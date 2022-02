GMN ta advertí pa no uza sierto produkto di lechi pa yu (beibi) prosedente di e fábrika STURGIS (Abbott) na Merka

Willemstad – Algun dia pasá U.S. Food and Drug Administration a tuma nota di algun infection di baby na Estados Unidos a konsekuensha di algun selekshon di lechi marka Similac, Alimentum i EleCare. Relashoná ku esaki e kompania Abbott via di e fábrika Sturgis, a laga saka for di merkado sierto produkto di lechi pa beibi ku ta karga e nòmber “Similac, Alimentum, òf EleCare ku tin e siguiente kódigonan riba e empake.

Tuma nota di e kódigonan riba e potrèt anekso.

● e promé 2 sifranan mester ta entre 22 te ku 37;

● e kódigo riba e empake mester ta K8, SH òf Z2; i

● e fecha di kaduká mester ta di 1 di aprel 2022 òf despues.

Motibu di e recall aki ta ku na Estados Unidos ta investigando kuater kaso di beibi hospitalisá pa motibu di kontaminashon di e lechi. Den algun di e muestranan a enkontra e bakteria Cronobacter sakazakii pero tambe den diferente partinan di spesífikamente e fábrika konserní. Den otro muestra a enkontrá Salmonella Newport.

Cronobacter sakazakii ta un bakteria ku generalmente ta prosedente di superfisienan sushi òf di un produkto kontaminá ku a logra drenta den e lechi na e fábrika. E bakteria Cronobacter sakazakii por kousa infekshon pa tantu beibi komo adulto.

Entretantu e distribidor aki na Kòrsou riba indikashon di Departamentu di THZ a laga saka for merkado tur produktonan ku e kódikonan ariba menshoná. Departamentu di THZ ta keda hasi bishita tambe na establesimentunan ku ta bende e produkto aki.

Un yamada urgente ta bai pa tur hende ku tin lechi Similac, Alimentum òf EleCare ku tin e kódigonan spesifiká ariba , pa hiba esakinan bèk na establisimentu kaminda a kumpranan, òf destruínan. En todo kaso no usa e lote menshoná ariba. Por yama THZ na 462 5867 pa mas informashon tokante e produkto aki òf bishitá e website di e kompania mes: https://www.similacrecall.com/us/en/faq.html

