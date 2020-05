Direktorado di supervishon i mantenshon di lei i KPCN a avertí dos negoshi di hóreka | Directie toezicht en handhaving en KPCN waarschuwen tweetal horecabedrijven

DIREKTORADO DI SUPERVISHON I MANTENSHON DI LEI I KPCN A AVERTÍ DOS NEGOSHI DI HÓREKA

Kralendijk – Djasabra anochi último, dia 9 di mei, Kuerpo Polisial Hulanda Karibense (KPCN) i Direktorado di Supervishon i Mantenshon di Lei a kontrolá diferente negoshi di hóreka den kuadro di e Ordenansa di Emergensia. Ta trata di prinsipalmente medidanan ku negoshinan mester tuma relashoná ku distansiamentu sosial. Dos negoshi di hóreka no tabatin nan asuntunan na òrdu. Ta trata aki di tantu e kantidat di kliente ku tabata presente den e negoshi, komo e distansia di 1,5 meter ku klientenan mester mantené entre nan mes i otro klientenan, e asina yamá distansiamentu sosial.

E inspektor di Direktorado di Supervishon i Mantenshon di Lei a invitá tur dos direktor pa akudí djaluna mainta na su ofisina pa duna un splikashon mas aleu di e situashon. Durante e kombersashon nan a splika kua ta e medidanan ku nan a tuma i dikon no a kumpli ku e Ordenansa di Emergensia. Di ámbos banda a interkambiá di idea tokante e medidanan ku negoshinan lo por tuma. A base di esei e negoshinan ta haña e posibilidat ainda pa drecha un ke otro, di manera ku tòg nan por kumpli ku e reglanan di e Ordenansa di Emergensia. Tur dos direktor a primintí di tuma medidanan adishonal.

Na vários okashon polis i e inspektornan di Direktorado di Supervishon i Mantenshon di Lei a yega di hala atenshon di ámbos negoshi relashoná ku e infrakshonnan. Si e dos negoshinan no kumpli ku e ordenansa di emergensia, nan por haña un órden pa paga un suma di plaka. Un órden pa paga un suma di plaka ta un medida di rekuperashon. Esei ta nifiká ku e medida aki tin komo ophetivo pa pone un fin na violashon di e medida di emergensia. E suma di plaka pues no ta un but pero un medio di prevenshon ora ku negoshinan no kumpli ku e medida di emergensia.

DIRECTIE TOEZICHT EN HANDHAVING EN KPCN WAARSCHUWEN TWEETAL HORECABEDRIJVEN

Kralendijk – Afgelopen zaterdagavond 9 mei hebben KPCN en Directie Toezicht en Handhaving (DTH) verschillende horeca bedrijven gecontroleerd in het kader van de Noodverordening. Het gaat dan vooral om de maatregelen die bedrijven moeten nemen rondom ‘social distance’. Een tweetal horecabedrijven hadden de zaken niet op orde. Het gaat dan om zowel het aantal klanten die in de zaak aanwezig waren als de onderlinge afstand ‘social distance’ van 1,5 meter die klanten ten opzichte van elkaar in acht moeten nemen.

Beide directeuren werden door de inspecteur van DTH uitgenodigd om op maandagochtend op kantoor de situatie nader toe te lichten. Tijdens het gesprek hebben zij uitgelegd welke maatregelen zij hadden genomen en waarom de noodverordening niet werd nageleefd. Over en weer is van gedachten gewisseld welke maatregelen de bedrijven zouden kunnen nemen. Op basis daarvan krijgen de bedrijven nog de mogelijkheid om een en ander te herstellen, zodat zij alsnog aan de regels van de Noodverordening kunnen voldoen. Beide directeuren hebben toegezegd aanvullende maatregelen te treffen.

Beide bedrijven zijn al vaker door de politie en de inspecteurs van DTH aangesproken op de overtredingen. Als beide bedrijven zich niet aan de noodverordening houden, kunnen ze een last onder dwangsom krijgen. Een last onder dwangsom is een herstelmaatregel. Dat betekent dat deze maatregel is gericht op het beëindigen van het overtreden van de noodverordening. Een dwangsom is dus geen boete en is een preventiemiddel wanneer bedrijven zich niet aan de noodverordening houden.