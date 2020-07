Onderzoek naar doorwerking slavernij op Curaçao van start

Willemstad – Historici van de Radboud Universiteit starten samen met het Nationaal Archief Curaçao en de University of Curaçao Dr. Moises Da Costa Gomez een project om onderzoek te doen naar de doorwerking van slavernij in de levens van de inwoners van Curaçao tussen 1839 en 1950. Als eerste resultaat worden op 17 augustus 2020 het slavenregister en de emancipatieregisters van Curaçao gepubliceerd op de websites van de Nationale Archieven van Curaçao en Nederland.

Voor het project wordt een database gebouwd van gedigitaliseerde archiefbronnen met een doorsnede van de Curaçaose bevolking tussen 1839 en 1950. Zowel de onderzoeksdatabase als de gedigitaliseerde archiefbronnen zullen vrij beschikbaar zijn voor onderzoekers en publiek.

Inzicht in doorwerking slavernij

Projectleider Coen van Galen van de Radboud Universiteit, die eerder de digitalisering van de Surinaamse slavenregisters initieerde, is enthousiast dat het onderzoek met Curaçaose bronnen van start gaat. ‘Curaçao heeft bijzondere archieven die veel informatie bieden over mensen die in slavernij leefden en hun nazaten.’ De samenleving op het handelseiland Curaçao was heel anders dan die in het door plantages gedomineerde Suriname. Dat betekent dat we andere onderzoeksvragen kunnen stellen, maar ook beide gebieden kunnen vergelijken.’

De basis voor de database van de Curaçaose bevolking zijn de Curaçaose slavenregisters en de Burgerlijke Stand van Curaçao, aangevuld met archieven van de Emancipatie (de afschaffing van de slavernij in 1863) en andere verwante archieven. Samen bieden ze de mogelijkheid om inwoners van het eiland door de generaties te volgen en zo de doorwerking van slavernij op de sociale en economische situatie van latere generaties te onderzoeken.

Slavenregister en emancipatieregisters

De samenwerking tussen de Radboud Universiteit, het Nationaal Archief Curaçao en de University of Curaçao is zo voortvarend gestart dat de eerste resultaten van deze samenwerking al gepubliceerd kunnen worden op 17 augustus 2020. Met steun van het Nederlandse Nationaal Archief wordt die dag een database gelanceerd met daarin het slavenregister van Curaçao, waarin mensen staan die tussen 1839 en 1863 op Curaçao in slavernij leefden. Daarnaast zijn ook de emancipatieregisters in de database opgenomen. Dit zijn overzichten van mensen die in 1863 vrijkwamen bij de afschaffing van de slavernij op Curaçao.

Op basis van beide bronnen is het vanaf dat moment voor mensen mogelijk om online onderzoek te doen naar hun voorouders die in slavernij leefden op Curaçao. De datum van 17 augustus is gekozen omdat het Tula-dag is. Op deze dag herdenkt Curaçao het slavernijverleden en de opstand tegen de slavernij onder leiding van Tula van 1795. Dat is dit jaar precies 225 jaar geleden. De database van het slavenregister en de emancipatieregisters van Curaçao komen beschikbaar via de websites van de Nationale Archieven van Curaçao en Nederland.

