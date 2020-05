Diálogo Sentral: prolongá pakete di emergensia te desèmber / Centraal Dialoog: verleng noodpakket tot december

Diálogo Sentral: prolongá pakete di emergensia te desèmber

Kralendijk – Diálogo Sentral di Boneiru huntu ku esun di Sint Eustatius pa medio di un karta a urgi e Grupo di Guia Hulanda Karibense pa prolongá e pakete di emergensia te fin di e aña akí.

Tambe nan a proponé pa adaptá e pakete aktual riba sierto partinan – siguiendo pasonan di Hulanda Oropeo – i ampliá esaki. Por ehèmpel vários ministerio komo komplementashon di e medidanan general a primintí sosten finansiero na sektornan spesífiko manera kultura, deporte i ‘startups’. Ámbos Diálogo Sentral a supliká pa deklará esosten akí aplikabel tambe pa Hulanda Karibense.

Aparte di esei den e karta nan a hasi un kantidat grandi di sugerensia ku ta kontribuí na rekuperashon di ekonomia, por ehèmpel eliminá burokrasia na momentu di tratamentu di petishon di empresarionan pa un pèrmit di establesimentu i drechamentu di aksesibilidat i konekshonnan pagabel den region. Na mes momentu nan a boga pa introdukshon di medidanan ku ta dirigí kontra empresarionan di mala fe. Mas aleu nan a pone énfasis riba hisa e oferta di edukashon na un nivel mas haltu, sea ta digitalmente òf nò.

Diálogo Sentral ta e plataforma di konsulta di doñonan di trabou, sindikatonan, Kámara di Komèrsio i gobièrnu lokal ku den su forma aktual a ranka sali na luna di novèmber 2018. Na luna di òktober 2019 a firma un deklarashon di koperashon ku sekretario di estado di Asuntunan Sosial i Empleo Tamara van Ark. Na kuminsamentu di e aña aki a stipulá un kuadro di maneho komun (‘Un futuro briante’) pa e periodo 2020 – 2023.

Despues ku a surgi e brote di e krísis di corona a forma dos grupo di trabou. E promé ta wak si e medidanan di sosten ku a keda tumá ta efektivo i si eventualmente mester ahustá esakinan. E grupo di trabou akí a sòru pa e aporte pa e karta ku siman pasá a bai pa e Grupo di Guia Hulanda Karibense. E di dos grupo di trabou ta trahando riba un senario pa stimulá rekuperashon sosial i ekonómiko di Boneiru, asina ku por habrí frontera di nos isla atrobe.

Grupo di Guia Hulanda Karibense ta un órgano di konsulta den kua sekretarionan general i/òf direktornan general di e departamentunan konserní di Reino ta representá pa papia tokante temanan relevante ku ta regardá Hulanda Karibense i trabou di e departamentunan. Presidente di e grupo di guia ta direktor general di Relashonnan den Reino Henk Brons.

Centraal Dialoog: verleng noodpakket tot december

Kralendijk – De Centraal Dialoog van Bonaire heeft samen met die van Sint Eustatius per brief bij de Stuurgroep Caribisch Nederland aangedrongen op een verlenging van het noodpakket tot het einde van het jaar.

Tevens worden voorstellen gedaan het huidige pakket op onderdelen aan te passen en – in navolging van Europees Nederland – uit te breiden. Zo hebben meerdere ministeries in aanvulling op de generieke maatregelen financiële steun toegezegd aan specifieke sectoren zoals cultuur, sport en startups. De beide CD’s verzoeken deze steun ook van toepassing te verklaren voor Caribisch Nederland.

In de brief wordt bovendien een groot aantal suggesties gedaan die bijdragen aan het versnellen van het herstel van de economie, bijvoorbeeld door het wegnemen van bureaucratie bij het afhandelen van aanvragen van ondernemers voor een vestigingsvergunning en het verbeteren van de bereikbaarheid en betaalbare verbindingen in de regio. Tegelijkertijd wordt gepleit voor de invoering van maatregelen die gericht zijn tegen malafide ondernemers. Voorts wordt het belang benadrukt het aanbod van educatie naar een hoger niveau te tillen, al dan niet digitaal.

De Centraal Dialoog is het overlegplatform van werkgevers, vakbonden, de Kamer van Koophandel en de lokale overheid die in zijn huidige vorm in november 2018 van start is gegaan. In oktober 2019 werd met staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Tamara van Ark een samenwerkingsverklaring getekend. Begin dit jaar is een gemeenschappelijk beleidskader (‘Een stralende toekomst’) voor de periode 2020-2023 vastgesteld.

Na het uitbreken van de coronacrisis zijn twee werkgroepen geformeerd. De eerste bekijkt of de getroffen steunmaatregelen effectief zijn en eventueel moeten worden bijgestuurd. Deze werkgroep heeft de input geleverd voor de brief die afgelopen week naar de Stuurgroep Caribisch Nederland is gestuurd. De tweede werkgroep werkt aan een scenario om het sociaal-maatschappelijk en economisch herstel van Bonaire te stimuleren zodra de grenzen van het eiland heropend kunnen worden.

De Stuurgroep Caribisch Nederland is een overlegorgaan waarin secretarissen-generaal en/of directeuren-generaal van de betrokken departementen van het Rijk vertegenwoordigd zijn om relevante thema’s te bespreken die Caribisch Nederland en de inzet van departementen aangaan. Voorzitter van de stuurgroep is directeur-generaal Koninkrijksrelaties Henk Brons.