Rijksministerraad heeft nog geen besluit genomen over de derde leningstranche

WILLEMSTAD – Na de vergadering van de Rijksministerraad die plaats heeft gevonden op vrijdag 10 juli 2020, heeft Premier Rhuggenaath te kennis gegeven dat er nog geen besluit is genomen over de 3e leningstranche voor Curaçao. Dit betekent ook dat er geen besluit noch akkoord is over de zware voorwaarden die hieraan verbonden zijn. Een definitief besluit wordt voorlopig uitgesteld.

In deze vorm heeft de Regering van Curaçao tijd gekregen om haar positie vast te stellen en mogelijke aanpassingen of alternatieven voor te stellen op hetgeen Nederland voorgesteld heeft. Dit is belangrijk voor Curaçao, want om te komen tot een positie die de steun van het volk heeft, moeten alle adviesorganen en ook het Parlement van Curaçao geconsulteerd worden. Dit was simpelweg niet realistisch in de korte tijd van 4 dagen dat beschikbaar was vóór het plaatsvinden van de vergadering van de Rijksministerraad van vandaag.

Curaçao zal de resultaten van het werk dat verzet is om te voldoen aan de eisen in het kader van de 2e tranche vóór 15 juli presenteren, die de bereidheid en noodzaak voor de Regering van Curaçao bevestigen om op zo kort mogelijke termijn met hervormingen te komen in het kader van de crisis die COVID-19 heeft veroorzaakt. Er is vooralsnog geen vastgestelde periode om te komen tot de positie van Curaçao, maar vanaf nu gaat de Regering onmiddellijk verder met de benodigde vervolgstappen om met het Parlement, diverse groeperingen en organisaties te zitten ter consultatie.

De Regering van Curaçao vraagt de gemeenschap om vandaag om 10:30 ’s ochtends af te stemmen op de officiële kanalen van de Regering en ook op de lokale media, om een virtuele sessie met Premier Rhuggenaath “live” te volgen.

