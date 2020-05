Notisia di polis di djárason 20 di mei te ku djaluna 25 di mei 2020/Politieberichten van woensdag 20 mei tot en met maandag 25 mei 2020

Kralendijk Bonaire

Notisia di polis di djárason 20 di mei te ku djaluna 25 di mei 2020

Na diferente sitio a tene kontrol riba kumplimentu ku Lei di Tráfiko. A skirbi prosès ferbal pa kore sin faha di seguridat, sin reibeweis bálido, kore ku telefòn mobil na man i kore sin plachi di number.



Den oranan di tramèrdia di djárason 20 di mei sentral di polis a risibí notifikashon ku un outo a bòltu na altura di Subi Blanku riba kaminda di Rincon. Na yegada di patruya e shofùr di e outo ya a sali for di e outo i e tabatin un herida na su kabes. Ambulans a transporte pa hospital pa tratamentu médiko. Ta investigando kiko a kousa e aksidente.



Riba djaweps 21 di mei a drenta keho di kiebro den un kas situá na Kaya Teresa Ilario. Deskonosínan, probablemente, a drenta e kas via di e bentana di kushina i a bai ku entre otro joya, sèn kèsh, brel di solo di marka i algun hèrmènt eléktriko. Ta investigando e kaso.



Durante di un kontrol rutinario di polis riba djaweps 21 di mei, den kuadro di kumplimentu ku e eksigensianan di suspenshon ku ta na vigor pa detenidonan ku sali mas trempan, a detené un hòmber di inisial J.C.J.W. di 18 aña en konekshon ku violashon di e eksigensianan di suspenshon aki.

Den oranan trempan di mainta di djasabra 23 di mei a drenta keho di ladronisia di un skuter di marka Gilera. E skuter tabata stashoná den kura patras di un kas situá na Kaya Flamingo. Entre djabièrnè 22 di mei, pa mas o ménos 7 or di anochi i djasabra 23 di mei, pa mas o ménos 4.30 or di mardugá, deskonosínan a bai ku e skuter. Den oranan di atardi polis a risibí notifikashon ku e doño di e skuter mes a haña e skuter bek den un mondi den besindario despues di un búskeda.

Algu mas lat, alrededor di 8.30 or di mainta a drenta keho di ladronisia, entre 12.30 or i 2 or di mardugá, deskonosínan a bai ku un ‘mountainbike’ kolo bèrdè kla di marka Merida. E baiskel tabata stashon, na lòk, dilanti di un bar situá na Kaya J.N.E. Craane.

Den oranan di anochi di djasabra 23 di mei un ‘hit&run’ a tuma lugá riba Kaya Gutu. Un outo a dal un siklista i despues a kore bai. E siklista tabata keha di doló na su man i pianan i ambulans a transporte pa hospital pa tratamentu médiko. Ta investigando e kaso.

Riba djadumingu 24 di mei, alrededor di 1 or di mardugá a detené un hòmber di inisial G.G.B. di 29 aña na Kaya L.D. Gerharts en konekshon ku maltrato i ladronisia.

Den oranan di atardi a drenta keho di ladronisia di un skuter kolo kòrá ku blanku di marka Gilera, modelo Runner. E skuter tabata stashoná den kura di un kasi situá na Kaminda Lagun. Entre 1 or di mardugá i 8 or di mainta di djadumingu 24 di mei deskonosínan a bai ku e skuter. E skuter no tabata na lòk.

Alrededor di 7 or di anochi a drenta notifikashon ku tabatin un kandela riba tereno di un instansia di gobièrnu den besindario di Tera Kòrá. Ta un kompania ku ta destruí outo bieu. Personal di brantwer tabata bezeg pa mas o ménos 3 ora promé ku nan a logra paga e kandela. No tabatin herido. Investigashon na kousa di e kandela ta andando.

Awe mainta, riba djaluna 25 di mei, KPCN a risibí notifikashon ku Enoc Poulino Melaan di 39 aña di edat a bin fayesé den hospital na Kòrsou. KPCN ta deseá famianan forsa den e tempu difísil aki.

