Nos ta dén e temporada pa pidi ‘lintje’ pa 2021! Fecha ultimo pa entrega ta 14 di Ougustus 2020 / Iemand nu voordragen voor een ‘lintje’ in 2021 Uiterste inleverdatum Vrijdag 14 Augustus 2020

Nos ta dén e temporada pa pidi ‘lintje’ pa 2021! Fecha ultimo pa entrega ta 14 di Ougustus 2020

Kisas ta ora pa hasi un petishon pa un ko-suidadano, un konosí, un famia, un òf mas persona ku a traha pa años boluntariamente, sin propio benifisio, sin kompensashon, pero sirbiendo I hasiendo un diferenshan, risibi un berdadero Kondekorashon Real? Awór ta e momento pa inisiá esaki I enkaminá e proseso pa entregá e proposishon pa 2021. Komishon Kondekorashon Real ta kla pa risibi petishonan I traha riba nan.

E proseso

Pa kuminsa e proseso di prepará un entrega di proposishon pa kondekorá un persona, por tuma kontakto ku Commissie Koninklijke Onderscheidingen (CKO) pues e Komishon Kondekorashonan Real. Esei por mediante e email adres kondekorashonreal.cur@gmail.com . CKO ta pará kla pa manda e voorstelformulier pues e formulario ofishal kual mester wordu yená. Naturalmente e komishon por sirbi ku infomrashon, teps I lokual ta nesesario pa guia e proseso di hasi e proposihon ofishal. Loke tambe por ta bai online na www.lintjes.nl/voorstelformulier anto download e voorstelformulier (den e formato Word). Despues ta yené I entregé na komishon. E di tres manera ta pa pasa na ‘Vergunningenloket Bentana di Informashon’, na Kaminda Saliña, e edifisio oranju den Saliña. Despues di a yena e formulario I kompletá esaki ku minimal dos karta di sostenedó/ondersteuner por entrega e pakete bèk na ‘Vergunningenloket Bentana di Informashon’ den e bunita buzon di Komishon Kondekorashon Real. Pues: tres opshon, 1. Via email di komishon, 2. Via website di Hulanda, 3. Via Vergunningenloket Bentana di Informashon. Ta di rekomendá pa tene kontakto ku komishon tokante e proposishon via di email. Tur lokual no ta komprendibel of duidelijk por wordu puntrá na komishon pa wordu spliká.

Ultimo fecha pa entregá petishonan/proposishonan ta Djabiere 14 di Ougustus 2020. Despues di a risibi tur e voorstelformuliernan e trabou ta kuminsa I lo dura algun luna pa bai kai den prinsipio di 2021. Pa despues e proseso bai termina den e desishonan final enkuanto ken tur ta risibi Kondekorashon Real mihó konosí komo ‘lintje’, kual ta na 2021. Entrega di lintjes tin e nòmber tambe ‘lintjesregen’.

E formulario pa hasi e proposishon

Esaki, e ‘voorstelformulier’, ta e formulario ofishal ku mester wordu yená, kual tin komo meta pa kolektá mas tantu informashon ku ta posibel I aún mas relevante pa duna e petishon kontenido. Un kuríkulo of sea un ‘curriculum vitae’ of ‘cv’ naturalmente lo sirbi e proposito tremendamente. Esun ku ta kordiná e petishon, yena I firma e formulario ofishal e ‘voorstelformulier’ ta hasi esaki preferiblemente na Hulandes anto di taip. Esaki lo fasilitá esnan pafó di Korsou, na Hulanda, pa lesa I opiná riba e proposishon. Esun ku ta yena e formulario pues e ‘indiener’ ta firma e voorstelformulier.

Sostenedornan

E persona ku ta entrega e petishon, e asina yamá ‘indiener’, pa un hende wordu kondekorá ta tuma kontakto ku minimal dos persona ku ta willing di sostené e petishon. E personanan aki ta ‘ondersteuners’. E manera ku ta hasi esaki ta ku e ondersteunernan separadamente ta skirbi un karta den kual nan ta deklará ku nan ta na altura di e proposishon anto ku motibunan bon deskribí ta duna nan propio sostén na e proposishon. Minimal dos sostenedor pero mas sosténedó tin mas informashon ta subi mesa ku por duna e petishon su peso.

