Eindverslag parlementaire ondervragingscommissie overhandigd

Commissievoorzitter Michel Rog heeft vanmorgen het eindverslag aangeboden van de parlementaire ondervragingscommissie Ongewenste beïnvloeding uit onvrije landen (POCOB) aan Kamervoorzitter Khadija Arib.

In de video vertelt commissievoorzitter Michel Rog over het onderzoek en het eindverslag.

Lees het eindverslag

U kunt hier het eindverslag downloaden.

Kijk terug

U kunt de overhandiging terugkijken via DebatGemist.

De commissie na de overhandiging in de Oude Zaal. Vlnr staand: Chris Stoffer, Tunahan Kuzu, Rutger Schonis, Aukje de Vries en Niels van den Berge. Zittend: Ronald van Raak, Khadija Arib, Michel Rog en Gert-Jan Segers.

(On)zichtbare invloed

Het eindverslag heet ‘(On)zichtbare invloed’. Het onderzoek maakt duidelijk dat achter de dikwijls bewuste financiële strategie vaak invloed schuilt die erop gericht is om onzichtbaar te blijven. Er blijkt een groot gebrek aan transparantie te zijn. Zo is vaak onduidelijk wie de daadwerkelijke donateur is, of het geld wordt besteed aan het doel waarvoor het bestemd was en wordt er geen verantwoording over afgelegd naar de gemeenschap.

Manieren van beïnvloeding

Beïnvloeding vindt plaats op verschillende manieren, zo wordt duidelijk in het eindverslag. Het gebeurt bijvoorbeeld door het oprichten, besturen en financieel ondersteunen van moskeeën en andere organisaties, zoals moskeescholen. De organisaties die worden opgericht, hebben vaak dezelfde politiek-religieuze visie als de financiers, waardoor de boodschap wordt versterkt en geprofessionaliseerd.

Beïnvloeding vindt ook plaats door het scholen en het uitzenden en betalen van imams en predikers.Een andere manier is het uitgeven en verspreiden van literatuur, lesmethodes en wervingsmateriaal.

Ten slotte is er sprake van een rechtstreekse invloed op moslimgemeenschappen via de (sociale) media. In diverse situaties is het zo, meldt het eindverslag, dat de betaler bepaalt. “De bevindingen geven ons absoluut reden tot zorg. Het is dan ook met die urgentie dat de commissie dit verslag aanbiedt”, zei Michel Rog bij de overhandiging van het eindverslag aan Kamervoorzitter Khadija Arib.

De commissie presenteert in het eindverslag ook verschillende maatregelen die haar zijn aangedragen om de beïnvloeding te bestrijden.

Aanleiding onderzoek

De parlementaire ondervragingscommissie naar ongewenste beïnvloeding uit onvrije landen werd op 2 juli 2019 opgericht. Dit gebeurde op basis van de motie van Kamerleden Van der Staaij en Karabulut. De commissie heeft negentien deskundigen en getuigen onder ede gehoord in de twee weken van de openbare verhoren, in februari 2020.