Bo a mira algu sospechoso? Yama 717 8000 òf e liña di tep anónimo 717 7251.

Kralendijk Bonaire

Politieberichten van woensdag 20 mei tot en met maandag 25 mei 2020

Op verschillende locaties zijn er controles uitgevoerd ter naleving van de Verkeerswet. Er zijn processen verbaal uitgeschreven voor het rijden zonder autogordel, het rijden zonder geldig rijbewijs, het rijden met een mobiele telefoon in de hand en het rijden zonder kentekenplaat.

In de middaguren van woensdag 20 mei kreeg de politiecentrale melding dat er een auto over de kop was geslagen ter hoogte van Subi Blanku op de weg naar Rincon. Bij aankomst van de patrouille was de bestuurder al uit de auto en had een wond aan zijn hoofd. De bestuurder is met de ambulance naar het ziekenhuis gebracht voor medische behandeling. De oorzaak van het ongeluk wordt onderzocht.

Op donderdag 21 mei werd aangifte gedaan van inbraak in een woning aan de Kaya Teresa Ilario. Onbekenden zijn tussen 06.30 uur en 18.45 uur, waarschijnlijk via het keukenraam, de woning binnengekomen en hebben onder andere sieraden, contant geld, merk zonnebrillen en enkele elektrische gereedschappen weggenomen. De zaak wordt onderzocht.

Na een routine controle van de politie op donderdag 21 mei in het kader van het naleven van schorsingsvoorwaarden die geldig zijn voor gedetineerden die eerder vrijgelaten zijn, werd een man met intialen J.C.J.W. van 18 jaar aangehouden wegens het overtreden van de schorsingsvoorwaarden.

In de vroege ochtenduren van zaterdag 23 mei werd aangifte gedaan van diefstal van een scooter van het merk Gilera. De scooter stond achter in de tuin van een woning aan de Kaya Flamingo. Tussen vrijdag 22 mei, omstreeks 19.00 uur en zaterdag 23 mei, omstreeks 04.30 uur hebben onbekenden de scooter weggenomen. In de middaguren kreeg de politiecentrale melding dat de eigenaar, na een zoektocht, de scooter had gevonden in een mondi in de buurt.

Iets later, omstreeks 8.30 uur, werd aangifte gedaan van diefstal. Tussen 00.30 uur en 02.00 uur hebben onbekenden een lichtgroene mountainbike, van het merk Merida weggenomen. De fiets stond op slot met een kabelslot bij een bar aan de Kaya J.N.E. Craane.

In de avonduren van zaterdag 23 mei vond een ‘hit&run’ plaats op de Kaya Gutu. Een auto reed een fietser aan en reed daarna door. De fietser klaagde over veel pijn aan zijn ledematen en is met de ambulance naar het ziekenhuis gebracht voor medische behandeling. De zaak wordt onderzocht.

Op zondag 24 mei, werd omstreeks 01.00 uur een man met initialen G.G.B. van 29 jaar aangehouden aan de Kaya L.D. Gerharts in verband met mishandeling en diefstal.

In de middaguren werd aangifte gedaan van diefstal van een wit/rode scooter van het merk Gilera, model Runner. De scooter stond op het erf van een woning aan de Kaminda Lagun. Tussen 01.00 uur en 08.00 uur van zondag 24 mei werd de scooter door onbekenden weggenomen. De scooter was niet op slot.

Omstreeks 19.00 uur kwam de melding binnen dat er brand was op het terrein van een overheidsbedrijf. Het is een bedrijf waar auto’s vernietigd worden. Het brandweerpersoneel was ongeveer 3 uur bezig met het blussen van de brand. Er raakte niemand gewond. Er is een onderzoek ingesteld naar de oorzaak van de brand.

Vanochtend, op maandag 25 mei, heeft KPCN vernomen dat Enoc Poulino Melaan, van 39 jaar, is komen te overlijden in het ziekenhuis op Curacao. KPCN wenst de familie veel sterkte in deze moeilijke periode.

Heeft u iets verdachts gezien? Bel 911 of 717 8000 of de anonieme tip lijn 717 7251.