme grenzen en kusten bewaken en de

intensivering met bijstand van Defensie blijft gehandhaafd. Naast Zr.Ms Zeeland vaart nu ook

Zr.Ms. Karel Doorman onder de vlag van de Kustwacht, ze worden ingezet rondom de

benedenwindse eilanden. Zr.Ms. Doorman wordt daarnaast ook ingezet voor transport in de

hele Caribische regio.

De Kustwacht doet een oproep aan alle burgers die op zee en langs de kustlijnen verdachte

situaties waarnemen om het noodnummer 913 te bellen. Vaartuigen op zee kunnen via het VHF

kanaal 16 met het Rescue and Coordination Center van de Kustwacht contact opnemen bij het

waarnemen van verdachte en/of gevaarlijke situaties. Met uw medewerking houden we de zee

en de kustlijnen van het eilanden ook tijdens de coronacrisis veilig.