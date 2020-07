Tijdens een reguliere patrouille nam een Metal Shark bemanning een zeilboot waar in de buurt van Mangel Halto die pech had. De boot kwam op de rif van Mangel Halto vast te zitten en kon niet verder varen. De personen aan boord begonnen voor hulp te zwaaien bij het zien van het kustwachtteam. De Metal Shark voer direct na het zien van de zwaaiende personen naar de boot om poolshoogte te nemen van de situatie. De Metal Shark kon niet dichtbij komen door de rif waarop de boot lag. Hierdoor zijn een aantal kustwachters en mannen van de Caribische militie in het water gesprongen om naar de boot te zwemmen. Aan boord van het vaartuig met de naam ‘Be Brave’ bevonden zich 7 personen waarvan 4 kinderen. De kapitein van het vaartuig had veel pijn aan zijn been omdat hij op een zeeappel in het water had gestaan.

Het was al laat in de middag waardoor het snel donker begon te worden. Het Metal Shark team besloot snel in actie te komen en trachten het vaartuig met een touw los te maken van zijn positie op de rif, maar deze kwam niet los. Men besloot de familie van boord te halen voor hun veiligheid en om de boot makkelijker los te kunnen maken. De kustwachters en Caribische militie in het water hebben de familieleden, die allemaal een reddingsvest aan hadden, naar de Metal Shark geholpen. Eenmaal veilig aan boord van de patrouilleboot zagen de kustwachters de kans om de zeilboot los te maken. Het vaartuig had geen personen meer aan boord waardoor het hoger op het water en de rif ging liggen. De kustwachters in het water en aan boord van de patrouilleboot hebben allemaal samengewerkt om de zeilboot los te maken zodat het de rif niet zou beschadigen. Na het redden van de zeilboot werd deze naar Nikki beach op sleeptouw genomen waar men het op anker heeft gelegd. De familie is bij de Renaissance marine afgezet waarna zij naar het ziekenhuis zijn gereden om medische assistentie te zoeken voor de kapitein. De kustwachters wensen de kapitein beterschap.