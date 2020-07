TUI TA BOLBE TRESE FAMIANAN HUNTU KU SU PROME BUELO PA KORSOU

Rijswijk/Willemstad, 2 yüli 2020 – Entrante di e siman aki TUI por bula atrobe pa e islanan di Kòrsou, Aruba i Boneiru. 2 di yüli, dia di bandera di Kòrsou, TUI ta bula pa promé biaha pa Kòrsou. E promé buelo pa Boneiru lo ta riba 9 di yüli i e promé buelo pa Aruba lo ta 11 di yüli 2020. Esaki ta un tremendo notisia pa tur turista ku tin e destinashonnan aki komo nan destinashon di vakashon faborito. Di otro banda esaki ta un bon notisia tambe pa yunan di tera i pa Hulandesnan Europeo ku ta biba na ambos banda di oséano ku pa motibu di e medidanan di prevenshon di Corona vírùs a haña nan obligá di keda separá di nan famia i amistatnan. TUI ta sumamente kontentu di por biaha atrobe i ta deseá di por kompartí e alegria aki ku algun persona ku porfin nan por reuní ku nan famia.

Dia 2 di yüli un buelo di Boeing 787 Dreamliner di TUI fly yen di pasahero ta biaha di Amsterdam pa Kòrsou. Riba e buelo aki tin entre otro turistanan, pero tambe pasaheronan ku porfin por bishitá nan famianan i amistatnan. Corona vírùs a afektá hopi hende, esaki a nifiká entre otro ku nan no por a kompartí momentunan di alegria ni tampoko di tristesa huntu ku nan sernan kerí. P’esei nos a buska algun hende ku nos por a hasi kontentu ofresiendo nan un biahe pa Kòrsou òf un biahe for di Kòrsou pa Hulanda. Porfin bo por brasa bo ruman muhé, porfin bo por mira bo tata. Esakinan ta historianan ku ta toka nos tur. Carmen ta un di e personanan aki, bishitá su famianan tabata e ‘highlight’ di tur aña. Lástimamente ya pa dos aña esaki no tabata posibel pa motibunan personal i e aña aki e brote di Corona vírùs no a resultá faborabel.

Bishitá Kòrsou semper ta pone un sonrisa riba kara di hende, hopi turista ta ansioso pa por bolbe disfrutá di e playanan bunita, bon restorantnan i e laman blou kristalino. Tabata tristu i difísil mira asina tantu luna sin turista. Pero ta hopi bon ku awor nan por wòrdu risibí kalurososamente atrobe. E buelonan pa nos islanan, Kòrsou, Aruba i Boneiru, ta trese felisidat pa hopi pasahero i na mes momentu esaki ta duna un impulso na e ekonomia lokal.

TUI tin un konekshon estrecho ku nos islanan i tin kantor propio na Kòrsou i Aruba, kaminda 90 kolega ta traha. TUI ta konsiente ku e lunanan tras di lomba tabata pisá pa e habitantenan di e islanan. Tabata TUI su deseo pa yuda algun persona pa re-enkontrá ku nan famia. Pa e motibu ei algun pasahero a bini Kòrsou riba invitashon di TUI riba e promé buelo, pa bishitá nan famia na Kòrsou òf hustamente na Hulanda.

DE EERSTE TUI FLY VLUCHT NAAR CURAÇAO BRENGT FAMILIES WEER BIJ ELKAAR

Rijswijk/Willemstad, 2 juli 2020 – Deze week mag TUI weer reizen naar de eilanden Curaçao, Aruba en Bonaire. Op 2 juli, Dag van de Vlag van Curaçao, heeft TUI haar eerste vlucht naar Curaçao. De eerste vlucht naar Bonaire volgt op 9 juli en de eerste vlucht naar Aruba zal op 11 juli 2020 plaatsvinden. Dat is goed nieuws voor vakantiegangers, die deze eilanden als geliefde vakantiebestemming in het hart hebben gesloten. Maar het is ook goed nieuws voor de eilandbewoners en de vele Nederlanders aan weerszijden van de oceaan, die door de coronamaatregelen, noodgedwongen gescheiden waren van familie en vrienden. TUI is ontzettend blij dat we weer mogen vliegen en we willen die blijdschap graag delen met een aantal mensen die we eindelijk kunnen herenigen met hun familie.

Op 2 juli vertrekt er een volle Boeing 787 Dreamliner van TUI van Amsterdam naar Curaçao. Aan boord zitten voornamelijk vakantiegangers, maar ook reizigers die eindelijk weer op bezoek kunnen bij familie en vrienden. Het coronavirus heeft voor veel mensen grote gevolgen gehad en het betekent dat heuglijke maar ook verdrietige gebeurtenissen niet samen doorgemaakt konden worden. Daarom hebben we een aantal mensen gezocht die we héél blij kunnen maken met het aanbod van een reis naar Curaçao of met een reis vanuit Curaçao naar Nederland. Eindelijk je zus weer in de armen vallen, eindelijk je vader weer zien. Het zijn verhalen die ons raken. Carmen is een van hen; het bezoek aan familie op de eilanden was altijd een jaarlijks hoogtepunt. Maar dit was al twee jaar niet mogelijk geweest door persoonlijke omstandigheden en dit jaar gooide de corona-uitbraak roet in het eten.

Een bezoek aan Curaçao geeft altijd blije gezichten, vakantiegangers kijken weer uit naar de mooie stranden, de fijne restaurants en de helderblauwe oceaan. Het was ongezellig en moeilijk, zo veel maanden zonder toeristen. Gelukkig kunnen ze nu weer gastvrij als altijd verwelkomd worden. De vluchten die nu weer opstarten naar Curaçao, Aruba en Bonaire brengen veel reizigers vakantieplezier en tegelijkertijd geeft het weer impulsen aan de lokale economie.

TUI voelt zich sterk verbonden met de eilanden en heeft eigen kantoren op Curaçao en Aruba, waar 90 collega’s werkzaam zijn. TUI is zich ervan bewust dat de afgelopen maanden zwaar waren voor de eilandbewoners. TUI wilde graag een aantal mensen helpen met het weerzien van hun familie. Daarom reizen op deze eerste vluchten mensen mee die op uitnodiging van TUI familie gaan bezoeken op Curaçao of juist in Nederland.

Kijk naar de video waar we Carmen verrasten/ Wak e vidio kaminda nos a sorprendé Carmen:

https://www.youtube.com/watch? v=c0m1FX_ZJHs