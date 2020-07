Notisia di polis di djabièrnè 3 di yüli te ku djaluna 6 di yüli 2020/Politieberichten van vrijdag 3 juli tot en met maandag 6 juli 2020

Notisia di polis di djabièrnè 3 di yüli te ku djaluna 6 di yüli 2020

Alrededor di 12.30 or di mèrdia di djabièrnè 3 di yüli, sentral di polis a risibí notifikashon ku tin un kandela na e kompania di prosesá sushi situá na Kaya Industria. E kandela tabata den sekshon kaminda ta tira karton. Brantwer a bin na e sitio i a paga e kandela. No tabatin herido.

Den oranan di atardi di djasabra 4 di yüli a detené un hòmber di inisial A.G.E.R. di 53 aña en konekshon ku maltrato.

Den oranan di anochi di djasabra 4 di yüli, a detené un hòmber di inisial J.S. despues ku un patruya a mira e shofùr di un outo tira den laira for di un outo na Kaya J.N.E. Craane. Despues di un persekushon kòrtiku a logra detené e pasahero ku tabata den e outo. E shofùr, ku ta esun ku a tira i ku su identidat ta konosí pa polis, a logra hui i ta pendiente su detenshon. A konfiská e outo pa mas investigashon i tambe a tene un entrada hudisial na kas di un di e sospechosonan. Investigashon den e kaso aki ta andando.

Den oranan di mardugá di djadumingu 5 di yüli, pa mas o ménos 1.20 or, un aksidente a tuma lugá riba Kaminda Djabou. Shofùr di un skuter a kai pa motibunan deskonosí i a sufri leshon na su kachete i e tabata sangra for di su nanishi. E tabatin un hèlmu bisti si. Ambulans a transporte pa hospital pa tratamentu médiko.

Alrededor di 6.45 or di mainta di e mesun dia a detené un hòmber di inisial R.H.C. di 29 aña en konekshon ku maltrato.

Ma lat riba djadumingu 5 di yüli, pa mas o ménos 5.30 or, un aksidente entre dos outo a tuma lugá riba Kaya Pos di Amor. E outonan a dal fronta den otro. Ámbos okupante di outo 1 tabata herida na nan kara. Shofùr di outo 1 a haña un prosès ferbal tambe komo ku e tabata manehando bou di influensia di alkohòl. Shofùr di outo 2 ta na estado, pero no tabatin leshon visibel. A transportá tur tres pa hospital pa kontrol i tratamentu médiko.

Bo a mira algu sospechoso? Yama 717 8000 òf e liña di tep anónimo 717 7251.

Politieberichten van vrijdag 3 juli tot en met maandag 6 juli 2020

Omstreeks 12.30 uur op vrijdag 3 juli, kreeg de politiecentrale melding dat er een brand was op het terrein van de vuilverwerkingsbedrijf aan de Kaya Industria. De brand was in de sectie waar men lege dozen kan gooien. De brandweer kwam ter plekke en bluste de brand. Er raakte niemand gewond.

In de middaguren van zaterdag 4 juni werd een man met initialen A.G.E.R. van 53 jaar aangehouden wegens mishandeling.

In de avonduren van zaterdag 4 juli, werd een man met initialen J.S. aangehouden nadat een patrouille de bestuurder van een auto schoten zag lossen vanuit een auto aan de Kaya J.N.E. Craane. Na een korte achtervolging was het gelukt de medepassagier van de auto aan te houden. Het lukte de bestuurder van de auto, die degene was die had geschoten en waarvan de identiteit bekend is bij de politie, te ontkomen. Men is in afwachting van zijn aanhouding. De auto werd in beslag genomen en er is een huiszoeking verricht in de woning van één van de verdachten. Onderzoek in deze zaak is lopende.

In de nachtelijke uren van zondag 5 juli, vond omstreeks 01.20 uur een eenzijdige aanrijding plaats op de Kaminda Djabou. De bestuurder van een scooter viel om nog onbekende reden van de scooter en had verwondingen aan haar kin en bloedde uit haar neus. Ze had wel een helm op. Zij werd met de ambulance naar het ziekenhuis gebracht voor medische behandeling.

Omstreeks 06.45 uur van dezelfde dag werd een man met initialen R.H.C. van 29 jaar aangehouden wegens mishandeling.

Op zondag 5 juli vond omstreeks 17.30 uur een aanrijding tussen twee auto’s plaats op de Kaya Pos di Amor. De auto’s waren frontaal gebotst. De inzittenden van auto 1 hadden allebei letsel aan hun gezicht. De bestuurder van auto 1 kreeg ook een proces verbaal voor het rijden onder invloed. De bestuurder van auto 2 is zwanger, maar had geen zichtbaar letsel. Ze werden alle drie naar het ziekenhuis meegenomen voor verdere medische controle en behandeling.

Heeft u iets verdachts gezien? Bel 911 of 717 8000 of de anonieme tip lijn 717 7251.