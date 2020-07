Disiplina i kumplimentu ku palabrashon no mester bai ku bientu

Sinku dia despues ku Sr. Calmes a entregá su karta di retiro na Partido Inovashon Nashonal (PIN), porfín nos pueblo i PIN por a tuma nota di su motivashon pa e kiebro. Durante su konferensha di prensa ku anteriormente a keda kanselá na tres okashon, sr. Calmes a tuma amplio tempu pa spliká, ku komo parlamentario, no opstante ku e ta miembro di un partido polítiko den un koalishon di tres partido, disiplina i kumplimentu ku palabrashon no tin balor. Deporte di ekipo, manera futbòl, definitivamente no ta su kos. Den un ekipo di futbòl, dirigente i hungadónan ta palabrá strategia promé ku wega. Si durante wega un hungadó disidí di skòp bala den gòl di su mes ekipo, e ekipo kontralí ta skor i gana e wega.



Na mei 2017, despues ku PIN a saka un asiento na e elekshon di aprel, sr. Rennox Calmes a forma parti di e ekipo di negosashon di PIN pa a yega na un akuerdo di gobernashon ku e otro partidonan. Sr.Calmes a partisipá na praktikamente tur seshon. Un akuerdo di gobernashon ta reflekshon di e vishon i akshonnan promé ku kuminsá goberná. Mas despues, PIN huntu ku e partidonan PAR i MAN, a firma un protokòl, netamente despues ku partidonan a sinti e nesesidat di tin bon palabrashon kon ta atendé ku otro, ora partidonan tin diferensha di opinion. Den e último aki a palabrá un modelo di eskalashon pa por hiba diskushon, na momentu ku un of mas partido, esta PIN, PAR i MAN no ta di akuerdo ku otro. Den kualke grupo ku ta traha huntu, tambe un koalishon di partidonan polítiko, tipo di palabrashonnan asina ta pa garantisá stabilidat di e relashon, den e kaso aki di e gobièrnu. Den e temporada difísil di krisis aki ta imperativo pa pais por atendé e retonan grandi ku e ta konfrontando.



Direktiva di PIN na algun okashon a mustra sr. Calmes riba e kumplimentu ku palabrashon, tantu den seno di partido, ku ta un ekipo ku sr. Calmes mes a partisipá na su lantamentu, komo den seno di partidonan di koalishon. Sr. Calmes aparentemente tabatin i- mirando su deklarashonnan durante su konferensha di prensa- tin e konvikshon ku kumplimentu ku palabrashonnan hasí i disiplina den ekipo, mester traha lugá pa su punto di bista personal ora ta trata gobernashon di pais. Partido PIN, meskos ku su partnernan di koalishon, mester a tuma nota di puntonan di bista di sr. Calmes den media i durante debatenan den Staten, ku no a keda vosiferá ni den PIN ni den e foro di partidonan trahando huntu, ku ta e asina yama ‘samenwerkende partijen’. Kon por goberná un pais si riba tópikonan di importansia pa pais e mayoria ku ta sostené gobièrnu no por diskutí diferenshanan di opinion i yega na un akuerdo kon pa sigui atende ku e retonan grandi nos dilantí?

Nos a tuma nota di e puntonan ku sr. Calmes kier a palabrá ku partidonan PAR i MAN. Den tur sinseridat, niun di e puntonan aki, no por tabata un problema pa yega na palabrashon den seno di PIN. PIN no ta kere ku e dos otro partidonan tampoko lo a siguí e liña di un solo individuo den koalishon, sr. Calmes, komo sifuera ta e so ta determiná. PIN no ta komprondé tampoko ku e parlamentario independiente tabata ke sostené e gobièrnu, ku netamente e puntonan di krítika ku por sierto ningun ta forma parti di e kartera ku PIN tabatin responsabilidat p’e.



PIN ta mira den e tantisimo hobennan ku na Kòrsou i na nivel internashonal ku ta destaká den deporte, arte, músika i otro disiplinanan ku tin un aktitut di disiplina i kumplimentu ku palabrashon. Esaki na PIN su opinion ta e base pa eksito. Ohalá sr. Calmes haña inspirashon serka un di nan.

Of manera Michael J. Fox a bisa “Discipline is just doing the same thing the right way whether anyone’s watching or not.”