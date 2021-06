75% di hende ku por bakuná a pasa e promé angua 75% van mensen die gevaccineerd kunnen worden heeft eerst eerste prik gehad

75% di hende ku por bakuná a pasa e promé angua

Kralendijk – Na Boneiru 75% di e hendenan ku por pasa angua kontra korona a pasa minimalmente un (1) angua. En total 18.944 hende di 18 aña bai ariba ta bini na remarke pa pasa angua kontra corona. Te ku djaweps 3 di yüni 14.230 hende a pasa minimalmente un (1) angua. E kantidat di hende ku a pasa e promé i e di dos angua, awor akí ta 11.333.

For di febrüari di e aña akí departamento di Salubridat Públiko a kuminsá ku pasamentu di angua kontra corona. Den e último lunanan hendenan por a pasa angua na diferente sitio. Por ehèmpel habitantenan di bario a pasa angua den bario di Antriol, Amboina, Nort’i Saliña, Rincon i Tera Kòrá den sentro di bario. For di kuminsamentu Kompleho Deportivo Jorge Nicolaas na Playa tabata un sitio sentral pa pasa angua, kaminda tabata pasa angua durante henter siman.

For di djamars 8 di yüni te ku djaweps 10 di yüni ta posibel pa pasa e promé angua kontra corona sin sita na Kompleho Deportivo Jorge Nicolaas. Por hasi esaki riba e dianan ei for di 09:00 – 14:00 or. Pa pregunta tokante pasamentu di angua òf pa traha un sita pa pasa angua suidadanonan por yama e number grátis 0800 0900.

Teksto pa kompañá porterèt:

Antonio José Cabrera ta e di diesmil persona ku a haña su di dos angua kontra corona, esei tabata mas o ménos un siman pasá. Portrèt: EPB



75% van mensen die gevaccineerd kunnen worden heeft eerst eerste prik gehad

Kralendijk – Op Bonaire heeft 75% van de mensen die de coronaprik kunnen krijgen minimaal één prik gehad. In totaal komen 18.944 achttienjarigen en ouder in aanmerking voor de coronaprik. Tot en met donderdag 3 juni 2021 zijn 14.230 mensen minimaal één keer geprikt. Het aantal mensen dat de eerste en de tweede prik heeft gehad, is 11.333.

De afdeling Publieke Gezondheid, PG, is vanaf februari van dit jaar begonnen met het prikken tegen corona. In de afgelopen maanden konden mensen op verschillende plaatsen de prik halen. Zo zijn wijkbewoners in de wijken Antriol, Amboina, Nort’i Saliña, Rincon en Tera Kòrá in het buurtcentrum geprikt. Kompleho Deportivo Jorge Nicolaas in Playa is vanaf het begin een centrale prikplaats geweest waar de hele week door werd geprikt.

Van dinsdag 8 juni tot en met donderdag 10 juni is het mogelijk om zonder afspraak de eerste coronaprik te halen bij Kompleho Deportivo Jorge Nicolaas. Dat kan op die dagen van 09:00 – 14:00 uur. Burgers kunnen voor vragen over inenting of het maken va een prikafspraak bellen naar het gratis nummer 0800 0900.

Foto onderschrift: Antonio José Cabrera is de 10.000-ste person die ongeveer een week geleden de tweede coronaprik kreeg. FOTO: OLB

Share on: WhatsApp

KOMPARTI E NOTISIA AKI VIA / Share the news WhatsApp





Tweet



Email

Print



Like this: Like Loading...