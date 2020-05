Elogio i sosten di gobernador pa Voedselbank (‘Voedselbank ta duna speransa’) / Gouverneur: Voedselbank geeft mensen hoop.

Elogio i sosten di gobernador pa Voedselbank

(‘Voedselbank ta duna speransa’)

Su ekselensha gobernador Lucille George- Wout a hasi un bishita na Voedselbank pa mira kon boluntarionan ta traha pakete di komestibel pa hendenan ku ta den nesesidat pa motibu di Covid-19. Señora gobernador a keda asina impreshoná i konmoví ku e mes tambe a yena saku di komestibel.

E bisita a tuma lugá djaweps 14 di mei. Gobernador George- Wout a mustra hopi interes pa henter e proseso di trabou di Voedselbank for di kompra di produkto, produkshon, paketá te distribushon di pakete. Pero tambe señora gobernador a hasi hopi pregunta tokante kolaborashon entre instanshanan konserní, registrashon di petishon i kontròl despues di entrega di pakete.

Presidente di Voedselbank Sheryl Losiabaar a splika kon diferente organisashon a uni den Samenwerkende Hulporganisaties Curaçao na momentu ku tabatin asina tantu petishon ku Voedselbank no por a atendé ni manehá e situashon riba su mes. Ku sosten di Samenwerkende Hulporganisaties Curaçao, Voedselbank por a oumentá su produkshon i distribushon di pakete di komestibel di 100 pa luna te mas ku 3000 pa siman. Un logro ku tur persona i organisashon enbolbí ta masha orguyoso di dje.

Losiabaar a splika tambe kon e proseso ta kana pa un hende risibí pakete di komestibel. Via whatsapp +59995291919 ta drenta den kontakto ku un callcenter ku ta registrá petishon i ta kontrolá si e persona ya ta den e sistema kaba. Ta kordiná e proseso di entrega i na momentu ku un persona risibí su pakete e ta firma ku ela haña un pakete riba tal fecha, pa asina por planea mesora ki dia tin ku hasi e siguiente entrega.

Despues di e splikashon señora George-Wout di su mes tambe a kohe un tas i a pasa e liña di produkshon pa e mes eksperenshá e proseso di yena tas di komestibel. Tambe gobernador a tuma hopi tempu pa papia ku representante i boluntario di e diferente organisashonnan ku ta forma parti di Samenwerkende Hulporganisaties Curaçao, ekspresando su gratitut pa e bon trabou i ofresiendo su sosten. Gobernador a mustra presentenan riba importansha di nan trabou, enfatisando ku Voedselbank ta duna speransa.

Gouverneur: Voedselbank geeft mensen hoop.

Donderdag 14 mei bracht onze Gouverneur, Lucille George-Wout, een bezoek aan de Voedselbank. Op de dag na het maken van de basis voedselpakketten worden de pakketten door verschillende organisaties gedistribueerd over het eiland. Mevrouw George-Wout toonde een buitengewone interesse voor het hele proces van inkoop, samenstellen, inpakken en distribueren, maar stelde ook inhoudelijke vragen. Zo vroeg zij naar de samenwerking tussen de verschillende instanties, de registratie van aanvragen en de controle na het afgeven van een pakket. Sheryl Losiabaar, voorzitter Voedselbank, vertelde over het ontstaan van de Samenwerkende Hulporganisaties Curaçao. Op het moment dat de Voedselbank de vraag naar voedselpakketten niet meer kon voldoen kwam er van verschillende organisaties hulp. In een heel korte tijd heeft deze intensieve samenwerking geleid tot een opschaling van de voedselpakketten van 100 per maand naar ruim 3.000 per week. Een prestatie waar iedereen die hieraan meewerkt trots op is.

Sheryl legt ook uit hoe iemand aan een pakket kan komen. Via een WhatsApp nummer worden ze bediend door een callcenter die de aanvraag in een database verwerkt. Met behulp van de database zien we ook meteen of iemand al geregistreerd is. Hiermee wordt de uitlevering ook goed gecoördineerd. De bewoner tekent voor ontvangst van een pakket, zodat de administratie weet wanneer het volgende pakket bezorgd moet worden.

Na de uitleg pakte mevrouw George-Wout spontaan een tas en liep langs de productielijn om de tas te vullen met levensmiddelen. Zij wilde beleven hoe dit productieproces verloopt.

Tijdens haar bezoek, dat ook flink uitliep, nam zij ruim de tijd om te praten met vertegenwoordigers en vrijwilligers van de verschillende hulporganisaties. Bij het afscheid sprak zij meermalen haar dankbaarheid, bewondering en respect uit voor alle vrijwilligers die zich dagelijks inzetten voor de Voedselbank. Deze samenwerking staat symbool voor ‘Help ons Helpen’, de slogan van de Voedselbank. Zij benadrukte met klem te bellen als de Voedselbank haar nodig heeft.