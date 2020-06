Diálogo Sentral: kontentu ku desishon pa prolongá pakete di medida  / Centraal Dialoog: blij met besluit verlenging noodpakket 

Diálogo Sentral: kontentu ku desishon pa prolongá pakete di medida

Kralendijk – Diálogo Sentral di Boneiru ta kontentu ku gabinete Hulandes a duna oido na e petishon di e diálogonan sentral di Boneiru i Sint Eustatius pa prolongá e medidanan di sosten di krísis pa e islanan di Hulanda Karibense. Ku esaki, gabinete a inkorporá tambe e sugerensianan di e diálogonan sentral pa amplia e pakete aktual ku sierto medida ku ta vigente kaba na Hulanda Europeo, teniendo kuenta alabes ku e situashon spesífiko di kada isla.

Diálogo Sentral ta un plataforma formá pa dunadónan di trabou, sindikatonan, Kámara di Komersio i gobièrnu lokal, ku partisipashon di e unidat di Asuntunan Sosial i di Labor (SZW) di RCN komo konsehero. E órgano aki ta aktivo for di novèmber 2018 den su konstelashon aktual. Despues ku e krísis di korona a surgi i no por a biaha pa Boneiru, a pidi diputado Elvis Tjin-Asjoe pa temporariamente tuma e funshon di vise-presidente suplente. Durante di e reunionnan presidí pa diputado Tjin-Asjoe, a forma dos grupo di trabou. Un grupo di trabou a atendé ku e medidanan di sosten i a duna input pa e karta ku e diálogonan sentral di Boneiru i Sint Eustatius a manda huntu, den kua a hasi e proposishonnan ku awor a keda honrá dor di gabinete Hulandes. E segundo grupo di trabou ta traha riba senarionan di rekuperashon sosial i ekonómiko pa prepará pa re-apertura di e isla.

Diálogo Sentral di Boneiru i “Central Dialogue” di St. Eustatius a proponé un prologashon di e medidanan di sosten te ku fin di aña aki. Gabinete a disidí pa prolongá te ku 12 di òktober benidero, sinembargo Diálogo Sentral ta spera ku si e situashon ta rekerí esaki lo por konsiderá pa alargá esaki ainda te fin di aña, dependiendo di e desaroyonan.

Segun vise-presidente suplente Tjin-Asjoe: “Danki na e bon koperashon i akshon desisivo den Diálogo Sentral nos a logra pa hasi un análisis rápido di tur medida i vosiferá e nesesidat di tantu empresanan komo sektor laboral den un forma konvisente. Nos ta kontentu ku gabinete a sigui nos proposishonnan. Esaki ta demonstrá un bes mas e forsa di e forma di kolaborashon aki.” Na nòmber di Diálogo Sentral e ta ekspresá e konfiansa ku e medidanan di sosten lo kontribuí konkretamente na un start nobo i balansá di aktividat ekonómiko, ora ku ta responsabel pa habri Boneiru pa bishitante atrobe.

Centraal Dialoog: blij met besluit verlenging noodpakket

Kralendijk – De Centraal Dialoog van Bonaire is blij dat het kabinet gehoor heeft gegeven aan de oproep van de centraal dialogen van Bonaire en St. Eustatius om de noodregelingen voor Caribisch Nederland te verlengen. Hierbij heeft het kabinet ook de voorstellen van de centraal dialogen overgenomen om het huidige pakket op onderdelen uit te breiden in navolging van in Europees Nederland geldende steunmaatregelen, en tevens maatwerk toe te passen rekening houdend met de situatie op de eilanden.

De Centraal Dialoog is het overlegplatform van werkgevers, vakbonden, de Kamer van Koophandel en de lokale overheid, met participatie van de unit Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) van de RCN in de rol van adviseur. In de huidige vorm is dit orgaan actief sinds november 2018. Na het uitbreken van de coronacrisis en vanwege de reisbeperkingen, is gedeputeerde Elvis Tjin-Asjoe gevraagd om tijdelijk de rol van waarnemend vicevoorzitter te vervullen. Tijdens de bijeenkomsten voorgezeten door gedeputeerde Tjin-Asjoe zijn er twee werkgroepen geformeerd. Eén werkgroep heeft zich gebogen over de steunmaatregelen en heeft de input geleverd voor de gezamenlijke brief met voorstellen welke nu door het kabinet zijn gehonoreerd. De tweede werkgroep werkt aan sociaal-maatschappelijke en economische herstel scenario’s in voorbereiding op de heropening van het eiland.

De Centraal Dialoog Bonaire en de Central Dialogue van St. Eustatius hebben een verlenging van het noodpakket tot het einde van het jaar voorgesteld. Hoewel het kabinet besloten heeft om de regelingen tot 12 oktober te verlengen, hoopt de Centraal Dialoog dat afhankelijk van de ontwikkelingen alsnog overwogen zal worden de maatregelen tot einde jaar te verlengen indien de situatie daartoe noopt.

Volgens waarnemend vicevoorzitter Tjin-Asjoe: “Dankzij de goede en slagvaardige samenwerking binnen de Centraal Dialoog zijn we erin geslaagd alle maatregelen snel te analyseren en de behoeften van zowel ondernemingen als werknemers overtuigend over te brengen. Het verheugt ons dat het kabinet hieraan gevolg heeft gegeven. Dit toont weer de kracht van deze manier van samenwerking.” Hij spreekt namens de Centraal Dialoog het vertrouwen uit, dat de steunmaatregelen en voorwaarden concreet zullen bijdragen aan een evenwichtige herstart van economische activiteit wanneer het verantwoord is om Bonaire weer te heropenen.