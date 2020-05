Kontribuí na Industria di Hospitalidat Ku bo kompra di Acqua Panna o S.Pellegrino / Contribute to the Hospitality Industry With a purchase of Acqua Panna or S.Pellegrino

Kontribuí na Industria di Hospitalidat

Ku bo kompra di Acqua Panna o S.Pellegrino

Willemstad, 6 di mei 2020 – A konsekuensha di e situashon aktual riba nos isla, e sektor di Hospitalidat a keda gravemente afektá pa COVID-19. Restorantnan, bar i hotèlnan tur ta será pa risibí kliente i prosibilidatnan di akomodashon.

Ku bista riba rekuperashon, Brandsimex a inisiá un konsepto generoso pa rekoudá fondo pa sostené e industria di Hospitalidat. Brandsimex ta kolaborá ku CHATA ku un donashon di 1 florin na kada kompra di un bòter di S.Pellegrino o awa Acqua Panna. E fondo kolektá lo keda dediká na diferente proyekto edukashonal di CHATA manera e.o. Kla Pa Turismo, Tim Kulinario di Kòrsou i mas.

Na kompra di un Acqua Panna o S.Pellegrino na Centrum Mahaai, Centrum Piscadera o Vreughdenhil, lo bo rekonosé e produktonan i e promesa i kompromiso pa sostené industria di Hospitalidat di Kòrsou. CHATA ta gradesido pa e sosten risibí di Brandsimex Curaçao i ta aploudí e inisiativa pa sostené e sektor ku ta karga 16.000 empleado. Acqua Panna i S.Pellegrino ta para pa hospitalidat i union, pues ban sostené e industria huntu durante e temporada difísil aki.

Contribute to the Hospitality Industry

With a purchase of Acqua Panna or S.Pellegrino

Willemstad, May 06, 2020 – Due to the current situation on the island, Curaçao’s Hospitality sector has been greatly affected by COVID-19. Restaurants, bars and hotels have all been closed for seated service and accommodation possibilities.

With a vision for recovery, Brandsimex initiated a generous concept in order to raise money to support the Hospitality Industry. Brandsimex is collaborating with the Curaçao Hospitality and Tourism Association by donating Nalf 1,- to CHATA with every purchase of a bottle of S.Pellegrino or Acqua Panna water. The collection of the donations will be devoted to CHATA’s Education Projects such as Kla Pa Turismo, the Curaçao Culinary Team and more.

If you buy an Acqua Panna or S.Pellegrino water at Centrum Mahaai, Centrum Piscadera or Vreughdenhil, you will notice the display of the brands with its promise and commitment to support Curaçao’s Hospitality Industry. CHATA is grateful for the support received from Brandsimex Curaçao and applauds the initiative to support the sector that employs 16,000 people. Acqua Panna and S.Pellegrino embodies hospitality and togetherness, so let’s support the industry together during these trying times.