Konsekuensia di COVID-19 riba ‘cybercrime’ na islanan BES / Gevolgen van Covid-19 op Cybercrime binnen Caribisch Nederland

Konsekuensia di COVID-19 riba ‘cybercrime’ na islanan BES

Banda di kriminalidat den forma físiko, Kuerpo Polisial Hulanda Karibense ta atendé tambe ku diferente keho i desaroyo di ‘cybercrime’. Tambe durante di e tempunan difísil aki kaminda COVID-19 ta hunga ròl grandi, nos ta keda tene e aspekto aki na bista. Mirando ku mundialmente un kresementu grandi a tuma lugá di hendenan ku ta traha na kas i ta hasiendo hopi mas uzo di kòmpiuter i internèt, e tráfiko di data a krese mundialmente di un manera eksplosivo. Na diferente manera kriminalnan ta hasi uzo di esaki. Mundialmente pero tambe na Hulanda Karibense, nos konosé e siguiente métodonan di ‘cybercrime’:

Estafa pa medio di e asina yama ‘phishingmail’: hendenan ta risibí meil ku ta parse prosedente di kompania/organisashon outéntiko manera banko, gobièrnu, belastingdienst, etc. Mayoria biaha ta enfoká riba e emoshon/seguridat di e kliente i den e notifikashon ta puntra pa ehekutá un trámite dor di klek riba un hyperlenk, despues di kua un página di wèpsait falsu ta aparesé. Despues di ‘log in’ riba esaki e kriminal a tuma ofer e informashon di ‘log in’ i por hasi mal uzo di esaki.

‘Ransomware’: habrimentu di un anekso di un meil, despues di kua ‘ransomware’ ta tuma e kòmpiuter ofer. Te despues ku paga un sierto suma di e ‘ransomware’, mayoria biaha den ‘cryptovaluta’, por habri e kòmpiuter bek.

‘Malware’: distribushon intenshonal di ‘malware’ via meil òf wèpsait. Pa medio di e ‘malware’ por wak den kòmpiuter di víktimanan i por haña sa konsigna di e víktima. Ku esaki e ora ei por hasi mal uzo di kuentanan di e víktima.

Notisia falsu: ta distribuí diferente notisia via medio sosial, komunikado i wèpsait pa krea inkietut tokante situashonnan aktual den mundu. Hopi biaha tin metanan polítiko su tras, pero tin biaha tambe e motibunan ta ekonómiko òf sosial.

Den kuadro di e krísis di COVID-19 ta di suma importansia pa uza solamente fuente i wèpsait outéntiko i pa no habri meil di kua no ta konosí di ken e ta bin. Institushonnan gubernamental i bankonan nunka lo pidi informashon di ‘log in’ di klientenan i sigur no via meil. Via Facebook i Whatsapp tambe ta uza diferente método pa estafa òf pa yega na informashon di e usuario.

MÈLDU ‘CYBERCRIME’ na polis!

Hopi biaha no ta mèldu ‘cybercrime’ sufisientemente. Kada notifikashon ta yuda ku investigashon na e fuente i ta yuda krea konsientisashon. Si bo a risibí un meil straño i bo ta pensa ku e por kontené ‘cybercrime’, manda e meil dor pa politie@politiecn.com , menshonando bo nòmber i number di telefòn pa asina e deparamtamentu di reshèrshi por atendé esaki.

Gevolgen van Covid-19 op Cybercrime binnen Caribisch Nederland

Naast criminaliteit in de fysieke vorm houdt het Korps Politie Caribisch Nederland zich ook bezig met diverse cybercrime aangiften en ontwikkelingen. Ook tijdens deze moeilijke tijden waarbij Covid-19 een hele grote rol speelt, blijven wij dit aspect in de gaten houden. Gezien wereldwijd een grote groei heeft plaatsgevonden in het aantal mensen dat thuis werkt en mensen veel meer gebruik maken van computers en het internet is het dataverkeer wereldwijd explosief toegenomen. Criminelen maken hier op diverse manieren gebruik van.

Wereldwijd, maar ook binnen Caribisch Nederland hebben wij onder andere te maken met de volgende methodes van cybercrime:

Oplichting door middel van phishingmails. Mensen ontvangen email berichten die afkomstig lijken te zijn van authentieke bedrijven/instellingen zoals van banken, de overheid, belastingdienst, etc. Vaak wordt er ingespeeld op de emotie/veiligheid van de klanten en wordt er gevraagd om een handeling uit te voeren door op een hyperlink te klikken, waarna men op een valse webpagina uitkomt. Na het inloggen hierop heeft de crimineel de inloggegevens overgenomen en kan daar misbruik van maken.

Ransomware: het openen van een bijlage van een emailbericht, waarna de computer wordt overgenomen voor ransomware. Pas na het betalen van een bepaald bedrag van de ransomware, vaak in cryptovaluta, kan de computer weer geopend worden

Malware: het opzettelijk verspreiden van malware via emailberichten of websites. Middels malware kan er op de computer van slachtoffers worden meegekeken en wachtwoorden worden achterhaald. Hiermee kan er misbruik worden gemaakt van accounts van de persoon.

Fake-news: diverse sociale mediaberichten, nieuwsberichten en websites worden verspreid om onrust te veroorzaken over de actuele situaties op de wereld. Vaak zitten er politieke doeleinden achter, maar soms zijn de motieven ook economisch of crimineel.

In het kader van de COVID19 crisis is het van belang dat mensen enkel gebruik maken van authentieke bronnen en websites en dat men niet klikt op email berichten waarvan de herkomst niet duidelijk is. Instellingen van de overheid en banken zullen nooit om inloggegevens vragen van klanten, zeker niet via email. Er worden ook via Facebook en Whatsapp diverse methoden gebruikt om mensen op te lichten of gegevens van de gebruiker te bemachtigen.

MELD CYBERCRIME bij de politie!

Het melden van Cybercrime gebeurt nog niet vaak genoeg. Elke melding helpt bij het onderzoek naar de bron en de bewustwording van Cybercrime. Heeft u een rare mail ontvangen en denkt u dat het Cybercrime kan bevatten stuur de mail dan door naar politie@politiecn.com samen met uw naam en telefoonnummer zodat de afdeling opsporing hiermee aan de slag kan gaan.