Pop Your Trunk Drive In Jump In

Durante añanan sinkuenta i sesenta e asina yamá ‘teater den outo’ tabata sumamente popular na nivel mundial. Aktualmente, siglonan despues, nos konosé e famoso konsepto di ‘drive in concert’, kual ta brinda e amantenan di farándula un eksperensia úniko i inolvidabel. Un konsepto ku sigur a bira popular na diferente pais debí na restrikshon i medidanan mará na e pandemia, Covid- 19.

Ku e konsepto aki den mente, nos komo organisashon Royal Rentals Curaçao a tuma e inisiativa pa organisá e promé edishon di ‘drive in – jump in’ na Kòrsou. POP YOUR TRUNK (PYT) ta un Jump In inovativo i kreativo, spesial pa e pueblo karnavalista por disfrutá di temporada di karnaval na un manera adaptá, sano i sigur. Asina mes. Simplemente parker bo outo, habri bo baul i disfrutá di e tremendo ambiente, abo i bo ‘crew’ den boso propio area.

E promé edishon di Pop Your Trunk lo tuma lugá dianan 26 i 27 di febrüari próksimo den Curaçao Festival Center. Kada un di e fecha nan aki lo tin diferente agrupashonnan musikal ku tin na nan enkargo, deleitá e públiko presente ku e ambiente kayente di karnaval. Agrupashonnan musikal presente riba 26 di febrüari lo ta Icons, One ku Dreams i dia 27 di febrüari lo tin Era, Gentz i One. Den preshow nos tin presentashon di Banda Orírí.

Bo tin tres opshon di entrada:

1) Cartickets na balor di 325 florin pa 5 persona den auto.

2) Vipsingle na balor di 125 florin (inklui 3 drinks di bo eskoho, estilo Redcarpet),

3) Vipstage na balor di 1200 florin (Un mesa riba esenario (4 persona), 2 boter Premium di bo mes eskoho i tambe baki pasapalos).

Vipstage lo bo mester reservá na number di telefoon 5652244.

Karchinan lo ta optenibel na Royal Rentals Curacao Nieuwe Pareraweg of na Bugs Bunny snek Mahaai

Tambe nos ta deliver karchi kaminda bo ta, djis hasi bo jamada na 5652244 hasi bo pedido.

por tuma kontakto via numbernan di telefòn 5652244 / 5140155 pa mas informashon tokante E evento karnavalesko di aña 2022.

Keda pendiente pa mas instrukshon!!!

Ban disfruta di un bon ambiente na un manera responsabel.

