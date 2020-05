Jules Eisden ta basha’bou den ‘karta habrí’ na Steve Martina.

Mi kier tuma e libertat di rekordá sr. Martina ku na aña 1997 Gabinete Pourier a introdusí e SEGURO OBLIGATORIO pa KORSOU, lokual tabata nesesario i di aploudí.

Esaki a ser ankra den un Landsverordening na 1979. Den e Lei aki, artíkulo a ser instituí un “WAARBORGFONDS”, pa garantisá kubrimentu di e gastunan di eventual dañonan material i otro dañonan, kousa dor i pa un persona (otro vehíkulo), ku no a kumpli ku lei i sigurá su vehíkulo. Eventualmente nan por kobra e dañonan na e persona ku a okashoná esakinan.

Komo ku esaki a nifiká un merkado mas grandi pa Kompanianan di Seguro (mas negoshi), ta lógiko ku e Lei ariba menshoná, ta dikta ku ta e Kompanianan di Seguro tin ku depositá un porsentahe di nan Ganashi den e bendita Waarborgfonds” ariba menshoná. Pa X motibu te ku awe e Landsbesluit aki no a ser traha i saka pa Gobièrnunan ku a sigui Goberná Kòrsou, te ku awe.

E aktitut negligente aki a kousa hopi trastorná na Kòrsou pa esnan, ku si a sigurá. Esnan ku a sigurá pa daño hasi na tersera (tegen derden), tin di pasa un kaminda di krus pa nan por haña e daño en kuestion paga dor di esun ku a kousa esaki, pa motibu ku e bendita Landsbesluit nunka no a sali.

Esun ku a karga e gastunan pa motibu di e negligensha ku e Landsbesluit no a sali ta, e pueblo di Kòrsou, dor ku den práktika a resultá p.e. ku gastunan di ambulans, gastunan di médiko i di hospital etc.

ta ser pone p.e. riba S.V.B. o kaminda e persona ta traha, pasombra hospital mester di un prueba ken ta paga e gastunan.

Pues ora ku e persona no tin nada i e ta traha na un N.V. di Gobièrnu o un kompania partikular, esakinan ta kai ku e gastunan. No papia mes ku D.O.W. tur aña ta pone riba su presupuesto miónes pa kumpra i remplasá, p.e. vangrails, palu di telefon etc., pasombra nan ta responsabel pa kareteranan ta safe pa públiko. Esaki a nifiká, aoro (ganashi) nan di for di 1979 te ku awe pa kompanianan di Seguro.

Tòg abo sr. Steven , ora abo a bira minister, a bini ku un proposishon pa oumentá e tarifanan di seguro ku mas o ménos 13,5%. Esaki pa x motibu a ser hala aden.

Pregunta No. 1:

Sr. Stevcen Martina, ta dispuesto di primintí nos Pueblo ku asina Bo huramentá komo minister, lo Bo saka e Landsbesluit pa e e Waarborgfonds drenta na vigor i tene kuenta ku e tabata ganashi ekstra pa kompanianan di Seguro?

Komo C0-fundador di partido M.A.N. na aña 1971, nos a diskutí hopi biaha enkuanto siguronan di bida esta, ku esaki ta, un “Noodzakelijk kwaad” , spesialmente ku kasi tur ta kompania di afó, ku despues di krea algun kupo di trabou, e ganashi ta bai pafó. E base di e diskushonnan tabata e tempu ei ku nos tabata papiando over di un Inkoopcentrale, p.e. ku tabata tin na Sürnam.

Pregunta No. 2:

Sr. Steven Martina, ta dispuesto pa yuda Kòrsou yega na un Kompania di Seguro di Kòrsou, ku lo ta sigurá den un kompania grandi den Estranheria, pa kos nan ku nos Seguro mes no por karga su so. Esaki ta posibel, pa introdusí na Kòrsou i spar devisa, ku ta hopi skars serka nos?

Tur vienes di Gobièrnu mester sigurá, serka e kompania Nashonal aki, e.o. COT-Bullenbaai, Refineria Kòrsou, Nos Haf etc. etc.

Pregunta No. 3:

Sr. Steven Martina, ta dispuesto pa pone òrdu riba Kámara di Komersio di Kòrsou, dor di eksigí nan di rekonosé ku Kámara di Komersio di Kòrsou ta un Semi-Overheidsintstelling, basa riba Landsverdordening P.B. 1944 # 201, manera kambia den P.B. 1963 # 35.

Ku e leinan aki Gobièrnu a duna poder na e Kamer pa e.o. mantene un Handelregister etc. Nos Kamara di Komersio a hana meskos ku na Hulanda un poder pa kobra pa Lege’s, Getuigschriften in schrijving den Handelsregister etc.. Pues un poder ku tur loke nan kobra ta bai den nan kaha. Na Hulanda a sali un minister ku a ripara ku komo semi-overheid-instelling, e Kambernan tabata krea reserva grandísimo, miéntras ku hopi biaha Gobièrnu mes tin mester di plaka.

Asina na aña 1963 e minister aki a disidí di kambia e Lei ku ta rigi Kamer van Koophandel na Hulanda i laga nan funshoná a base di un presupuesto. Tur sobra plaka mester bai den Kaha di Gobièrnu. E sabínan na Kòrsou i polítikonan no a trese e kambio aki ku for di aña 1963 a ser introdusí na Hulanda. Fuvareko a bringa basta aña pa hasi esaki. Pero ta manera ta nan mes ta Gobièrnu. A la largu nos a bai Hulanda riba mi gastu i ku yudansa di 2 nieto di mi, nos mester a bai saka hinter e lei ku ya kaba na Hulanda a ser pone riba microfilm.

