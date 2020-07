PHP: Derechonan di mucha ta fundamental

Plataforma Hobennan Profesional ta reconoce e importancia di un mucha den nos comunidad. Nos muchanan ta garantisa e futuro y continuidad di nos pais y alabes ta e fuente di felicidad den cada hogar. Nos muchanan ta e sernan mas indefenso den nos comunidad, pa e motibo aki nan merece nos atencion, cariño y proteccion. Nos muchanan merece un trato digno y e ta yena nos como comunidad cu indignacion na momento cu e sernan mas indefenso den nos comunidad wordo trata inhustamente. E ta importante pa nos realisa cu nos muchanan tin varios derecho fundamental ancra den tratado internacional. Nos mester duna contenido y importancia na e derechonan fundamental di cada mucha. E meta di e articulo tin un double caracter, no solamente nos lo desea di informa nos comunidad, sino tambe conscientisa nos comunidad cu nos muchanan tambe tin derechonan fundamental.

Na aña 1989 Nacionnan Uni a crea e tratado internacional pa derecho di mucha, miho conoci como Verdrag inzake de Rechten van het Kind. Nos lo uza e letternan IVRK den e articulo aki pa sigui referi na e ley corespondiente. E esencia y meta di e tratado internacional pa derecho di mucha ta pa garantisa bienestar general y desaroyo optimal di cada mucha. Reino Hulandes a ratifica e tratado menciona na aña 1995, esaki ta nifica cu e tratado internacional tin forsa legal den Reino Hulandes for di aña 1995. Aruba como pais a ratifica e tratado di derecho di mucha na 2001. Como pais nos mester enfoca y duna importancia na e derechonan di mucha, cual den mayoria caso ta wordo neglisha. E ta importante pa nos ta consciente cu un tratado internacional tin un peso legal diferente cu nos leynan local. Segun nos sistema constitucional un tratado internacional ta un ley herarkicamente mas halto den nos derecho di estado. Corte Europeo di derechonan humano varios biaha ta lesa e derechonan di mucha bou capa di articulo 8 di e Tratado Europeo di derechonan humano. Esaki ta enfatisa e importancia y peso legal di e tratado internacional pa derecho di mucha.

E alcance di e tratado internacional

IVRK ta conta pa tur mucha. IVRK ta defini un mucha como “cualkier persona menor di diesocho aña, a menos cu e mucha menor di edad a wordo declara mayor di edad pa ley”. IVRK ta cubri varios tema manera educacion, salud, creencia y libertad di expresion. Tambe temanan manera proteccion contra violencia, abuso y explotacion di mucha ta wordo trata den a tratado aki.

E tratado aki ta consisti di 54 articulo y ta inclui acuerdonan pa respeta e derechonan di cada mucha. Tin 4 principionan basico como guia pa compronde e articulonan aki den nan totalidad:

No tin discriminacion algun (non-discriminatie): tur e derechonan menciona den e tratado aki ta conta pa tur mucha sin excepcion algun;

E bienestar di e mucha ta e prome cu tin cu wordo considera (het belang van het kind): cada decision cu wordo tuma den e mucha su bida mester ta pa e bienestar di e mucha;

Participacion (participatie): muchanan y hobennan tin e derecho pa expresa y duna nan opinion tocante decisionnan cu ta concerni nan. Tambe nan tin e derecho pa ta tene cuenta y consideracion cu nan opinion;

Derecho di sobrevivencia y desaroyo (recht op overleven en ontwikkeling): muchanan tin e derecho di biba, crece den un ambiente agradabel y sinti nan mes bon den nan cuero.

