Afscheid van Kamerlid Van ‘t Wout

De Tweede Kamer heeft vanmiddag afscheid genomen van VVD-Kamerlid Bas van ‘t Wout. Het Kamerlid wordt staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

Van ‘t Wout (41) volgt staatssecretaris Tamara van Ark op, die minister voor Medische Zorg wordt. Deze functie was tijdelijk ingevuld door Martijn van Rijn nadat aan het begin van de coronacrisis minister Bruno Bruins overwerkt bleek. “We nemen afscheid van je als Kamerlid, maar zien je graag terug in je nieuwe rol in vak K”, zei Kamervoorzitter Khadija Arib in haar afscheidswoord, nadat ze had voorgelezen uit de brief waarmee Van ‘t Wout zijn vertrek uit de Kamer aankondigde.

Opvolger

Van ‘t Wout is zeven jaar Kamerlid geweest. Hij wordt opgevolgd door Martijn Bolkestein, die op donderdag 2 juli wordt beëdigd. Bolkestein maakt de overstap vanuit Noord-Holland, waar hij lid is van de Provinciale Staten. Daarvoor zat hij in de gemeenteraad van Bloemendaal. Hij is een volle neef van oud-VVD-leider Frits Bolkestein.