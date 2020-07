BREAKING NEWS: WARDAKOSTA TA INTERSEPTA BOTO KU BULTO DI DROGA I BASTA ARMA DI KANDELA

Wardakost ta intersepta un boto ku 4 persona abordo 2 Kurasoleño 1 Colombiano 1 Venezolano, riba e boto tabata tin 11 bulto di droga i den un di e bulto nan tabata tin diferente arma di kandela.

Kustwacht onderschept smokkelaars

Een Metal Shark interceptor van de Kustwacht heeft in de vroege ochtend van 15 juli 2020 nabij Curaçao een boot met smokkelwaar onderschept. Op de walradar was door het Rescue Coordination Center (RCC) van de Kustwacht waargenomen dat een boot varend vanaf Curacao een ontmoeting had met een boot die uit Venezuela was gekomen. Na deze ontmoeting is een boot met hoge snelheid teruggekeerd naar Venezuela en de andere boot trachtte ongezien naar Curaçao te varen. Het RCC heeft daarop een Metal Shark van het Kustwacht steunpunt Curacao naar dat contact gedirigeerd. De bemanning van de Metal Shark trof een kleine lokale boot aan met vier personen (2 CUR, 1 COL, 1VEN) en 11 pakketten aan boord. In de pakketten werden verdovende middelen en vuurwapens aangetroffen. De vier verdachten en de inhoud van de pakketten zijn overgedragen aan het KPC. De vier verdachten zijn in quarantaine ingesloten in het SDKK.

De Kustwacht heeft haar patrouilles geïntensiveerd, mede door de ondersteuning door Defensie op zee en op het land. Deze onderschepping is daarvan het product. Toch verzoekt de Kustwacht bij het bewaken van onze maritieme grenzen ook om uw de hulp. Samen Sterk is niet voor niets het motto van de Kustwacht. Indien u verdachte situaties of bewegingen waarneemt aan de kust of op zee dan kunt u de Kustwacht 24/7 informeren via het telefoonnummer 913 of via marifoon kanaal 16. Samen maken we daardoor het land veiliger. In een tijd waarin naast criminaliteit de Coronabesmetting een enorm risico vormt, is dit nog belangrijker.