Kico por haci na momento cu e derechonan di un mucha wordo viola

Derechonan di un mucha por wordo viola di diferente manera. Individual, por ehempel ora ta trata di abuso of maltrato di e mucha. Pero tambe colectivamente, por ehempel na momento cu un grupo di mucha wordo exclui di cierto derechonan a base di nan genero, nacionalidad, origen of discapacidad. Tambe tin un diferencia entre e gravedad di violacion di e derechonan di mucha. Algun violacion di derechonan di mucha por tin consecuencianan penal cune (ehempel: explotacion, abuso of maltrato di mucha), mientras otro bo por combati solamente door di critica y reforma e leynan actual di un pais (ehempel: derecho riba un bon sistema di educacion. Casonan individual di violacion di derecho di mucha hopi biaha ta wordo presenta na polis y organonan hudicial. Casonan caminda ta trata di violacion di derecho di mucha di un grupo mas grandi por wordo haci por medio di politica, como por ehempel na e gobierno. Finalmente, e muchanan (of nan representante legal) tambe por entrega un keho serca e Comite di Derecho di Mucha (VN-Kinderrechtencomité) na momento cu ta trata di violacion di e derechonan di mucha. E comite aki ta autorisa pa maneha un keho individual of un keho colectivo. Despues di a maneha e keho, e comite lo manda un rapport na e gobierno actual cu algun recomendacion y sugerencia tocante e situacion.

Algun derecho fundametal di cada mucha

Articulo 3 IVRK: E bienestar di un mucha

Tur decision tuma pa un instancia gubernamental of organo legislativo conforme articulo 3 mester tene e bienestar di nos mucha(nan) den consideracion. Articulo 3 no ta limita na instancia(nan) gubernamental of organo legislativo, ma tambe ta obliga nos instituto judicial pa tene e bienestar di mucha(nan) den consideracion den tur caso legal unda e bienestar di un mucha ta comprometi. Nos ta mira e efecto di articulo 3 den casonan familiar por ehempel na momento di determina ken ta keda cu e custodia di e mucha.

Articulo 7 IVRK: Derecho riba identidad y famia

Un mucha tin derecho riba nomber y fam. Esaki ta duna e mucha un sentido di identidad. Articulo 7 tambe ta formula e derecho pa adkiri nacionalidad. Articulo 7 ta determina cu un mucha tin derecho pa conoce su mayor(nan) ma tambe tin e derecho pa wordo atendi y cuida pa su mayor(nan).

Articulo 28 IVRK: Derecho riba enseñansa

Tur mucha tin derecho riba enseñansa di calidad cu ta contribui na nan formacion intelectual y social. Nenga un mucha acceso na enseñansa ta un infraccion di articulo 28.

Tienda di Ley a wordo forma door di un grupo di studiantenan di ley y tambe juristanan cu pa dos aña caba ta brindando asistencia juridico na nos comunidad di Aruba. Durante e existencia di Tienda di Ley nos a publica diferente articulonan huridico. Nos a trata diferente topiconan di nos Codigo Civil, Ley Constitucional, pero tambe Codigo Penal, Ley di Labor y Ley Administrativo. Nos meta no ta pa solamente brinda asistencia huridico na nos comunidad, sino tambe informa nos pueblo y comunidad di nan derechonan. Cada ciudadano di Reino Hulandes ta suppose di conoce e leynan, pero hopi biaha pa falta di transparencia esaki no ta sosode. E hecho cu nos leynan mayoria biaha ta dificil pa compronde tambe ta hunga un rol. Pa e motibo aki nos ta purba di hinca e articulonan mas simpel cu nos por den otro na Papiamento, pero no tur biaha tin palabranan huridico exacto cu por wordo uza.

Ta spera cu por a informa e lector un poco tocante e topico aki. Nos a limita nos mes na algun derecho fundamental. Den un serie di articulonan siguiente nos lo profundisa y analisa diferente dimension juridico di cada un derecho di nos mucha(nan). Si bo persona tin pregunta, algun sugerencia pa un proximo topico di ley of ta desea asistencia huridico por tuma contacto cu nos via nos facebook page: Plataforma Hobennan Profesional of nos e-mail: plataformahobennanprofesional@gmail.com.

