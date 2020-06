Fase nobo medida corona ta duna Boneiru mas espasio  / Nieuwe fase coronamaatregelen geeft Bonaire meer vrijheid 

Fase nobo medida corona ta duna Boneiru mas espasio

Kralendijk – Na yüli 2020 ta bira posibel atrobe pa bini Boneiru for di algun pais Oropeo. Gezaghèber Rijna a hasi un petishon pa esaki na ministerio di Infrastruktura i Maneho di awa. Esaki ta bon pa turismo ku ta e pilá mas importante di ekonomia di Boneiru. Pakus i negoshinan por risibí klientenan for di eksterior atrobe. For di mart niun turista no por a bini Boneiru mas.

Boneiru a drenta un otro fase aworakí. Na mart, ora e krísis a kuminsá rondó di e vírùs di corona a skohe pa protehá salú públiko na Boneiru promé. A sera espasio aéreo pa bishitantenan di afó. A prohibí aglomerashon di hende i tambe a sera skolnan. Esakinan tabatin impakto grandi riba hinter komunidat di Boneiru. Den e fase nobo ku nos a drenta, tur hende por bini Boneiru atrobe for di eksterior.



Tin algun regla ku a introdusí durante e krísis di corona ku lo keda vigente den e fase nobo. Esaki pa evitá ku un hende por infektá un otro. Ta resultá ku e chèns pa infekshon ta chikí si tur hende keda mantené 1,5 meter di distansia for di otro i tambe sigui laba man hopi. Mientrastantu ku no tin un vakuna pa kombatí e vírùs di corona nos mester kustumbrá ku ta asin’aki ta e manera ku nos tin ku anda ku otro.



For di aprel no tin mas kaso di COVID-19 na Boneiru. Awor ku sa ku e chèns pa keda infektá ta chikitu por habri frontera atrobe. A kalkulá ku mester di trinta avion yen pasahero ku ta bini Boneiru pa haña un persona infektá mei mei di nan. Dòkternan di kas, hospital i Salubridat Públiko ta prepará pa si tin un kaso di COVID-19.

Gobièrnu tin hopi apresio pa e manera ku komunidat a koperá tur e tempu i mantené nan mes na e reglanan. Gobièrnu ta konta ku den tempu binidero ta mantené e disiplina pa sigui kumpli ku e reglanan di higiena. Huntu nos ta para fuerte kontra corona.

Boneiru ta sigui e desaroyonan rònt mundu i den region tokante vírùs di corona. E tim di gobièrnu ku ta atendé ku e krísis di corona ta vigilá tur kambio pa asina deliberá kiko ta mihó pa Boneiru. Si ta nesesario Boneiru ta bini ku mas medida.

Nieuwe fase coronamaatregelen geeft Bonaire meer vrijheid

Kralendijk – In juli 2020 wordt het weer mogelijk om te vliegen vanuit een aantal Europese landen naar Bonaire. De gezaghebber heeft hiervoor een verzoek ingediend bij het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Dit is gunstig voor het toerisme, de belangrijkste pijler van de Bonairiaanse economie. Winkels en bedrijven kunnen weer klanten uit het buitenland verwelkomen. Die zijn sinds maart niet meer naar Bonaire gekomen.

Bonaire is nu in een andere fase terecht gekomen. In maart, bij het uitbreken van de crisis rondom het coronovirus werd er gekozen om eerst de volksgezondheid op Bonaire te beschermen. Het luchtruim ging dicht voor bezoekers van buiten. Mensen mochten ook niet meer in grote groepen bij elkaar komen en scholen gingen dicht. Dit had grote gevolgen voor de hele Bonairiaanse gemeenschap. In de nieuwe fase kunnen weer mensen vanuit het buitenland naar Bonaire.

In de nieuwe fase blijven wel een aantal regels van kracht die sinds het uitbreken van het coronavirus gelden. Dit om te voorkomen dat iemand toch ziek wordt. Het is gebleken dat de kans op besmetting erg klein is als mensen 1,5 meter afstand van elkaar houden en handen vaak wassen. Zolang er geen vaccin is, is dit de manier hoe we met elkaar moeten blijven omgaan.

Sinds april zijn er geen gevallen van besmettingen meer gevonden op Bonaire. Nu weten we dat de kans op besmetting heel klein is. Daarom kunnen de grenzen weer open. Het is berekend dat er bijvoorbeeld dertig volle vliegtuigen naar Bonaire moeten komen om één geval van COVID-19 hier te hebben. De huisartsenzorg, het ziekenhuis en de publieke gezondheidszorg zijn voorbereid op een mogelijk geval van COVID-19.

De overheid heeft veel waardering voor de wijze waarop de bevolking zich al die tijd aan de maatregel heeft gehouden. Ook rekent de overheid erop dat de mensen de komende tijd die discipline opbrengen om zich aan de hygiëne regels te blijven houden. Samen zijn we sterk tegen corona.

Bonaire volgt de ontwikkelingen rondom het coronavirus in de wereld en in de regio op de voet. Het team van de overheid dat zich bezig houdt met de coronamaatregelen weegt bij elke verandering af wat het beste is voor Bonaire. Als het nodig is komt Bonaire dan met nieuwe regels.