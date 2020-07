Eksitoso ròndu di konsulta tokante dunamentu di ayudo den kaso di debe problemátiko / Succesvolle consultatieronde schuldhulpverlening

Eksitoso ròndu di konsulta tokante dunamentu di ayudo den kaso di debe problemátiko

Kralendijk – Komo parti di ayudo ku Entidat Públiko Boneiru ta duna den kaso di debe problemátiko, konosí tambe komo e kampaña di ‘Wak Bo Sèn’, a tuma lugá un di dos ròndu di konsulta eksitoso. Durante e ròndu di konsulta ku a tene ku partnernan di kadena ku un interes den esaki a papia tokante un aserkamentu mas aleu dentro di dunamentu di ayudo den kaso di debe problemátiko na Boneiru. Tantu e aserkamentu komo prevenshon di e problemátika di debe pa medio di e partidonan presente i ku ta enbolbí, tabata sentral.

Diputado Nina den Heyer a habri e ròndu di konsulta ku un diskurso, siguí pa un diskurso tambe di direktora Silvana Serfilia-Janga. Nan a papia tokante e importansia di traha huntu dentro di kadena pa asina señalá e problemátika di debe (na tempu) i pa por prevení esaki. Den su diskurso entre otro Nina den Heyer a trese e bèrgwensa grandi dilanti ku ta reina den nos komunidat ora ta trata di debe. E la papia tokante e bèrgwensa aki pasobra mester analisá esaki pa por kibra ku e tabúnan ku ta ten’é na bida. E aserkamentu riba un isla manera Boneiru lo mester tuma lugá integralmente. Asina’ki ta krea un ambiente kaminda hendenan por anda na un manera seif i salú ku nan sèn.

E partnernan ku a bishitá e ròndu di konsulta ta entre otro diferente banko, Tienda Pa Konsumidó, Sentro pa Hubentut i Famia (SHiF), Entidat Públiko Boneiru, WEB NV, TELBO i tambe vários dùrwarder. Na luna di desèmber 2019 huntu nan a firma un deklarashon di intenshon ku ta enfoká riba enbolbimentu ku dunamentu di ayudo den kaso di debe problemátiko na Boneiru. Den e kuadro aki a revelá mas punto di bista kaminda por yuda e suidadano den kaso di problemátika di debe. E puntonan di bista aki ta impliká por ehèmpel drenta obligashon finansiero serka vários kreditor privá atraves di partisipashon na un konstrukshon di ‘SAM’, kompra di komestibel na toko, pero tambe hasi uso di tienda pa poteká artíkulo etc.

E di dos ròndu di konsulta aki ta un prekursor riba e konferensia tokante aserkamentu di dunamentu di ayudo den kaso di debe problemátiko na Boneiru ku lo tuma lugá na luna di sèptèmber. Aki lo duna atenshon na lei i regulashon, informashon i mediashon, pero tambe interkambio di konosementu entre partnernan di kadena. Pa mas informashon tokante esaki por tuma kontakto via +599 777 4141.

Succesvolle consultatieronde schuldhulpverlening

Kralendijk – Als onderdeel van het schuldhulpverlening door het openbaar lichaam Bonaire (OLB), ook wel bekend als de campagne ‘Wak Bo Sèn’, heeft een succesvolle 2e consultatieronde plaatsgevonden. Bij de consultatieronde die gehouden werd met belanghebbende ketenpartners werd gesproken over een verdere aanpak binnen de schuldhulpverlening op Bonaire. Zowel de aanpak als de preventie van de schuldenproblematiek door aanwezige en betrokken partijen stond centraal.

De consultatieronde werd geopend met een toespraak van gedeputeerde Nina den Heyer gevolgd door ook een toespraak van directrice Silvana Serfilia-Janga. Zij spraken over het belang van samenwerking binnen de keten om zo de schuldenproblematiek (vroegtijdig) te signaleren en te kunnen voorkomen. In de toespraak van Nina den Heyer werd onder andere de grote schaamte in de samenleving rondom schulden naar voren gebracht. Deze schaamte werd aangekaart omdat deze onder de loep moet worden genomen om de taboes die het in stand houden te kunnen doorbreken. De aanpak op een eiland als Bonaire zal integraal plaats moeten vinden. Op deze manier wordt een omgeving gevormd waar mensen veilig en gezond met geld om kunnen gaan.

De consultatieronde werd bezocht door partners zoals onder andere diverse banken, de Tienda Pa Konsumido, het Centrum Jeugd en Gezin (CJG), het OLB, WEB, TELBO en ook deurwaarders. In december 2019 hebben zij samen een intentieverklaring getekend die gericht is op betrokkenheid bij schuldhulpverlening op Bonaire. In het kader hiervan zijn met deze consultatieronde meer inzichten aan het licht gebracht waarbij de burger kan worden geholpen in de schuldenproblematiek. Deze inzichten betroffen bijvoorbeeld het aangaan van financiële plichten bij meerdere private schuldeisers door mee te doen aan een ’SAM’ constructie, het afnemen van voedingsmiddelen bij toko’s, maar ook het gebruik maken van pandwinkels etc.

Deze 2e consultatieronde is een voorloper op de conferentie over de aanpak van schuldhulpverlening op Bonaire die in september plaats zal vinden. Hier zal aandacht worden geschonken aan wet- en regelgeving, voorlichting en bemiddeling, maar ook kennis uitwisseling tussen ketenpartners. Voor meer informatie hierover kan contact worden opgenomen via +599 777 4141.