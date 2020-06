Boneiru mes ta pone kondishon pa bishitante ora habri espasio aéreo  / Bonaire bepaalt zelf hoe reizigers te ontvangen als luchtruim opengaat 

Boneiru mes ta pone kondishon pa bishitante ora habri espasio aéreo

Kralendijk – Pa otro siman djárason ta bira konosí bou di kua kondishon bishitante por bolbe biaha pa Boneiru. Un plan pa realisá esaki ta den desaroyo. Den e plan ta pone salú públiko na promé lugá.

Esaki a palabrá durante un reunion di Gezaghèbernan di islanan BES huntu ku Sekretario di Estado Paul Blokhuis di Salubridat. E reunion a tuma lugá djabièrnè 5 di yüni. Nan a reuní despues ku a bira konosí ku desde 15 di yüni por biaha den Reino. Den e reunion a bai di akuerdo ku Boneiru ta bini ku su mes plan basá riba e situashon di prekoushon di nos isla. Boneiru mes ta disidí tambe ki dia esaki lo drenta na vigor.

Den e plan ta indiká bou di kua kondishon personanan por drenta Boneiru. Konseheronan di Gezaghèber Edison Rijna a indiká ku pa otro siman e plan akí por ta kla. Punto di salida di e plan ta ku mester protehé salubridat públiko na Boneiru. Te ainda tabatin dos kaso di infekshon ku e vírùs di corona na nos isla. Niun di e dos kasonan akí no a resultá den mas infekshon. Den e plan ta tene kuenta kon bon Boneiru ta prepará pa posibel kaso di infekshon ku e vírùs di corona den futuro. Asina e plan ta aprobá lo informá komunidat.

Gobièrnu di Boneiru ta enfatisá ku biahamentu bou di e situashon aktual ta trese riesgo kuné. Gobièrnu di Boneiru no ta karga niun responsabilidat pa esnan ku no por regresá nan pais bèk ora por ehèmpel bolbe sera espasio aéreo.

Bonaire bepaalt zelf hoe reizigers te ontvangen als luchtruim opengaat

Kralendijk – Komende woensdag wordt bekend onder welke voorwaarden mensen weer naar Bonaire kunnen komen. Een plan hiervoor is in de maak. In het plan staat bescherming van de volksgezondheid voorop.

De gezaghebbers van de BES-eilanden en staatssecretaris Paul Blokhuis van Volksgezondheid hebben dit in een vergadering op vrijdag 5 juni afgesproken. Zij hebben vergaderd nadat bekend werd dat reizen vanaf 15 juni weer mogelijk is binnen het Koninkrijk. In de vergadering is afgesproken dat Bonaire een eigen plan van aanpak opstelt dat gebaseerd is op de voorzorgsmaatregelen van ons eiland. Bonaire bepaalt ook zelf wanneer het plan in werking treedt.

In het plan wordt aangegeven onder welke voorwaarden mensen naar Bonaire kunnen komen. De adviseurs van Gezaghebber Edison Rijna hebben aangegeven dat het plan volgende week af kan zijn. Uitgangspunt van het plan is dat de volksgezondheid op Bonaire geen gevaar mag lopen. Tot nu toe waren er twee gevallen van besmetting met het coronavirus op ons eiland. Deze gevallen hebben niet tot meerdere besmettingen geleid. In het plan wordt rekening gehouden hoe goed voorbereid Bonaire is op mogelijke gevallen van besmetting met het coronavirus in toekomst. Zodra het plan is goedgekeurd wordt de samenleving geïnformeerd.

De overheid van Bonaire benadrukt dat onder de huidige omstandigheden reizen bepaalde risico’s met zich meebrengt. De Bonairiaanse overheid is niet verantwoordelijk voor mensen die niet naar hun land terug kunnen keren als bijvoorbeeld het luchtruim weer sluit.