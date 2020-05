Entrante 1 di yüni temporada nobo di orkan ta kuminsá | Per 1 juni start het nieuwe orkaanseizoen

ENTRANTE 1 DI YÜNI TEMPORADA NOBO DI ORKAN TA KUMINSÁ

Kralendijk – E temporada nobo di orkan ta kuminsá ofisialmente riba djaluna 1 di yüni. E ta dura te fin di novèmber. Sea bon prepará pa esaki. Insufisiente preparashon pa un orkan por tin influensia riba bo siguridat durante un desaster di orkan.

Aña pasá durante temporada di orkan nos a parti un foyeto di orkan na kuater idioma pa tur kas di famia na Boneiru. Konsultá e foyeto aki pa informashon pa prepará bo mes pa un tormenta tropikal òf orkan. Den e foyeto tin tambe kiko nos ta hasi durante un orkan i kua number di emergensia bo por yama. Bo no tin e foyeto mas? E ora ei ‘download’ esaki via nos wèpsait www.bonairegov.com.

E informashon aki bo por lesa tambe den nos app: Disasterprep Bonaire. Por download Disasterprep Bonaire via iTunes i Google Play. Den e app bo ta lesa kon bo por prepará bo mes pa diferente kalamidat. Den dje bo ta lesa kiko Entidat Públiko Boneiru ta hasi. I kua ta e number di emergensia i nos medionan sosial. Via e app Entidat Públiko Boneiru por manda mensahe importante pa tur usuario.

Nos tin un tim di kombatimentu di desaster ku ta prepará su mes pa un krísis òf kalamidat i ta kombatí esaki tambe ora e tuma lugá. E tim ta kordiná ku diferente instansia (polis, kuerpo di bombero, dòkter, kuido di poblashon) kiko tin ku pasa ora ku tin peliger durante i despues di un orkan òf tormenta tropikal. Banda di esei nos ta sòru pa shèlter pa hendenan ku no ta seif mas den nan propio bibienda.

PER 1 JUNI START HET NIEUWE ORKAANSEIZOEN

Kralendijk – Het nieuwe orkaanseizoen start officieel maandag 1 juni. Deze loopt tot eind november. Wees hier goed op voorbereid. Onvoldoende voorbereiding op een orkaan kan invloed hebben op uw veiligheid tijdens een orkaanramp.

Vorig jaar hebben wij tijdens het orkaanseizoen onder alle huishoudens op Bonaire een viertalige orkaanfolder verspreid. Raadpleeg deze folder voor informatie om uzelf voor te bereiden op een tropische storm of orkaan. In de folder staat ook wat wij doen tijdens een orkaan en welk noodnummer u kunt bellen. Heeft u de folder niet meer? Download deze dan via onze website www.bonairegov.com.

Deze informatie kunt u ook lezen in onze app: disasterprep Bonaire. Disasterprep Bonaire is te downloaden via iTunes en Google Play. In de app leest u hoe u zich op verschillende rampen kunt voorbereiden. U leest daarin wat het OLB doet. En wat het noodnummer en onze sociale media zijn. Via de app kan het OLB belangrijke berichten naar alle gebruikers sturen.

Wij hebben een rampenbestrijdingsteam dat zich op een crisis of ramp voorbereid en wanneer deze plaats vind ook bestrijdt. Dit team coördineert met verschillende instanties (politie, brandweer, geneeskundigen, bevolkingszorg) wat er moet gebeuren bij gevaar tijdens en na een orkaan of tropische storm. Daarnaast regelen wij tijdens een orkaan schuilplaatsen voor mensen die in hun eigen woning niet meer veilig zijn.