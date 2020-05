Sea Turtle Conservation Bonaire (STCB) a kore nan promé patruya di e temporada di brui di 2020 na Klein Bonaire

13 di mei 2020, Bonaire

Kralendijk, 13 di mei 2020 – Riba 1e di mei, Sea Turtle Conservation Bonaire (STCB) su personal i Wardadónan di playa boluntario a kore nan promé patruya di e temporada di brui di 2020 na Klein Bonaire, Te Amo & Donkey Beach i na parti sùit di Boneiru. Na luna di yüni lo kuminsá ku patruya na Playa Chikitu, un sitio di brui di turtuga blanku.

E promé patruya di nèshi na Klein Bonaire a duna un tremendo start di e temporada nobo: STCB su personal i boluntarionan a registrá e promé nèshi riba djabièrnè promé di mei, ku un kawama a traha aproksimadamente dos anochi anterior. “Ora un nèshi tin webu resien poné, kaska di e webunan ta kasi transparente. Pronto e kaska di webu ta kuminsá kria kalki i despues di diferente dia e kaska ta bira blanku. Pues basá riba e grado di kria kalki den e kaska, nos ta kere ku e webunan den e nèshi akí ta poné, djis despues di Dia di Rei”, Gielmon ‘Funchi’ Egbreghts (STCB su spesialista den fèlt) ta splika. STCB ta spera ku e promé aktividat di traha nèshi na Playa Te Amo, Donkey Beach i riba e playanan chikitu na parti sùit di Boneiru lo sigui pronto.

Te ku awor, 32 nèshi – di aproksimadamente 100 nèshi ku lo traha den e lunanan ku ta bini – ta adoptá kaba komo parti di e programa Adoptá-Un-Nèshi di STCB. STCB ta hopi gradesido pa e sosten kontinuo di su fundadónan i donatùrnan, spesialmente den e tempu akí. “Grásias na e generosidat di nos adoptantenan, nos por kontinuá hasi patruya na e playanan di Boneiru, entrená personal i boluntarionan nobo, kolekshoná dato nobo di poblashon di turtuga di Boneiru ku ta traha nèshi i hasi investigashon di manera kon pa oumentá e éksito di brui serka e espesienan di turtuga di laman ku ta bou di menasa (serio) di ekstinshon rònt di nos islanan”, segun Kaj Schut (STCB su manager).

Un palabra di gratitut na: Antoine Zeegers, Best Cellars Bonaire, Blue Jay Holding Bonaire, Administratiekantoor Brandaris, Brave Water Foundation, BUTS Technical Consultancy, Cargill Salt Bonaire, Casa Presioso, Dinska Dohmen, Dive Friends Bonaire, dNM Interim, Doris & Martin Elle, Findling Nest, Hamlet Oasis Resort, Harbour Village Beach Club, Harbourtown Real Estate, Illuseum Berlin, International Tax Advisors, Jim & Judy Kewley, Joan & Alan Zale, Labor Omnia Vincit, Leontine Bukman, QVillas, RE/MAX Paradise Homes, Sand Dollar, Sunbelt Realty, Sundhevy & Stijn, The Laughing Seahorse, Villa Kiki, VIP Diving Bonaire.

Sea Turtle Conservation Bonaire (STCB) ta un organisashon non gubernamental (NGO) pa hasi investigashon i pa konservashon di turtuga di laman ku ta protehando turtuga di laman for 1991.

13 May 2020, Bonaire

Start of the 2020 sea turtle nesting season

Kralendijk, 13 May 2020 – On May 1st, Sea Turtle Conservation Bonaire (STCB) staff and volunteer Beachkeepers conducted their first sea turtle nesting patrols of the 2020 nesting season on Klein Bonaire, Te Amo & Donkey Beach and in the south of Bonaire. Patrols on Playa Chikitu, a green turtle nesting site, will start in June.

The first nesting patrol on Klein Bonaire turned out to be a great start to the new season: STCB staff and volunteers recorded the first nest on Friday May 1st, laid by a loggerhead approximately two nights before. “When a nest has just been laid, the eggs are almost translucent. They soon start to calcify and after several days the eggs turn white. So, based on the degree of calcification of the eggs, we believe this first nest was laid just after King’s Day”, Gielmon ‘Funchi’ Egbreghts (STCB’s Field Specialist) said. STCB expects the first nesting activities on Te Amo, Donkey Beach and on the southern pocket beaches will follow soon.

