Steun de finalisten voor het eerste eSports-kampioenschap hier op Curaçao

DEZE ZONDAG: FINALE FIFA20

WILLEMSTAD – Op 19 juni presenteerde de Curaçao Gaming League de eerste eSports-wedstrijd hier op Curaçao. Ze besloten om te beginnen met een FIFA20-competitie, het populairste voetbalspel in de wereld van eSports. De finale van deze wedstrijd vindt zondag om 18.00 uur plaats bij Madero. Curaçao Gaming League nodigt heel Curaçao uit om voor het eerst de wereld van eSports hier op Curaçao te komen ervaren, wat naar verwachting een gedenkwaardig evenement zal worden.

Meer over eSports

eSports is in feite een videogamecompetitie waar twee of meer spelers strijden. Het is erg populair over de hele wereld met een publiek van meer dan 250 miljoen mensen. Een van de meest populaire games op dit platform is FIFA20, een voetbalgame waarin spelers hun eigen All-Star-teams samenstellen met behulp van avatars van de populairste voetbalspelers ter wereld en tegen elkaar strijden op zowel een lokaal als een internationaal platform.

Finalisten in de loop

Na 28 speelronden bereikten Jediel Laurant en Neljurrion Martina de finale, die op zondag 12 juli zal plaatsvinden bij Madero. Jediel Laurant is een jonge man van 20 jaar die Frater Aurelio SBO bezoekt. Jediel begon dagelijks FIFA te spelen sinds hij 10 jaar oud was met zijn vrienden hier op Curaçao, maar ook online met internationale spelers. De andere finalist, Neljurrion, is 21 jaar en bezoekt het Maria Immaculata Lyceum (MIL). Neljurrion speelt FIFA sinds 2015 en begon langzaam maar zeker deze game te domineren. Als jonge man die God altijd op de eerste plaats zet om zijn doelen te bereiken, is Neljurrion erg dankbaar dat hij nu in de finale van deze competitie staat.

Prijzen

De winnaar van dit kampioenschap ontvangt 350 gulden cash en een gloednieuwe ergonomische pro gamer racestoel. Curaçao Gaming League wil de partners bedanken die dit evenement en deze prijzen mogelijk hebben gemaakt: L’Amiga, Mauricia Pictures, Changes, Distribier, Madero, Dolfijn FM, 88 Rockorsou en Help’R.

Meer informatie?

Bezoek onze Facebookpagina Curaçao Gaming League om op de hoogte te blijven van alles over eSports hier op Curaçao en de aankomende kampioenschappen.

Come support the finalists for the first eSports championship here in Curaçao

THIS SUNDAY: FINALS FIFA20

WILLEMSTAD – On June 19th, Curaçao Gaming League presented the first eSports competition here in Curaçao. They decided to start with a FIFA20 league, which is the most popular soccer game in the world of eSports. The finals of this competition will take place this Sunday at Madero starting at 6 PM. Curaçao Gaming League invites all of Curaçao to come and experience the world of eSports for the first time here in Curaçao, which is expected to be a memorable event.

More about eSports

eSports is basically a video game competition where two or more players compete. It is very popular around the world with an audience of more than 250 million people. One of the most popular games on this platform is FIFA20, which is a soccer game where players create their own All-Star teams using avatars of the most popular soccer players in the world and compete against each other on both a local and an international platform.

Finalists in the spotlight

After 28 game rounds, Jediel Laurant and Neljurrion Martina reached the finals, which will take place on Sunday July 12th at Madero. Jediel Laurant is a young man of 20 years old who visits Frater Aurelio SBO. Jediel started playing FIFA on a daily basis since he was 10 years old with his friends here in Curaçao but also online with international players. The other finalist, Neljurrion, is 21 years old and visits Maria Immaculata Lyceum (MIL). Neljurrion has been playing FIFA since 2015, and slowly but surely started dominating this game. As a young man who always puts God first in order to reach his goals, Neljurrion is very grateful that he is now in the finals of this competition.

Prizes

The winner of this championship will receive 350 Florins cash and a brand-new high back ergonomic pro gamer racing chair. Curaçao Gaming League wants to thank the partners that made this event and prizes possible: L’Amiga, Mauricia Pictures, Changes, Distribier, Madero, Dolfijn FM, 88Rockorsou and Help’R.

More information?

Visit our Facebook page Curaçao Gaming League to stay informed on everything regarding eSports here in Curaçao and the upcoming championships.