Pregunta I kontakto

Pa mas informashon I splikashon un I tur ta kiber pa tuma kontakto ku Commissie Koninklijke Onderscheidingen(CKO) / Komishon Kondekorashonan Real. Esaki por via señora Lucy Tielen, señora Nicole Maduro, señor Edgar Sintiago, señor Roland Colastica, of Presidente di komishon señor Curd Evertsz. E email adres ta kondekorashonreal.cur@gmail.com

Iemand nu voordragen voor een ‘lintje’ in 2021 Uiterste inleverdatum Vrijdag 14 Augustus 2020

Heeft u een medeburger, een kennis, een familielid, een bekende, kortom een persoon die jarenlang trouw belangeloos en zonder compensatie onze gemeenschap heeft gediend en grote verschillen heeft gemaakt? Is het misschien tijd voor een lintje, een ware Koninklijke Onderscheiding voor deze persoon? U kunt nu iemand voordragen voor 2021. Dat kan en uw voorstel wordt door de Commissie Koninklijke Onderscheidingen graag in behandeling genomen!

Het proces

In het kort: u neemt contact op met de Commissie Koninklijke Onderscheidingen (CKO) en maakt uw voornemen tot voordragen kenbaar. Dat kan via het emailadres kondekorashonreal.cur@gmail.com. De CKO legt u uit wat te doen en zorgt ervoor dat u het voorstelstelformulier ontvangt. Wat ook kan is dat het voorstelformulier online wordt gedownload (de Word versie) via de website van het Kapittel der Civiele Orden www.lintjes.nl/voorstelformulier . Dan is er een derde manier: het voorstelformulier in geprinte vorm kan ook worden opgehaald bij het overheidskantoor ‘Vergunningenloket Bentana di Informashon’, oranje gebouw in Saliña gelegen aan de Kaminda Saliña. Nadat alles is ingevuld en de aanvraag compleet is kan het ook aldaar worden ingeleverd. Er zijn dus drie opties: 1. hier te Curaçao bij de CKO aanvragen en per email ontvangen óf 2. online downloaden óf 3. hier te Curaçao ophalen en later inleveren bij Vergunningenloket. Het is in ieder geval de bedoeling dat indieners met de CKO contact houden over de voorgenomen voordracht. Zij kunnen daarbij rekenen op de beantwoording van vragen of uitleggen van datgene wat misschien niet helemaal duidelijk is. Uiterste datum voor inleveren van alle bescheiden is Vrijdag 14 Augustus 2020. De CKO gaat aan de slag met de binnengekomen aanvragen en werkt naar adviezen toe. De doorloop tijd is enkele maanden. Uiteindelijk is het in het eerste kwartaal van het volgend jaar gereed en is het vervolgens wachten op de officiële Lintjesregen.

Het voorstelformulier

Het voorstelformulier betreft een uitgebreide vragenlijst met als doel het inwinnen van informatie over de kandidaat voor wie een lintje wordt aangevraagd. Een mooie cv kan daarbij goed van pas komen. De ondertekenaar van het volledig ingevuld voorstelformulier is de zgn. ‘indiener’. Die indiener die zorgt ervoor dat het voorstelformulier goed en volledig in het Nederlands wordt ingevuld en ondertekend.

Ondersteuners

De indiender gaat ook op zoek naar ‘ondersteuners’, zijnde personen die van het voornemen tot voordragen op de hoogte zijn en bereid zijn om het voorstel te ondersteunen. Dat ondersteunen gebeurt middels een eigen verklaring waaruit blijkt dat de kandidaat hen goed bekend is en ook diens wapenfeiten bekend zijn. Een goede brief, per ondersteuner, ter ondersteuning zal de kans dat het lukt met een onderscheiding alleen maar vergroten. In totaal zijn er minimaal twee ondersteuners nodig die dus ieder separaat een ondersteuningsbrief schrijven en ondertekenen. Het zijn er minimaal twee maar meer dan twee ondersteuners mag altijd!

Vragen en contact

Voor meer informatie en uitleg staat eenieder vrij om met de Commissie Koninklijke Onderscheidingen (CKO) contact te maken. Dat kan via mevrouw Lucy Tielen, mevrouw Nicole Maduro, de heer Edgar Sintiago, de heer Roland Colastica of Voorzitter de heer Curd Evertsz. Het email adres is kondekorashonreal.cur@gmail.com