So far, 32 nests – out of the approximately 100 nests that will be laid in the coming months – have been adopted as part of STCB’s Adopt-A-Nest program. STCB is very grateful for the continuous support of its funders & donors, especially in a time like this. “Thanks to the generosity of our nest adopters, we can continue to patrol Bonaire’s nesting beaches, train new staff and volunteers, collect data on Bonaire’s nesting population and research ways in which we can increase the hatching success of (critically) endangered sea turtle species around our island.”, Kaj Schut (STCB’s Manager).

Thank you for adopting one or more nests in 2020: Antoine Zeegers, Best Cellars Bonaire, Blue Jay Holding Bonaire, Administratiekantoor Brandaris, Brave Water Foundation, BUTS Technical Consultancy, Cargill Salt Bonaire, Casa Presioso, Dinska Dohmen, Dive Friends Bonaire, dNM Interim, Doris & Martin Elle, Findling Nest, Hamlet Oasis Resort, Harbour Village Beach Club, Harbourtown Real Estate, Illuseum Berlin, International Tax Advisors, Jim & Judy Kewley, Joan & Alan Zale, Labor Omnia Vincit, Leontine Bukman, QVillas, RE/MAX Paradise Homes, Sand Dollar, Sunbelt Realty, Sundhevy & Stijn, The Laughing Seahorse, Villa Kiki, VIP Diving Bonaire.

Sea Turtle Conservation Bonaire (STCB) is a non-governmental research and conservation organization that has been protecting sea turtles since 1991.

13 mei 2020, Bonaire

Nestseizoen zeeschildpadden van start

Kralendijk, 13 mei 2020 – Op 1 mei hebben Sea Turtle Conservation Bonaire (STCB) staff en Beachkeepers de eerste nestpatrouilles van 2020 uitgevoerd op Klein Bonaire, Te Amo & Donkey Beach en op de stranden in het zuiden van Bonaire. Patrouilles op Playa Chikitu, een neststrand voor groene zeeschildpadden, beginnen in juni.

De eerste nestpatrouille op Klein Bonaire was een goed begin van het nieuwe seizoen: STCB staff en vrijwilligers troffen het eerste nestje aan op vrijdag 1 mei. Dit nest was circa twee nachten daarvoor gelegd door een onechte karetschildpad. “Wanneer een nest net gelegd is, zijn de eieren bijna doorzichtig. Al snel beginnen de eieren te calcificeren en na enkele dagen worden ze wit. Lettend op de mate van calcificatie van de eieren, schatten we dat dit eerste nest net na Koningsdag is gelegd”, zei Gielmon ‘Funchi’ Egbreghts (STCB’s Field Specialist). STCB verwacht dat de eerste nestactiviteiten op Te Amo, Donkey Beach en in het zuiden van Bonaire snel zullen volgen.

Tot nu toe zijn 32 van de circa 100 nesten die dit seizoen gelegd zullen worden, geadopteerd middels STCB’s Adopt-A-Nest programma. STCB is ontzettend dankbaar voor de continue steun van haar donoren, vooral in deze tijden. “Dankzij de vrijgevigheid van onze nestadoptanten, kunnen wij de neststranden van Bonaire blijven patrouilleren, nieuwe staff en vrijwilligers trainen, data met betrekking tot de nestpopulatie verzamelen, en onderzoeken hoe we het uitkomstsucces van de nesten gelegd door (ernstig) bedreigde zeeschildpadden kunnen vergroten.”, Kaj Schut (STCB’s Manager).

Bedankt voor het adopteren van een of meer nesten in 2020: Antoine Zeegers, Best Cellars Bonaire, Blue Jay Holding Bonaire, Administratiekantoor Brandaris, Brave Water Foundation, BUTS Technical Consultancy, Cargill Salt Bonaire, Casa Presioso, Dinska Dohmen, Dive Friends Bonaire, dNM Interim, Doris & Martin Elle, Findling Nest, Hamlet Oasis Resort, Harbour Village Beach Club, Harbourtown Real Estate, Illuseum Berlin, International Tax Advisors, Jim & Judy Kewley, Joan & Alan Zale, Labor Omnia Vincit, Leontine Bukman, QVillas, RE/MAX Paradise Homes, Sand Dollar, Sunbelt Realty, Sundhevy & Stijn, The Laughing Seahorse, Villa Kiki, VIP Diving Bonaire.