Pa salvaguardá salú mental di nos hendenan:

Mester promové aktividat rekreativo manera deporte, músika i rekorido den naturalesa

Kralendijk, 14 di febrüari 2021 – Konsehal Daisy Coffie di Frakshon Coffie a manda un karta pa presidente di Komishon Fiho di COVID-19 sr Clark Abraham, kaminda sra Coffie ta trese dilanti ku dia 17 awor lo trata e maneho relashoná ku Covid-19 teniendo na kuenta e sirkunstansianan manera esakinan ta desaroyando den komunidat boneriano. ‘Miéntras ku korektamente ta hinka tur energía den kuido di nos salú públiko i alabes ta buskando fórmulanan i alternativanan pa e bida diario sosial-ekonómiko keda drai mas normal posibel, ketu bai mi ta sinti falta di atenshon pa loke ta efektonan riba e salú mental di nos komunidat. Un di e formanan pa atendé ku esaki por ta promoshon di aktividatnan ku ta distraé e mente. Tin diferente forma pa promové aktividatnan di distraishon, manera landamentu, kanamentu den nos naturaleza i hasi rekorido rònt Boneiru pa konosé nos isla. Tur ta aktividatnan ku lo por hasi den sírkulo kontrolá di kantidat di hende. Por promové shownan musikal na televishon, gameshownan na televishon ets i hopi otro ku nos kreatividat mental por krea’, segun konsehal Daisy Coffie.

Deporte

Den su karta Daisy Coffie ta splika ku un di e dibertishonnan di nos hendenan ta praktiká deporte. E deportenan mas aktivo aktualmente riba nos isla ta sòftbòl, futbòl, biljart, bolas i domino. Ku eksepshon di biljart i domino e otronan ta deporte ku ta keda praktiká na aire liber. Daisy Coffie: ‘Na vários okashon mi a boga pa laga praktiká fútbòl, nos deporte rei, bou di reglanan pa evitá plamamentu di e vírùs. Kada biaha e kontesta standarte ta ku Tim di Maneho Insular ta wardando riba un plan di Federashon di Futbòl Boneriano pa evaluá e posibilidat pa praktiká e deporte aki den presensia di públiko, lokual aktualmente no ta e kaso. Na e otro un banda mi ta skucha ku dirigentenan ta deklará ku nan a entregá plan.’

Kurpa sano i mente sano

‘Pa tal rason mi a sinti e nesesidat pa Konseho Insular haña informashon di parti di esnan ku ta dirigiendo e ramonan di deporte ku mi a menshoná ariba. Mi kier a hasi un petishon na sr. presidente pa atraves di griffier invitá e dirigentenan di sòftbòl, futbòl, biljart, bolas i domino pa nos por risibí di nan banda nan plannan konkreto pa por praktiká e deportenan menshoná den presensia di públiko pero ku garantía di kuida salú di tantu esnan ku ta praktiká e deporte komo e públiko fanátiko. Meskos ku ta hasi tur esfuerzo pa nos sektor di turismo i ta apliká medidanan apropiá pa e sektor aki, mi ta kere ku a yega tempu pa nos huntu ban habri bèk práktika di deporte pa asina kontribuí na un kurpa sano i un mente sano di tantu praktikantenan komo fanátikonan’, asina konsehal Daisy Coffie a trese dilanti den su karta na sr Clark Abraham, presidente di Komishon Fiho di Covid-19.

Om de geestelijke gezondheid van onze mensen te waarborgen:

Ontspannende activiteiten moeten bevorderd worden zoals sport, muziek en wandelingen in de natuur

Kralendijk, 14 februari 2021 – Raadslid Daisy Coffie van Fractie Coffie heeft een brief geschreven aan de voorzitter van de Vaste Commissie voor COVID-19, dhr Clark Abraham, waarin zij naar voren brengt dat op 17 februari a.s. het COVID-19 beleid behandeld wordt, waarbij rekening gehouden wordt met de omstandigheden zoals die zich ontwikkelen in de Bonairiaanse gemeenschap. ‘Terwijl er op correcte wijze alle energie in de zorg voor onze publieke gezondheid gestoken wordt en ook naar formules en alternatieven wordt gezocht om ons dagelijkse sociaal-economische leven zo normaal mogelijk te laten verlopen, blijf ik een gebrek aan aandacht ondervinden voor wat betreft de geestelijke gezondheid van onze gemeenschap. Eén van de manieren om hier mee om te gaan, kan zijn het bevorderen van activiteiten die onze gedachten afleiden. Er zijn verschillende wijzen waarop ontspanningsactiviteiten bevorderd kunnen worden, zoals zwemmen, wandelen in de natuur en rondritten over Bonaire om het eiland te leren kennen. Al deze activiteiten kunnen gedaan worden waarbij rekening gehouden wordt met het toegestane aantal mensen. Muzikale shows op tv en gameshows op tv kunnen bevorderd worden en vele andere die door onze creatieve geest bedacht kunnen worden’, aldus raadslid Daisy Coffie.

Sport

In haar brief legt Daisy Coffie uit dat één van de manieren waarop onze mensen zich bezighouden, het sporten is. De soorten sport waarin men momenteel het meest actief is, zijn softbal, voetballen, biljarten, jeu-de-boule en domino. Met uitzondering van het biljarten en domino gaat het om sporten die in de buitenlucht beoefend worden. Daisy Coffie: ‘Bij meerdere gelegenheden heb ik ervoor gepleit om mensen te laten voetballen met toepassing van regels om verspreiding van het virus te voorkomen. Elke keer weer is het standaardantwoord dat het EBT wacht op een plan van de Bonairiaanse Voetbal Federatie om de mogelijkheid te bekijken om deze sport in het bijzijn van publiek te beoefenen, wat nu niet het geval is. Aan de andere kant hoor ik dat sportbestuurders verklaren dat zij een plan hebben ingediend.’

Een gezonde geest in een gezond lichaam

‘Om deze redenen voel ik de noodzaak dat de eilandsraad informatie krijgt van degenen die leiding geven aan de takken van sport die ik hierboven heb genoemd. Ik wil een verzoek doen aan de voorzitter om middels de griffier bestuurders van de softbalsport, de voetbalsport, de biljartsport, de jeu-de-boule-sport en domino uit te nodigen zodat wij van hun kant concrete plannen kunnen ontvangen om de genoemde sporten in het bijzijn van publiek te kunnen beoefenen, maar met de garantie dat rekening gehouden wordt met zowel de gezondheid van de sportbeoefenaars als van het publiek. Net zoals alle inspanningen worden verricht voor de toeristische sector en de geëigende maatregelen toegepast worden voor deze sector, geloof ik dat de tijd is gekomen dat wij samen het beoefenen van sport toestaan, om zodoende bij te dragen aan een gezonde geest in een gezond lichaam voor zowel de sportbeoefenaars als de toeschouwers’, zo schrijft raadslid Daisy Coffie in haar brief aan de voorzitter van de Vaste Commissie van COVID-19, dhr Clark Abraham.