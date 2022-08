Diploma uitreiking Wetgevingsjuristen 22 augustus 2022

Een totaal van 15 deelnemers van de overheid van Curaçao, Aruba en Sint Maarten,

hebben hun diploma ontvangen voor de opleiding “Certified Legislative Lawyer’ bij de

Universiteit van Curaçao, Dr. Moises da Costa Gomez (UoC). Minister-President

Gilmar Pisas was ook aanwezig tijdens de overhandiging. De deelnemers uit Aruba en

Sint Maarten hebben de uitreiking van hun Curaçaose medestudenten gevolgd via een

virtuele verbinding.

De opleiding werd verzorgd door het Caribbean Center for Legislation onder leiding

van Professor mr. dr. Flora Goudappel, decaan van de rechtenfaculteit op de UoC

en Professor prof. dr. Sjoerd Zijlstra.

De opleiding is belangrijk voor de Caribische landen binnen het koninkrijk omdat er

een grote vraag is naar wetgevingsjuristen.

