Reskate i búskeda spektakular di famia riba barku di bela / Spectaculaire search and rescue voor gezin op zeiljacht Sea Rah

Reskate i búskeda spektakular di famia riba barku di bela

Resientemente Wardakosta a hasi un búskeda i reskate spektakular ku a tuma lugá riba laman

grandi. Kapitan di e barku di bela Sea Rah ku tabata nabegando direkshon St. Vincent a hañ’é

ku problema ku su timon i no por a drecha esaki. E kapitan a manda un señal ku un aparato

“spot device” kual ta un “beacon” ku ta manda un señal di alarma pa satélitenan. E satélite na

su turno a manda e señal di alarma pa Sentro di Reskate i Kordinashon (RCC) di Wardakosta.

E barku di bela na e momento ei tabata na un parti hopi leu di e área di “search and rescue” di

Wardakosta riba mapa. RCC a dirigí e avion Dash di Wardakosta pa e lokalidat di e barku di

bela pa por duna asistensha. Na kaminda e tripulashon di Dash a hasi un apelashon na e

tankero C/S Roosevelt ku tabata nabegá den bisendario di Sea Rah pa nan por a asistí e famia

ku ta den problema riba laman. C/S Roosevelt su kapitan a kambia direkshon di e tankero i

nabegá direkshon di e barku di bela i a laga e famia, ku a skohe pa laga nan boto atras, subi na

bordo. Despues di algun deliberashon e desishon a ser tuma ku Kòrsou ta e mihó haf pa laga e

famia bini pa por hasi trámitenan pa nan por biaha pa nan pais. Na yegada na Kòrsou RCC a

dirigí un tim di Metal Shark pa buska e personanan for di bordo di e tankero kual a para pafó di

haf di Kòrsou. Tur medida di prekoushon a ser tuma pa laga e famia bini. E famia a graba un

vídeo di nan aventura riba Sea Rah i e tankero. E vídeo por ser mira riba e página di Facebook

di kustwacht caribisch gebied.

Spectaculaire search and rescue voor gezin op zeiljacht Sea Rah

Recent kreeg een Oostenrijkse kapitein en zijn gezin die onderweg naar St. Vincent voerden

problemen met het roer van hun vaartuig. De kapitein kon het probleem niet zelf repareren en

stuurde een noodsignaal met zijn spot device (beacon) via satelliet naar het Rescue and

Coordination Center (RCC) voor hulp. Het vaartuig bevond zich in de uithoek van het SARgebied van de Kustwacht Caribisch Gebied, op ongeveer 300 mijl ten noorden van Aruba. Het

RCC heeft het kustwachtvliegtuig, de Dash 8 naar de locatie gestuurd om de drie personen aan

boord te assisteren. Op de heenreis nam Dash 8 contact op met C/S Roosevelt, een

containerschip dat in de buurt van Sea Rah voer met het verzoek om te assisteren bij deze

SAR-actie. Het gezin aan boord van het zeiljacht stemde in, voor hun veiligheid, om het vaartuig

te verlaten en aan boord van het containerschip te stappen. Na overleg werd Curaçao als beste

optie gekozen om deze personen op te vangen en voer C/S Roosevelt richting het eiland om ze

af te zetten. Bij aankomst van het containerschip nabij Curaçao is een Metal Shark door het

RCC naar het containerschip gestuurd om het gezin veilig van boord te halen. Alle

voorzorgmaatregelen in verband met COVID-19 om deze personen aan land te laten komen zijn

in acht genomen. De video over de search and rescue actie is te zien via de Facebook pagina

van de Kustwacht Caribisch Gebied.