Gezaghèber Rijna ta prolongá ordenansa di emergensia / Gezaghebber Rijna verlengt noodmaatregel

Gezaghèber Rijna ta prolongá ordenansa di emergensia

Kralendijk – Gezaghèber Edison Rijna a prolongá e ordenansa di emergensia ku tabata na vigor te ku promé di sèptèmber 2020. Den e ordenansa tin diferente medida di prekoushon pa evitá ku e vírùs di corona ta drenta òf plama na Boneiru.

For di 14 di yüli a bolbe introdusí un ordenansa. Esaki pa regla e binimentu di pasahero for di paisnan ku ménos riesgo. Den e ordenansa di emergensia tin para entre otro tambe ku no ta laga pasaheronan di paisnan ku riesgo haltu drenta Boneiru. Tur esakinan ta pa protehá salú públiko na Boneiru.

Turista

For di dia ku a habri espasio aéreo atrobe pa paisnan ku tiki riesgo, paisnan den e asina yama áir-bubble’ un kantidat di 5.153 persona a bishitá Boneiru. Ta trata aki di 2.209 pasahero ku a bini for di Amsterdam. For di Aruba i Kòrsou a yega Boneiru un kantidat di 2.944 persona den luna di yüli.

Kasonan di COVID

Den luna di yüli a konstatá COVID-19 serka tres persona na Boneiru. Ta trata aki di un famia ku a repatriá for di Perú. Mientrastantu dos di nan a rekuperá siendo unu ta den hospital ainda.

Entidat Públiko Boneiru ta enfatisá ku pa kombatí e vírùs di corona tur persona tin ku tuma nan responsabilidat pa mantené nan mes na e reglanan di higiena. Mantené bo mes na 1.5 meter di distansia, evitá di mishi ku bo wowo, nanishi i boka i kòrdá tosa den dobla di bo èlebog.

Gezaghebber Rijna verlengt noodmaatregel

Kralendijk – De noodmaatregel die sinds 14 juli geldig was, is door gezaghebber Edison Rijna verlengd tot één september 2020. In de noodmaatregel zijn verschillende voorzorgsmaatregelen opgenomen om besmetting en verspreiding van het coronavirus op Bonaire te voorkomen.

Vanaf 14 juli was er weer een noodmaatregel van kracht. Dit om de komst en vertrek van bezoekers uit landen met weinig risico te regelen. In de noodmaatregel staat onder andere dat er geen passagiers worden toegelaten uit landen met hoog risico. Dit om de volksgezondheid op Bonaire te beschermen.

Toeristen

Vanaf het moment dat het luchtruim openging voor bezoekers uit landen met weinig risico, de landen in de zogenoemde ‘air- bubble’ hebben 5.153 mensen Bonaire bezocht in de maand juli. Uit Amsterdam kwamen 2.209 passagiers. Vanuit Aruba en Curaçao waren dit 2.944 personen.

COVID-19 patiënten

In de maand juli zijn er ook drie personen positief getest op COVID-19. Het gaat om een gezin dat teruggekeerd is uit Peru. Ondertussen zijn twee van hen genezen verklaard en een ander ligt nog in het ziekenhuis.

Het openbaar lichaam Bonaire benadrukt dat om het coronavirus te bestrijden iedereen zich aan de hygiëneregels moet houden. Hou 1.5 meter afstand, raak ogen, neus en mond niet aan en hoest of nies in je elleboogplooi.