Ma kaba di manda e lei aki pa minister di Economische Zaken algun dia pasa. Ai den tin hinter e Lei Hulandes ku Memorie van Antwoord i motibunan ku e minister Hulandes a kambia e sistema ku e “Kamer” nan tabata krea reserva hopi grandi, miéntras ku Gobièrnu, lesa Pueblo mes tin mester.

Na Kòrsou e kos tabata bai asina fásil ku nos Kámara di Komersio a krea un sorto di “Real Estate” i nan a kuminsá kumpra ku e reservanan ku nan tin edifisio serka nan amigunan Komersiante i hasta ta basha nan abou den Pietermaai. E miembronan ta biaha rònt mundu riba e reserva ei. Hasta ta asina ku nana ta permití V.B.C., ku si ta “Belangenverening” ku su miembro ta kremp den e edifisio di Kamer kasi por nada. Nan ta usa tur kos di Kamer, miéntras ku p.e. Asdeck, ku ta kurason di nos ekonomia ta fo.

Den e dokumento ku ma entrega tin tur detaye. Mi ta kalkulá ku nos Kámara tin un reserva di kasi 1/2 mion na Cash, mas edifisionan propiedat nan ku na tin. Promo ku hinka man un biaha mas den saka di trahadó, ámtenar i pueblo kita e reserva aki ku ta Plaka di Pueblo. sr. Billy Jonckheer no ta respetá nos leinan i ta pretendé ku nos Kámara di Komersio ta un kos di gremio!!!

Ma entrega un proposishon na e minister di ekonomia aktual algun dia pasa, di un estudio ku ma hasi algun aña pasa na Hulanda, riba mi gastu i ku kooperashon di 2 di mi nietonan, pa nos saka for di microfilm e kambio ku Gobièrnu Hulandes, un minister Hulandes balente a kai ariba ku Sèn Di Pueblo, di un identidat semi Gubernamental mester ta den kaha di Pueblo!

Sr. Billy Jonckheer a gaña minister ku e ta un Belangenvereniging i minister a nombr’é huntu ku Sr. Kusters pa representá komersiantenan, esta su miembronan. Kua Belangenvereniging?? Kore ku n’e i hinka Asdek aden.

Pregunta No. 4: Sr.

Steven Martina, ta dsispuesto pa no bende patrimonio di Pueblo i respetá e Tratadonan Internashonal VESC i BUPO ku no ta permití pa bende nos patrimonio. Tambe mester respeta art. 14 di Boek 3 BW, ku ta bisa: “Een bevoegdheid die iemand krachtens het Burgelijk recht toekomt , mag niet worden uitgeoefend in strijd met geschreven en ongeschreven regels van Publiekrecht.

E triki ku top ambtenaren, kuminsa ku sr. Jacky Voges a start ku ne di N.V. no ta bai op. Si BO ke Bo yame Stichting, B.V., N.V., o kiko ku Bo ke, no por mishi ku kos di Pueblo. Ma entrega un keho via Landsrecherche for di Jan. ’20 i nos ta bai kuminsá un kaso kontra Gobièrnu. Asta e Landsverordening Domaniale Gronden no ta permití pa bende Patrimonio di Pueblo ni pa duna mas ku 3 mil m2 den erfpacht.

Wel Kooyman a haña muchu mas ku esei, esta 3000m2. Solamente pa oorlogsdoeleinden Hulanda por haña mas, pero e desishon mester bai Staten. Pero Kooyman a sòru pa su Dirèktùr a drenta den Raad van Advies, dus tur kos por. Gobièrnu a gasta mas ku 10 mion fl. pa prepará e tereno pa nan 3 amigunan komersiante. La Curaçao tambe a haña!. E korupshon aki na Kòrsou a pasa tur sorto di midi. Kòrsou quo vadis?

Pa kolmo awó ta resultá ku notario Eshuis a gaña i su interes personal a buta ku e la bende su “Praktijk” ku Not. Moerdijk pa hopi plaka. Awo, Fuvareko a konstata, ku Notaris Senior tabatin rason ku su remitido den Antiliaans Dagblad. E lokual Eshuis a usa di sr. Jacky Voges , esta 2 kopia di reunionnan di R.V.C. di Karel Aster i di RVC di CPA, ta “ondeugdelijk”.

Uno ta voorgedateerd i e otro tin fecha ku ta basta dia despues ku sr. Eshuis a pasa e Akta. Por mira kla,kon Notaris Eshuis a verwaarloze su Rechercheplicht duna C.P.S. n.v. un Concessie. “El Curaçao que se va”! Despues di 24 aña di lucha di Fuvareko e berdat a bini ariba!!! Sr. Steven Martina Bo tin kurason pa bende aandelen den nos Haf, Nos Patrimonio!

Ami no ta kere! E besluitnan ku BC a tuma no ta aparesé den e akta. 24 aña despues e bèrdat a sali!

Si tin pregunta mi ta na òrdu, komo Kurasoleño ku mi edat di 85, kasi 86, pa sirbi interes di Kòrsou.