Drie petities op dinsdag 7 juni

De Tweede Kamer krijgt op dinsdag 7 juni drie petities. Patiëntenorganisatie Levenmetkanker komt met een petitie over psychosociale klachten bij kanker. Brancheorganisatie ANBOS heeft een petitie over specialistische ontharingstechnieken. Ten slotte vragen diverse kerken en christelijke organisaties aandacht voor de positie van de christelijke kerk in Syrië en Irak.

Psychosociale klachten bij kanker

13.30-13.45 uur

Jaarlijks horen zo’n 100.000 mensen in Nederland dat ze kanker hebben. Van hen krijgt ongeveer 30% te maken met een ‘aanpassingsstoornis’: psychische en sociale klachten als angst, somberheid en vermoeidheid. De aanpassingsstoornis wordt niet vergoed vanuit de basisverzekering. Daar wil patiëntenorganisatie Levenmetkanker verandering in brengen. In samenwerking met onder andere KWF Kankerbestrijding en de Landelijke Vereniging Medisch Psychologen overhandigt Levenmetkanker daarom een petitie aan de commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

Ontharen door IPL en laser

13.45-14.00 uur

ANBOS, de brancheorganisatie voor schoonheidsverzorging, biedt de commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) een petitie aan over ontharen door middel van laseren en IPL (flitslichttechniek). Op 21 maart 2016 maakte minister Schippers van VWS bekend dat ze de uitvoering van deze technieken wil voorbehouden aan artsen en huidtherapeuten die hiervoor zijn opgeleid. ANBOS is het daar niet mee eens. De organisatie wil dat schoonheidsspecialisten, die volgens ANBOS al jaren met succes IPL- en laserbehandelingen uitvoeren, dit moeten kunnen blijven doen.

Hoop voor de kerk in Syrië en Irak

13.45-14.00 uur

Van 1 januari tot 1 juni 2016 organiseerden diverse kerken en christelijke organisaties in Nederland de campagne ‘Hoop voor de kerk in Syrië en Irak’. Daarmee vroegen de organisaties aandacht voor de positie van christenen en andere minderheden in beide landen. De initiatiefnemers willen dat de mensen in Syrië en Irak in vrijheid voor hun geloof kunnen uitkomen. Op dinsdag 7 juni overhandigt de stichting Open Doors, een van de betrokken organisaties, de verklaring ‘Hoop voor de kerk in Syrië en Irak’ aan de commissie voor Buitenlandse Zaken.

Petities voor de Tweede Kamer

Petities worden meestal aangeboden in de Statenpassage van de Tweede Kamer

Burgers en organisaties kunnen een petitie aanbieden aan de Tweede Kamer. Dat gebeurt meestal op dinsdag en vrijwel altijd in de Statenpassage van de Tweede Kamer. Meer informatie over het aanbieden van petities in de Tweede Kamer vindt u elders op deze website.