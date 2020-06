Prueba na Texel ta yuda Boneiru pa kultivá lokalmente / Proef op Texel helpt Bonaire bij lokaal telen van gewassen

Prueba na Texel ta yuda Boneiru pa kultivá lokalmente

Kralendijk – Na Texel nan a kuminsá un investigashon pa loke ta trata kultivo ku ta apropiá pa kultivá bou di sirkumstansianan boneriano. Salt Farm Foundation a tuma un fasilidat di prueba na e isla hulandes aki den uso. Esaki ta konsistí entre otro di un ‘greenhouse’ den forma di un tùnel, den kua ta simulá e kalor di Boneiru. Pa por yega mas serka posibel di e situashon berdadero nan ta traha tambe ku awa brak.

Kolegio Ehekutivo ta haña ku e inisiativa aki ta bon biní. ‘Ya kaba nos ambishon tabata pa promové agrikultura lokal, pasobra e ta mas sostenibel i mas salú i e ta hasi nos ménos dependiente di suministradónan for di den eksterior. E krísis di corona ta konfirmá e nesesidat pa produsí produktonan fresku mas tantu posibel lokalmente. Ademas esei ta trese mas empleo nobo kuné i e ta kontribuí na e diversifikashon deseá di nos ekonomia’.

Un bishita di trabou na e fasilidat di prueba na Texel por lo pronto no ta posibel. Pa e motibu aki e diputadonan James Kroon i Elvis Tjin Asjoe huntu ku Maurice Adriaens (Lider di proyekto Reorganisashon LVV) via un ‘videocall’ a papia ku e fundadó di Salt Farm Foundation, Marc van Rijsselberghe. Na luna di febrüari e tabata na Boneiru kaminda el a duna un presentashon na algun desena di kunukero, kendenan ta partisipá na un prueba ku e mes simianan ku awor aki nan ta hasi prueba kuné na Texel. Den e último lunanan di e aña aki mester bira evidente kua ta e posibilidatnan pa kultivá mata ku ta tolerante pa salu na Boneiru.

Salt Farm Foundation ta un fundashon idealista ku nan a lanta pa kompartí konosementu ku kunukeronan ku ta traha riba eskala chikitu, prinsipalmente den áreanan kaminda tin skarsedat di kuminda, kontribuí na kombatimentu di pobresa i desaroyá solushonnan pa e efektonan di kambio di klima. E organisashon a kuminsá un investigashon tambe pa loke ta trata kultivo di lima (alga di laman) komo materia prima pa mèst, di manera ku nos kunukeronan na Boneiru no tin mester di importá esaki mas kontra gastunan haltu.

Na aña 2015 Salt Farm Foundation a bishitá Boneiru pa promé biaha. Esei a sosodé riba petishon di e sekretario di estado di Asuntunan Ekonómiko di e tempu ei, Sharon Dijksma. E interes di e fundashon pa Boneiru por konta ku sosten di ministerio di Agrikultura, Naturalesa i Siguridat di Kuminda. Desaroyo i profeshonalisashon mas aleu di agrikultura, krio di bestia i peska ta un di e prioridatnan den e Akuerdo Intergubernamental 2018-2022 ku a sera ku ministerio di Asuntunan Interno i Relashonnan den Reino.

Despues ku ya kaba Boneiru a keda konfrontá ku e konsekuensianan fastioso di seramentu di frontera di parti di Venezuela pa suministro di bèrdura i fruta, e krísis di corona aktual ta alentá Kolegio Ehekutivo pa anda mas rápido ainda pa bira outosufisiente pa loke ta trata produktonan di promé nesesidat.

Proef op Texel helpt Bonaire bij lokaal telen van gewassen

Kralendijk – Op Texel is een onderzoek gestart naar gewassen die geschikt zijn om onder Bonairiaanse omstandigheden te worden verbouwd. De Salt Farm Foundation heeft een testfaciliteit op het Waddeneiland in gebruik genomen. Deze bestaat onder meer uit een tunnelkas waarin de warmte van Bonaire wordt gesimuleerd. Om de werkelijke situatie zo goed mogelijk te benaderen wordt tevens gewerkt met brak water.

Een welkom initiatief, vindt het Bestuurscollege. ,,Het was al onze ambitie lokale landbouw te bevorderen omdat het veel duurzamer en gezonder is en ons minder afhankelijk maakt van buitenlandse leveranciers. De coronacrisis bevestigt de noodzaak versproducten zo veel mogelijk lokaal te produceren. Dat brengt bovendien nieuwe werkgelegenheid met zich mee en draagt bij aan de gewenste diversificatie van onze economie”.

Een werkbezoek aan de testfaciliteit op Texel zit er voorlopig niet in. Daarom hebben de gedeputeerden James Kroon en Elvis Tjin Asjoe samen met Maurice Adriaens (Projectleider Reorganisatie LVV) via een videocall met de oprichter van de Salt Farm Foundation, Marc van Rijsselberghe, gesproken. In februari was hij op Bonaire waar hij een presentatie heeft gegeven aan enkele tientallen kunukero’s die deelnemen aan een proef met dezelfde zaden als nu op Texel worden getest. In het najaar moet duidelijk zijn welke mogelijkheden er zijn voor het telen van gewassen op Bonaire die zouttolerant zijn.

De Salt Farm Foundation is een idealistische stichting die is opgericht om kennis te delen met kleinschalige boeren, vooral in gebieden waar voedselschaarste heerst, bij te dragen aan armoedebestrijding en oplossingen te ontwikkelen voor de effecten van de klimaatverandering. De organisatie is ook onderzoek begonnen naar het kweken van zeewier als grondstof voor mest zodat boeren op Bonaire deze niet meer – tegen hoge kosten – hoeven te importeren.

De Salt Farm Foundation heeft Bonaire in 2015 voor het eerst bezocht. Dat gebeurde op verzoek van toenmalig staatssecretaris van Economische Zaken Sharon Dijksma. De interesse van de stichting voor Bonaire kan op de steun van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselveiligheid rekenen. De ontwikkeling en verdere professionalisering van landbouw, veeteelt en visserij is een van de prioriteiten in het Bestuursakkoord 2018-2022 dat met het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties is gesloten.

Nadat Bonaire eerder al geconfronteerd werd met de vervelende gevolgen van de sluiting van de grens door Venezuela voor de aanvoer van groenten en fruit zet de huidige coronacrisis het Bestuurscollege aan nog meer vaart te maken door wat eerste levensbehoeften betreft meer zelfvoorzienend worden.