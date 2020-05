Prome Minister Evelyn Wever-Croes:

GOBIERNO NO TA BAY OBLIGA NINGUN MAYOR PA MANDA NAN YIU SCOL

Pero no stroba Gobierno di yuda 60% di alumno cu no a haña les

Gobierno a tuma nota cu tin hopi preocupacion y miedo entorno habrimento di scol. Gobierno a bisa cla y enfaticamente cu scolnan por habri den nivel 2 cu ta entrante 18 di mei proximo. E scolnan cu ta cla pa habri lo habri y e scolnan cu no ta cla no lo habri. Scolnan tur a haña e protocol cu e condicionnan minimo cu nan mester tin in place y cada un lo traha nan propio protocol adicional y informa mayornan di kico ta e medidanan di precaucion cu nan a tuma.

Naturalmente Gobierno ta na haltura cu ora scol habri no ta manera antes y nos lo bay na un normal nobo cu ta inclui menos mucha den klas, menos contacto entre muchanan y menos contacto di mayor cu muchanan na scol y mas medida di precaucion.

Prome Minister Evelyn Wever-Croes a mustra su comprension cu e preocupacion y miedo cu ta biba den comunidad.

“Mi tambe ta mama. Mi no ta obliga niun mayor pa manda nan yiu scol pero no obliga mi di no yuda 60% di e muchanan cu no a haña les. Nos ta habri scolnan pasobra na e momentonan aki no tin riesgo di plamamento di e virus aki na Aruba. Nos ta habri scolnan pasobra 60% di e muchanan no a haña les den e ultimo 2 lunanan aki y nos no por djies cera wowo y laga nan wordo perhudica. Nos ta habri scol paso nos mester yega na e casonan di e muchanan cu mester di e ayudo social y psichologico, e muchanan cu ta cera na cas y hopi biaha ta bira victima di abuso, maltrato y negligencia especialmente debi na tension halto y stress cu tin practicamente den tur hogar na Aruba na e momentonan aki. Gobierno tin un responsabilidad pa cu tur mucha di pais Aruba. 60% no a haña les y Gobierno tin cu percura pa nan no wordo perhudica demasiado y p’esey ta habri scolnan pa esnan cu tin di haña e asistencianan aki.”

Prome Minister a enfatisa cu Gobierno no ta bay obliga mayornan pa manda nan yiunan scol pero Gobierno tin un responsabilidad si y no tin niun hustificacion pa mantene e scolnan cera y p’esey scol lo habri cu hopi medida di precaucion. Diabierna lo duna informacion extenso na tur docente y na mayornan pa despues mayornan por tuma nan decision. Varios scol ta bon prepara caba, nan ta contento di por ricibi e muchanan cu hopi medida di precaucion. Tin hopi mucha contento cu nan por bay scol atrobe cu tur e medidanan di precaucion y esey ta importante pa nos pensa riba bienestar di e mucha.

“Un cos si e scol cu no por habri of e mayor cu ta dicidi di no manda su yiu scol tin cu garantisa si cu e mucha no ta wordo perhudica demasiado pues nan mes mester tuma medidanan di precaucion pa e muchanan cu no ta bay scol mas e aña escolar aki pa no wordo mucho perhudica den nan lesnan”, Prome Minister a duna di conoce.