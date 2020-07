A pidi pa saka Sint Maarten for di ‘bubble’  Pasaheronan for di karentena / Sint Maarten mogelijk uit ‘air-bubble’  Passagiers uit quarantaine

A pidi pa saka Sint Maarten for di ‘bubble’

Pasaheronan for di karentena

Kralendijk – E personanan ku djaweps último a bai den karentena paso nan a sinta banda di un pasahero ku tabata infektá ku e vírùs di Corona, por move liber na Boneiru. E pasahero kontaminá ku a baha na Kòrsou no tabatin kehonan relashoná ku COVID-19 e último 72 ora. E chèns pa kontaminashon pa e pasaheronan ku a bini Boneiru ta hopi chikí sigun e instrukshon di RIVM.

Den un avion ku a bini for di Hulanda djaweps 23 di yüli tabatin un pasahero ku a tèst positivo riba COVID-19. E pasahero no tabatin síntoma. Pa prekoushon a pone e shete pasaheronan ku a baha na Boneiru den karentena na un sitio sentral, wardando si e pasahero na Kòrsou lo desaroyá síntoma. Esaki no a resultá e kaso.

E servisio di Salubridat Públiko lo yama e 7 personanan tur dia pa monitòr nan salú. Pa nan tambe ta konta e reglanan general ku konta pa tur hende na Boneiru. Esakinan ta entre otro tene 1,5 meter distansia i kumpli ku e reglanan di higiena.

Boneiru tin plan pa saka Sint Maarten for di e ‘air-bubble’. E ‘air-bubble’ ta hasi posibel ku pasaheronan por biaha liber entre paisnan ku tin tiki riesgo. Awor ku tin mas kaso di kontaminashon ku COVID-19 na Sint Maarten a pone ku Boneiru a pidi outoridatnan di aviashon pa sera e espasio aéreo pa paisnan ku riesgo haltu te ku promé di sèptèmber.

Sint Maarten mogelijk uit ‘air-bubble’

Passagiers uit quarantaine

Kralendijk – De personen die donderdag in quarantaine zijn gegaan omdat ze naast een passagier hebben gezeten die met Covid-19 was besmet, mogen weer vrij op Bonaire bewegen. De besmette passagier die op Curaçao was uitgestapt heeft de afgelopen 72 uur geen klachten passend bij COVID-19 ontwikkeld. De kans op besmetting van de passagiers die naar Bonaire waren gekomen is erg klein volgens de RIVM richtlijn.

In een vliegtuig uit Nederland bleek donderdag 23 juli een passagier te zitten die positief testte op COVID-19. De passagier had geen klachten. Uit voorzorg zijn 7 passagiers die op Bonaire zijn uitgestapt in centrale quarantaine geplaatst, in afwachting of de Curaçaose patiënt klachten zou ontwikkelen. Dat bleek niet zo te zijn.

De afdeling Publieke Gezondheid zal de 7 personen dagelijks bellen om hun gezondheid te monitoren. Verder gelden voor hen de algemene maatregelen die voor iedereen op Bonaire gelden, zoals het houden van 1.5 meter afstand en de hygiëneregels.

Bonaire is van plan om Sint Maarten uit de ‘air bubble’ te halen. Passagiers uit landen in de ‘air-bubble’ kunnen reizen tussen gebieden met een laag risico op besmetting. Nu er meer besmettingen zijn op Sint Maarten heeft Bonaire een aanvraag ingediend bij de autoriteiten om het luchtruim voor hoog risicolanden gesloten te houden tot 1 september.