Un komunidat inklusivo pa medio di skibimentu / Een inclusieve samenleving door middel van schrijven

Un komunidat inklusivo pa medio di skibimentu

WILLEMSTAD – ‘Sea e kambio ku bo ke mira den mundu’. E frase konosí aki di Mahatma Ghandi ainda ta relevante. Pa yega na un Kòrsou mas inklusivo, Fundashon Orguyo Kòrsou (FOKO), e organisashon di derechonan LGBTQ+, ta kuminsá ku un segundo seri di skibimentu virtual, kuminsando 17 di Mei awor. Den e enkuentronan digital partisipantenan ta transformá nan bida skibiendo.

E serie aki ta parti di e afan di FOKO pa kombatí homofobia i diskriminashon di komunidat LGBT na Kòrsou

Skibimentu por yuda nos sobrebí i konektá ku otro den un mundu ku ta kambiando radikalmente. Pa medio di skibimentu bo por deskubrí loke ta importante pa bo. Skibimentu por yudabo komprondé mundu mas mihó tambe. Poniendo palabra riba papel, nos ta haña un grep riba e kaos ku ta rondoná nos. Spesialmente aworaki ku e pandemia di Covid-19 a pone nos bida diario aribabou. E lockdown a limitá nos libertat sivil. Ademas miles di Yu di Kòrsou a bai atras na entrada i hasta a pèrdè nan trabou.

Skibimentu ta siña nos ku nos no ta indefenso. Nos tur tin un poder den nos mes, ounke nos no ta konsiente di esei tur momentu. Durante e reunionnan virtual nos ke siña konosé nos mes mas mihó. Na final nos lo siña manifestá nos mes forsa.

Aseptashon

Un di e kondishonnan pa un sosiedat mas inklusivo ta pa nos asepta otro. E úniko manera pa aseptá otro ta si nos aseptá nos mes promé. E aseptashon ta bai mas leu ku e komunidat LGBTQ+. Ounke seksualidat sigur ta un tópiko ku nos lo trata. Kon ku bai bin sa usa seksualidat pa eksluí hende den nos komunidat.

Den sinku seshon nos lo hasi ehersisio di skibimentu pa ekspresá nos bida na un manera tangibel. Un di e témanan ku nos ta bai trata ta transformashon. Eksperensia ku skibimentu kreativo no ta nesesario. Bou di guia di un coach e partisipantenan ta bai krea teksto pa kantika, historia of poesia den nan idioma preferí.

Esaki ta e di dos seri di skibimentu ku Foko ta fasilitá. Na mart e promé grupo a kuminsá bou di guia di outor i dosente di skibimentu Miriam Sluis. Partisipantenan a eksperensiá e reunionnan komo un desahogo. E skibimentu a yuda nan pa eksplorá i traha un mapa di nan bida. Ademas a fortifiká e posishon soshal di e komunidat seksodiverso. Tambe nan ret sosial a kresé.

Registrashon

E promé seshon di skibimentu ta tuma lugá riba 17 di mei di 3.00- 5.00 PM. Partisipashon ta kosta 50 florin pa henter e serie. Tin posibilidat pa haña deskuento. Registrá via meil curafoko@yahoo.com. Despues di registrashon e partisipante ta risibí mas informashon tokante e seshon virtual, manera entre otro e link pa e plataforma digital. E proyekto ta posibel danki na sostén finansiero di Samenwerkende Fondsen.

Een inclusieve samenleving door middel van schrijven

WILLEMSTAD – ‘Wees zelf de verandering die je in de wereld wilt zien’. Deze veel geciteerde uitspraak van Mahatma Ghandi is nog altijd relevant. Om te komen tot een meer inclusieve Curaçao start Fundashon Orguyo Kòrsou (Foko), de organisatie die opkomt voor LGBTQ+-rechten, op 17 mei met een tweede reeks virtuele schrijfsessies. In deze digitale ontmoetingen transformeren de deelnemers hun leven al schrijvend.

Deze schrijfreeks is onderdeel van het streven van FOKO om homofobie te bestrijden op Curaçao.

Schrijven helpt ons te overleven en verbindingen te leggen in deze radicaal veranderende wereld. Door te schrijven denk je goed na over wat belangrijk is. Schrijven helpt ook om de wereld beter te begrijpen. Door woorden op papier te zetten krijgen we een grip op de chaos om ons heen. Vooral nu de Covid-19-pandemie ons dagelijks leven op de kop heeft gezet. De lockdown beperkt ons in onze burgerlijke vrijheden, daarnaast zijn tienduizenden Curaçaoënaars in inkomen achteruit gegaan of hebben zelfs hun baan verloren.

Schrijven leert ons dat we niet machteloos zijn. We hebben allemaal een kracht in onszelf. Daar zijn we ons niet altijd van bewust. Tijdens het virtuele samenzijn willen we onszelf, maar ook elkaar beter leren kennen. Uiteindelijk leren we om in onze eigen kracht te staan.

Acceptatie

Een van de voorwaarden voor een meer inclusieve samenleving is dat we ‘de ander’ kunnen accepteren. De enige manier om de ander te kunnen accepteren is als we onszelf eerst accepteren. Deze acceptatie reikt verder dan de LGBTQ+ gemeenschap. Al zal seksualiteit ook aan bod komen. Seksualiteit wordt immers gebruikt als mechanisme om anderen uit te sluiten in onze samenleving.

In vijf sessies zullen we aan de hand van schrijfoefeningen ons eigen leven vormgeven. Thema’s die aan bod zullen komen zijn onder andere transformatie. Ervaring met creatief schrijven is niet vereist. Onder leiding van een ervaren coach worden de deelnemers begeleid in het creëren van liedteksten, verhalen of gedichten in de taal naar keuze.

Dit is de tweede reeks van schrijfsessies die Foko faciliteert. In maart ging de eerste groep aan de slag onder leiding van publicist en schrijfdocent Miriam Sluis. Deelnemers ervoeren de bijeenkomsten als een uitlaatklep. Het schrijven stelde hen in staat om hun leven in kaart te brengen. Bovendien werd de sociale positie van de seksueel diversen versterkt naar andersgezinden. Daarnaast werd hun sociaal netwerk vergroot.

Registratie

De eerste schrijfsessie is op 17 mei van 15.00 tot 17.00 uur. Deelname aan de hele schrijfserie kost 50 gulden. Er zijn kortingsregelingen voor mensen met een kleine beurs. Opgeven kan via curafoko@yahoo.com Na aanmelding ontvangen de deelnemers meer informatie over de virtuele schrijfsessies, waaronder de link naar het platform. Het project wordt mogelijk gemaakt door een financiële steun van de Samenwerkende Fondsen.