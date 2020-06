Openbaar gesprek over kinderopvangtoeslagaffaire

Kamerleden hebben vanaf 13.30 een openbaar gesprek over de kinderopvangtoeslagaffaire met de ombudsman, advocatuur en ouders. Vanochtend was er voor de Kamerleden een technische briefing over de Wet hardheidsaanpassing Algemene wet inkomensafhankelijke regelingen (Awir). Het gesprek is live te volgen via de website. De briefing kunt u terugkijken via Debat Gemist.

Hoe kunnen ouders die in de problemen zijn gekomen door beleid, wetgeving en rechtspraak rondom de kinderopvangtoeslag tegemoet worden gekomen? En hoe kan dit in de toekomst worden voorkomen? Daarover gaan het openbaar gesprek en de technische briefing Wet hardheidsaanpassing. U kunt de bijeenkomst in de Thorbeckezaal vanaf 13.30 uur live volgen via deze livestream.

Totstandkoming wet

De Belastingdienst beschuldigde de afgelopen jaren duizenden ouders onterecht van fraude, waardoor kinderopvangtoeslag werd stopgezet en teruggevorderd. Veel gezinnen kwamen hierdoor in de financiële problemen. Lees hier meer over de zogeheten toeslagenaffaire.

De Wet hardheidsaanpassing Awir betreft een voorstel voor het uitbreiden van de hardheidsclausule en het invoeren van een hardheidsregeling en een vangnetbepaling in de Algemene wet inkomensafhankelijke regelingen. Het doel is ouders tegemoet te komen die de voorbije jaren in de problemen zijn gekomen door wetgeving, beleid en rechtspraak rond de kinderopvangtoeslag. Lees hier en hier meer achtergrondinformatie over hoe een wet tot stand komt.

Terugkijken

De technische briefing over de Wet hardheidsaanpassing Awir kunt u terugkijken via Debat Gemist.