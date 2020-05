50 KURSISTA TA KUMINSA KURSO DI DI HYDROPONIC I & II OFRESE PA INSTITUTE FOR PROFESSIONAL EXCELLENCE

Willemstad 11 di Mei 2020- 50 kurista a kuminsa e promé kurso di Hydrophonic ofrese pa Institute for Proffesional Excellence (IPE.) E kurso ta keda duna pa ekspertonan di Faculty of Food and Agriculture di University of the West Indies (UWI.) Kòrsou ta bolbe marka historia ora ku pa promé biaha UWI ta duna e parti teoretiko di e kurso aki na un forma virtual. Minister enkarga ku Salubridat, Medio Ambiente & Naturalesa, Sra. Suzanne Camelia-Romer i Minister enkargá ku Tráfiko, Transporte i Planifikashon Urbano, Sra. Zita Jesus- Leito a hiba palabra na komienso di e promé seshon huntu ku Sr. Franklin Sluis, di e direktivs di IPE i Prof. Wayne Ganpat, kende ta Dekano di Faculty of Food and Agriculture di UWI.

Minister Camelia-Romer a bisa di ta kontentu ku inisio di e formashon aki di algun empresario nobo ku mester kontribuí na seguridat alimentisio di Kòrsou. E Minister huntu ku su kolega Sra. Jesus-Leito promé ku COVED-19 a duna nan sosten na e inisiativa aki di IPE, i e pandemia COVID-19 unikamente a suprayá e nesesidat pa produkshon di agrikultura lokal mes.

Minister Jesus- Leito di su parti a bisa di ta kontribuí ku satisfakshon na un desaroyo nobo. E Minister a bisa di lo perkurá pa tereno pa e agrikultornan por desaroyá plantashon. Minister Jesus-Leito tambe a indiká ku e periodo ku nos ta aden ta demonstrá aun mas e importansha di produkshon di agrikultura lokal pa asina nos baha nos dependensha for di importashon di afo.

Dekano di Faculty of Food and Agriculture di UWI, Prof. Wayne Ganpat a keda hopi impreshoná ku e determinashon ku IPE a demonstrá pa sigui ku e formashon aki no opstante di e situashon ku mundu ta aden aktualmente. Pa e motibu ei tambe Kòrsou ta marka istoria i ta bira e promé den e forma ku e kursonan lo keda duna atrabes di seshonnan virtual. Pa e motibu ei a prepara un kurso hopi interaktivo ku hopi material audiovisual. Kursistanan banda di siña e parti tekniko lo siña tambe e parti komersial empresarial.

IPE ta inisiativa di Bureau Telecommunicatie en Post, Aqualectra, SOAB, i CHATA tambe ku entre tantu a uni nan mes na IPE. IPE ta un paso lógiko ku a surgi for di un di e pilánan importante di e esfuerso mayó pa desaroyá Kòrsou den un “SmartNation”. IPE su funshon ta pa realisá programanan dirigí riba re-ekipá profeshonalnan di entidatnan ku ta partisipá, I demas suministradó di servisio i tambe otro profeshonalnan den nos komunidat pa djòpnan di futuro. Ta hasi bon uso di e sinergía pa asina un grupo mas grandi den nos komunidat por probechá i prepará nan mes pa tin un bienestar atraves di e djòpnan nobo ku ta presentando nan mes. IPE ta ofresé programanan di rekapasitashon i optimalisashon di konosementu riba tur nivel pa optimalisá abilidatnan spesífiko importante pa prepará e profeshonal pa e djòp di futuro.

Pa mas informashon por manda un e-mail na info@ipe.cw.