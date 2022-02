KOMUNIKADO DI PRENSA 094 /2022

20 febrüari 2022

Aksidente di trafiko.

Djadumingu 20 di februari 2022 alrededor di 18.32’or, Sentral di Polis a risibi informashon

di un aksidente basta serio ku a tuma lugá riba Caracasbaaiweg na altura di Janthiel.

Mesoara a dirigí unidat polisial i ambulans na e sitio.

For di investigashon preliminar a sali na kla ku un outo di famia tabata kore riba

Caracasbaaiweg saliendo for di Caracasbaai bayendo den direkshon di Sorsaka.

Na altura di Janthiel, pa motibunan te ainda deskonosí, e vehikulo aki den kua tabatin tres

okupante, a bai dal kontra di un palu di lus. Dos di e personanan a keda pegá den e vehíkulo

i ku yudansa di polis i personanan den besindario, a logra saka nan for di e situashon ku nan

tabata aden.

Dos di e okupantenan a risibí kap na kara mientras un otro a tabata keha di slanan interno i

a risibí leshon na varios parti di su kurpa.

Ku ambulans a transportá e tres personanan aki pa Sala di Emergensia di C.M.C. pa

tratamentu médiko.

Personal di Departamentu di Tráfiko a keda enkargá ku e investigashon.

