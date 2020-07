Vertegenwoordiging van Nederland in Aruba, Curacaorn St. Maarten: Top 5 Q&A’s Nederlandse steun aan Curaçao, Aruba en Sint Maarten

Top 5 Q&A’s Nederlandse steun aan Curaçao, Aruba en Sint Maarten

Q1: Raken de eilanden hun autonomie kwijt als zij de voorwaarden van de tranche of de entiteit accepteren?

A: Het is van belang om de economieën van de landen weerbaar te maken en meer bestaanszekerheid te bieden aan de inwoners. Juist door de landen weerbaarder te maken wordt hun afhankelijkheid verkleind en de autonomie vergroot. Daarom worden voorwaarden gesteld aan begrotingssteun vanuit Nederland. Dat moet wettelijk goed geregeld worden en gebeurt in een zogenaamde Consensus Rijkswet (CR). Met deze wet stemmen de Caribische landen er mee in dat een organisatie – een entiteit – wordt opgericht die ervoor zorgt dat het geld zo wordt besteed dat de Caribische landen weerbaar worden. Denk hierbij aan economische hervormingen, zorg en onderwijs en het versterken van de rechtsstaat. Deze hervorming zijn opgenomen in de zogeheten landspakketten. Nederland heeft aan de landen gevraagd om daar mee in te stemmen. De pakketten zullen per land worden uitgewerkt in plannen van aanpak en andere projectplannen. Ook kan de entiteit ondersteuning bieden bij de uitvoering van die plannen. Dat doet de entiteit in overleg met de Caribische landen. De beleidsruimte waarover de entiteit op grond van het voorstel komt te beschikken, raakt aan de autonomie van de landen maar doorkruist deze niet. De entiteit neemt geen bevoegdheden van de landen over op het terrein van wet- en regelgeving, die nodig is om de structurele hervormingen door te voeren. Wel is het zo dat het niet opvolgen van beslissingen van de entiteit of het niet verlenen van medewerking, tot consequenties kan leiden in de sfeer van toezicht.

Q2: De steun van Nederland is financiële steun, maar er worden ook voorwaarden gesteld op het gebied van justitie, onderwijs, en de arbeidsmarkt. Waarom is dat?

A: De voorgestelde hervormingen vormen een integraal pakket. Om de landen weerbaar te maken voor de toekomst heb je bijvoorbeeld ook hervormingen in het onderwijs nodig denk aan de aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt, of de zorg, maar ook sterke gezagsorganen als politie en openbaar ministerie.

Q3: Hoe zijn de kosten van 500 miljoen euro verdeeld en voor welke periode?

A: Het betreft een totaalbedrag voor de drie landen voor de komende 7 jaar. Het gaat om de kosten voor het oprichten van de entiteit, inclusief kosten voor onderzoek en de uitvoering en ondersteuning van projectenen investeringen in de versterking van de rechtsstaat.

Q4: Zal de nog op te richten entiteit beslissen over hoe het geld wordt besteed op de landen? Wordt het een soort bank of een extra bestuurslaag?

A: Het is duidelijk dat we niet zomaar 500 miljoen euro overmaken aan de drie landen. De afgelopen tijd is er te weinig gebeurd om de overheidsfinanciën op orde te krijgen en bepaalde hervormingen door te voeren. Het is juist in het belang van de landen zelf dat dat nu wel gaat gebeuren. Daarvoor is er de entiteit, die op basis van de landspakketten gaat bepalen op welke terreinen er hervormd en geïnvesteerd gaat worden. Denk bijvoorbeeld aan de arbeidsmarkt, de overheid, financiële sector, zorg en onderwijs. De entiteit wordt een zelfstandig bestuursorgaan van het land Nederland die leningen verstrekt en hervormingen opstart en de uitvoering daarvan ondersteunt. De entiteit staat op afstand van de Nederlandse overheid en krijgt een eigen bestuur. De mensen die voor de entiteit gaan werken kunnen zowel uit het Caribisch gebied als Nederland komen.

Q5: Wanneer moeten de landen een beslissing nemen of ze akkoord gaan met de voorwaarden van de 3e tranche en is er nog ruimte voor onderhandeling?

A: De landen hebben de verantwoordelijkheid om te voorkomen dat er geen geld meer is om bijvoorbeeld salarissen uit te betalen. Het is in het belang van de landen zelf dat ze zo snel mogelijk akkoord gaan. Voor inhoudelijke onderhandelingen over de voorwaarden is geen ruimte. Wel gaan we gezamenlijk met de landen kijken naar de manier waarop de benodigde hervormingen uitgevoerd moeten worden, waarbij we bijvoorbeeld ook rekening houden met uitvoeringskracht in de landen en de voorstellen die de landen zelf inmiddels hebben ontwikkeld. De entiteit zal daarbij ondersteunen.

Q6: Klopt het dat er pas na de recente onrust op Curaçao besloten is om de voorwaarden voor de tweede tranche van inkorten van 12.5% over de hele linie voor ambtenaren en overheid-Nv’s te versoepelen?

A: Nee, dit is niet juist. De mogelijkheid om zelf invulling te geven aan de wijze waarop die 12,5% wordt behaald heeft er van begin af aan ingezeten. Als Curaçao eerder verduidelijking op dit punt had gevraagd, dan had die onrust er niet hoeven komen.

Bonusvraag: Waarom is er 12,5% bezuinigd op het salaris van ambtenaren, inclusief agenten, terwijl een van de voorwaarden (H1) is dat dit niet hoeft.

A: Nederland heeft met tranche 2 als voorwaarde gesteld dat de landen 12,5% moeten korten op het gehele arbeidsvoorwaardenpakket van het ambtelijk apparaat. Voor de derde tranche is als voorwaarde opgenomen dat de bezuinigingen niet de operationele uitvoeringscapaciteit van de meest vitale sectoren van de rechtsstaat mogen beperken. Om het functioneren van de rechtsstaat te kunnen blijven garanderen is het van wezenlijk belang dat de landen deze vitale sector uitzonderen van bezuinigingen op formatie, exploitatie en/of operationele uitvoering. Dit is in het belang van rechtszekerheid, rechtspleging en algemene openbare orde en veiligheid. Tevens moet worden voorkomen dat door bezuinigingen van de landen bestaande en/of nieuwe investeringen in het versterken van de rechtsstaat teniet worden gedaan. Dat betekent niet dat bezuinigingen op het arbeidsvoorwaardenpakket moeten worden teruggedraaid. Wel dat deze geen gevolgen hebben voor de formatie (e.g. vacatures vervullen), exploitatie, materieel en/of operationele uitvoering. Deze voorwaarden spreken elkaar niet tegen.